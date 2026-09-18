Aplazaron la audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro: la Fiscalía pidió un tiempo para revisar el expediente

El Ministerio Público advirtió que hay situaciones por subsanar en el proceso penal que se adelanta en contra de Nicolás Petro - crédito @nicolaspetrob/Instagram

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El Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla aplazó la audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, investigado por presuntas irregularidades identificadas en procesos de contratación llevados a cabo con la Fundación Conciencia Social.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en su momento, el hijo del exmandatario fue imputado con cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación, tráfico de influencias y falsedad en documento privado. Sin embargo, todavía no ha sido acusado formalmente.

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El juzgado decidió aplazar la audiencia, a petición del ente acusador, porque este último solicitó un plazo razonable para realizar un examen minucioso e integral del expediente y del escrito de acusación contra Nicolás Petro. La solicitud fue respaldada por la Procuraduría y la defensa del procesado.

Adicionalmente, el representante del Ministerio Público advirtió sobre dificultades en el trámite procesal que se presentaron en las diligencias de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medida de aseguramiento contra Petro Burgos. En ese sentido, aseguró que existen situaciones que deben ser subsanadas, por lo cual informó que formulará observaciones de fondo sobre aspectos procesales.

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