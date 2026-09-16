Capturaron al presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía González, la niña hallada sin vida en una alcantarilla en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

Durante las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la menor en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Alcaldía de Mosquera confirmó en la tarde del 15 de septiembre de 2026 la captura en la localidad de Fontibón (Bogotá) del presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía González, una niña de 9 años reportada como desaparecida desde el martes 15 de septiembre en dicho municipio de Cundinamarca.

De acuerdo con el comunicado, las labores de las autoridades permitieron identificar al sujeto y ubicar el cuerpo sin vida de la menor dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

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La Administración municipal de Mosquera informó sobre los operativos de rastreo e individualización adelantados en forma conjunta con la Policía de Bogotá y las unidades judiciales: “Desde el primer momento en que se conoció la desaparición de la menor, se activaron de inmediato todas las labores de búsqueda a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa”.

La Alcaldía de Mosquera confirmó la captura de un hombre señalado como presunto responsable de la desaparición de Ana Lucía González, una niña de 9 años - crédito@AlcMosquera/X

“Mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río se logró individualizar al responsable de la desaparición y establecer su ruta de acción en articulación con las autoridades de la localidad de Fontibón, en Bogotá”, precisó el comunicado oficial de la Alcaldía.

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En el mismo escrito se confirmó el lamentable desenlace de las labores de rastreo en el territorio distrital: “En el marco de este proceso, se confirmó el hallazgo sin vida de la menor en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El caso se encuentra ahora en manos de la Policía Judicial de Bogotá”.

“La Administración Municipal reitera su compromiso con la protección de la niñez y la familia, y su total colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, añadió la entidad municipal.

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