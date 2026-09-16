Abelardo de la Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación: “Una enorme responsabilidad”

Así fue la posesión de la nueva ministra de Educación . crédito Abelardo de la Espriella

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la posesión de Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación Nacional. Aunque la oficialización del cambio de dirección se confirmó el martes 15 de septiembre de 2026 a través de un decreto que reconoció la renuncia de Viviane Morales como jefa de la cartera, el mandatario publicó un video con el acto de investidura.

Durante el protocolo, el jefe de Estado le tomó juramento y afirmó que la nueva funcionaria tendrá la tarea de promover una formación basada en conocimiento, valores, libertad y carácter.

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“Posesioné como ministra de Educación Nacional a la doctora Ilva Myriam Hoyos, una mujer con una amplia trayectoria académica y experiencia en la dirección y formación educativa”, sostuvo De la Espriella al presentar a quien integrará el equipo de Gobierno.

El dirigente de la rama Ejecutiva señaló que la ministra asume “una enorme responsabilidad con Colombia” y le pidió trabajar por “una educación de excelencia, que forme en conocimiento, valores, libertad y carácter a las nuevas generaciones”.

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