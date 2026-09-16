Colombia

El ministro Rodrigo Lara se refirió a la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas: “Vamos por buen camino”

Estados Unidos mantuvo al país en la lista de naciones que “fallaron de manera demostrable” en el cumplimiento de sus obligaciones para combatir el narcotráfico. El gobierno de Donald Trump tiene la esperanza de sacar a Colombia posteriormente, si hay resultados positivos

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
El ministro Rodrigo Lara aseguró que el proceso de lucha contra las drogas puede tardar. Se está recuperando el control territorial - crédito @MinInterior/X
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Estados Unidos decidió mantener a Colombia en la lista de países descertificados en materia de lucha contra las drogas. Aunque el Gobierno colombiano cambió y en él se ubicó un mandatario de derecha más afín a la política del mandatario estadounidense Donald Trump, el impacto de los resultados que obtuvo el entonces presidente Gustavo Petro persiste y, por eso, la Casa Blanca determinó mantener a Colombia en la categoría de países que “fallaron de manera demostrable”.

“Permanece vigente únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, se lee en la determinación presidencial publicada por la Oficina del Portavoz.

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El Gobierno estadounidense considera que, en los últimos 12 meses, Colombia no ha realizado esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, indicó que conserva la esperanza de que, con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, los resultados positivos empiecen a surgir. Si ese escenario se presenta, la administración norteamericana podría contemplar certificar a Colombia en la lucha contra las drogas posteriormente.

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump tiene la esperanza de que Colombia mejore sus indicadores de lucha contra las drogas con Abelardo de la Espriella en el poder - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

“Colombia está en condiciones de recuperar su posición como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio, y las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales del país finalmente cuentan con un firme defensor en el presidente de la Espriella”, precisa el documento.

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Rodrigo Lara se refirió a la descertificación de Colombia

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, indicó ante la prensa que la administración de Abelardo de la Espriella está trabajando para combatir el tráfico de estupefacientes en el país, que es uno de los mayores productores de drogas ilícitas en el mundo.

De acuerdo con su explicación, el proceso para lograr generar los resultados esperados puede tardar y, para ello, lo primero que está haciendo el Gobierno es recuperar el control de los territorios que están bajo el dominio de organizaciones criminales.

El negocio ilegal, según lo que reza en los documentos, tendría una finca como elemento clave en la red - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros
El Gobierno tiene una estrategia para erradicar cultivos de uso ilícito y combatir la producción de cocaína - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros

Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro.

La embajada de Colombia en Estados Unidos destacó algunas acciones que la administración de De la Espriella ha estado adelantando para combatir el narcotráfico. Según detalló en un comunicado, la fuerza pública ha realizado 17.147 capturas e incautado 75.613 kilogramos de estupefacientes. También se han registrado 463 sometimientos a la justicia y se han aprobado 73 extradiciones.

De igual manera, la embajada aseguró que el Gobierno intensificó las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en el país y contempla ahora una estrategia para erradicar los cultivos de uso ilícito. El plan incluye programas piloto de fumigación e intervenciones focalizadas en zonas estratégicas.

Comunicado Embajada Colombia en Estados Unidos sobre la descertificación - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.
Comunicado Embajada Colombia en Estados Unidos sobre la descertificación - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.

“Los acuerdos alcanzados en Barranquilla trazan la hoja de ruta para esta nueva etapa. Colombia profundizará la cooperación operacional y judicial con los Estados Unidos y continuará avanzando hacia resultados concretos y verificables en materia de erradicación, incautaciones, destrucción de infraestructura para la producción de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y recuperación del control efectivo del Estado en los territorios afectados”, precisó la embajada en la comunicación oficial.

Estados Unidos, por su parte, aclaró que considera a Colombia un aliado importante y que la prestación de asistencia por parte del gobierno de Donald Trump es “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. Además, insistió en que el mandato de Abelardo de la Espriella es esencial para avanzar en el cumplimiento de metas.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, detalló.

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