Amor y Amistad en Bogotá: dos ferias gratuitas reunirán a 60 emprendimientos para los amantes del pan y los postres

La oferta de las Ferias Locales de Pan y Postre incluirá productos de panadería, repostería, untables y café elaborados por emprendimientos de Bogotá - crédito Secretaría de Desarollo Económico

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Las Ferias Locales de Pan y Postre reunirán el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026 a 60 emprendimientos bogotanos en el parque Timiza, en Kennedy, y la Plazoleta Fundacional de Suba. La entrada será gratuita y los asistentes podrán comprar productos de panadería, repostería, untables y café, además de participar en actividades culturales y un concurso de sabores.

La programación coincide con el fin de semana del Día de Amor y Amistad y propone una alternativa para quienes busquen un detalle gastronómico o un plan en familia, pareja o con amigos. Cada feria contará con 30 negocios locales y abrirá ambos días entre las 10.00 a. m., y las 6.00. p. m.

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La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la estrategia Hecho en Bogotá. Las jornadas se realizan en alianza con el concejal Julián Sastoque, Fenalco y Fedemol.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico impulsan la iniciativa Hecho en Bogotá en alianza con Julián Sastoque, Fenalco y Fedemol - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Las Ferias Locales de Pan y Postre permitirán a los visitantes encontrar productos elaborados por emprendimientos de Bogotá y elegir entre ofertas de panadería, pastelería, café y untables. Los eventos se desarrollarán:

El punto de Kennedy estará ubicado en el Parque Timiza, en la calle 40 H Sur

La segunda feria se realizará en la Plazoleta Fundacional de Suba, en la calle 146 C Bis

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico indicó que el propósito es acercar los negocios locales a los ciudadanos y abrir espacios de comercialización para los emprendedores. La oferta incluirá opciones de panadería y repostería, junto con productos de café y acompañamientos.

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El concurso de panadería y repostería permitirá a los visitantes probar productos y votar en las categorías de panadería, pastelería y producto local - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que las ferias buscan unir el consumo local con la celebración de Amor y Amistad. “Compartir, comer rico y apoyar lo local” son los elementos que reúne la programación, afirmó.

La funcionaria sostuvo que los eventos permiten a los emprendimientos presentar sus productos de manera directa ante potenciales compradores. También indicó que la entidad continuará impulsando escenarios para ampliar las oportunidades de comercialización de los negocios de la ciudad.

Concurso de panadería, pastelería y producto local

Uno de los componentes de las jornadas será un concurso de panadería y repostería, organizado con el apoyo de Fedemol y Fenalco. Los visitantes podrán probar los productos inscritos y elegir sus favoritos en tres categorías.

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La oferta incluirá opciones de panadería y repostería, junto con productos de café y acompañamientos - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La primera categoría estará dedicada a la panadería; la segunda, a la pastelería, y la tercera reconocerá el producto local. La actividad busca dar visibilidad a las propuestas que participarán en ambas ferias durante el fin de semana.

La programación de cierre incluirá la premiación de los emprendimientos seleccionados. Los ganadores recibirán incentivos entregados por los aliados de la iniciativa, según informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

El concurso se suma a la agenda cultural de cada sede. La organización anunció presentaciones de música y danza, además de actividades familiares para quienes visiten los parques y plazoletas donde se instalarán los emprendimientos.

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El Parque Timiza y la Plazoleta Fundacional de Suba recibirán 30 negocios locales durante el fin de semana de Amor y Amistad - crédito Secretaría de Desarollo Económico

La celebración del tercer sábado de septiembre también abrirá opciones para recorrer restaurantes, zonas gastronómicas y comercios de la ciudad. Entre los sectores que pueden aprovechar la fecha están la panadería, la repostería, los regalos, las bebidas y la oferta de alimentos.

Conciertos, gastronomía y recorridos para Amor y Amistad

El fin de semana tendrá actividades culturales y musicales entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. El sábado 19, Candlelight realizará dos conciertos en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el Centro Histórico de Bogotá.

En una de las funciones, un cuarteto de cuerdas interpretará canciones de amor de Disney. La otra presentación estará dedicada a Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Cada concierto tiene una duración aproximada de una hora.

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La agenda de Amor y Amistad en Bogotá incluye conciertos de Candlelight, Tini, Jamiroquai y Robbie Williams, además de recorridos por Usaquén, Zona G, Zona T, La Macarena, San Felipe, el Centro Histórico y Monserrate - crédito IDT

La agenda musical incluye la presentación de Tini el viernes 18 de septiembre en el Movistar Arena, con su Futttura World Tour. Jamiroquai actuará el sábado 19 en el Coliseo MedPlus, mientras que Robbie Williams se presentará el domingo 20 en el Movistar Arena con su Britpop Tour.

Galería Café Libro tendrá programación especial para quienes opten por una salida de música y baile. Grupo Seratta, por su parte, ofrecerá alternativas gastronómicas, karaoke, talleres y encuentros para parejas o grupos de amigos.

También habrá opciones para recorrer Usaquén, Zona G, Zona T, La Macarena, San Felipe y el Centro Histórico. La agenda incluye visitas a museos, cafés en La Candelaria, galerías de arte, caminatas por parques y la subida a Monserrate.

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