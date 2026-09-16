Manifestantes bloquearon vías en el sur de Bogotá y afectaron la operación de TransMilenio: esto es lo que se sabe

Manifestantes bloquearon vías en Kennedy, Bogotá, y afectaron la operación de TransMilenio durante la tarde del miércoles 16 de septiembre - crédito @SectorMovilidad/X

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Un grupo de manifestantes bloqueó varias vías en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, durante la tarde de este miércoles 16 de septiembre, como parte de una jornada de protesta contra la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y en defensa del ecosistema La Magdalena. La movilización afectó la operación de TransMilenio e interrumpió cinco rutas del componente zonal.

El primer cierre se registró a las 4:11 p. m. en la calle 6C con carrera 93B, según el reporte de Bogotá Tránsito, entidad que confirmó el envío de una unidad de tránsito para apoyar la gestión del tráfico en el punto.

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Minutos antes, a las 3:17 p. m., la Secretaría de Gobierno de Bogotá ya había anunciado, a través de su equipo de Diálogo Social, el acompañamiento a una movilización estudiantil que avanzaba sobre la calle 6C en sentido occidente-oriente con destino a la avenida Guayacanes, con la intención de bloquear dos carriles hasta la estación de TransMilenio Patio Bonito.

Bajo la consigna “No a la ALO, protejamos el ecosistema La Magdalena”, los manifestantes exigieron el freno a las obras de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), un proyecto vial que atraviesa la zona. A las 4:58 p. m. el grupo avanzaba por la avenida Tintal en sentido norte-sur, lo que mantuvo las demoras en los servicios de transporte público que circulan por el sector.

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Hacia las 4:42 p. m., la movilización hizo una pausa a la altura de la cancha de fútbol Primavera, sobre la avenida Guayacanes con calle 4A. Allí, según el reporte oficial, un grupo permaneció sobre el andén y otro sobre la calzada, lo que mantuvo la afectación en un carril en sentido norte-sur. Durante esa pausa, los manifestantes sembraron una planta identificada como “Paca Silva” antes de retomar el recorrido hacia la Universidad Pública de Kennedy.

El cierre por la movilización impactó cinco rutas del componente zonal de TransMilenio en Kennedy - crédito @TransMilenio/X

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad, las rutas suspendidas por el bloqueo fueron F404, H209, G587, G542 y G535. El reporte más reciente sobre el desplazamiento del grupo ubicó la afectación en la avenida Guayacanes con calle 6A, en sentido sur-norte, con la avenida Cali habilitada como ruta alterna para los usuarios del sistema.

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El equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno mantuvo monitoreo preventivo durante todo el recorrido y describió la jornada como pacífica, sin afectaciones adicionales a la movilidad ni alteraciones al orden público. Hacia el final de la tarde, los organizadores iniciaron el desmontaje de carpas, mesas y sillas instaladas en el trayecto, así como la culminación de las pintas realizadas en distintos puntos del recorrido.

TransMilenio reportó el reestablecimiento del servicio en el sector luego de casi dos horas - crédito @TransMilenio/X

A las 6:15 p. m., TransMilenio confirmó la recuperación de la movilidad en el sector afectado y anunció la normalización progresiva del servicio de transporte público en las zonas donde antes circulaban las rutas suspendidas. El retiro de los manifestantes se desarrolló con calma, según el seguimiento de las autoridades distritales, que mantuvieron presencia en el lugar hasta la liberación total del espacio.

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La decisión permite la construcción de calzadas, puentes y ciclorrutas en un corredor clave para la movilidad regional. - crédito ANI

La ALO Sur es un proyecto vial clave de 9,5 kilómetros diseñado para descongestionar el suroccidente de Bogotá y conectar la calle 13 con el municipio de Soacha, en el sector de Chusacá. En agosto pasado se firmó el Acta de Inicio que da luz verde a la construcción del proyecto entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la ALO Sur S.A.S.

El desarrollo de este tramo incluye la construcción de una nueva calzada, la interceptación con redes de servicios públicos y la edificación de puentes vehiculares sobre los ríos Bogotá, Soacha y Tunjuelo. Adicionalmente, el corredor contempla un espacio exclusivo para ciclorrutas y andenes, promoviendo alternativas de movilidad sostenible junto al tráfico vehicular de carga pesada y particular.

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Ante esto, las protestas tendrían su origen en las implicaciones que tendría el proyecto para el ecosistema La Magdalena, ubicado junto al río Bogotá en el sector El Tintal y que sirve como refugio para especies como garzas o aves rapaces.