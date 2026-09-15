Colombia

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, 14 de septiembre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad este lunes

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Que el Pico y Placa de este lunes 14 de septiembre no lo tome por sorpresa; averigue si puede conducir su carro en Medellín y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

PUBLICIDAD

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: no aplica,, .

Motos: no aplica,, .

Taxis: no aplica,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

Las nuevas medidas de restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizacionesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 14 de septiembre

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 14 de septiembre

Presidenta de Grupo Aval advierte golpe de $500.000 millones al sector financiero por aumento del ICA en Bogotá

Gutiérrez afirmó que las entidades financieras ya enfrentan una alta carga tributaria, por lo que el sector analiza qué estrategias adoptar mientras avanza el trámite de la reforma en el Concejo de Bogotá

Presidenta de Grupo Aval advierte golpe de $500.000 millones al sector financiero por aumento del ICA en Bogotá

Pico y placa en Villavicencio hoy 15 de septiembre de 2026, así regirá la medida

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y placa en Villavicencio hoy 15 de septiembre de 2026, así regirá la medida

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este martes 15 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este martes 15 de septiembre

Cartagena: Pico y Placa para este martes 15 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Deportes

Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

Atlético Nacional reveló lo ansioso que estaba James Rodríguez antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot

James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos