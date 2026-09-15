Colombia

Grupo Aval pide austeridad para financiar el Presupuesto para 2027 y rechaza más impuestos: “El sector privado ya no tiene margen”

Las directivas del conglomerado señalaron que el Gobierno debe priorizar la revisión del gasto público, la eficiencia en el uso de los recursos y la búsqueda de alternativas de financiación

El Grupo Aval aportará a la atención de víctimas del terremoto y habilitó cajeros automáticos para recibir ayudas económicas - crédito Luis González/Reuters y @grupoaval/X
Las directivas de Grupo Aval fijaron su posición sobre el financiamiento del Presupuesto General de la Nación para 2027. - crédito Luis González/Reuters y @grupoaval/X
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Las directivas de Grupo Aval se pronunciaron sobre la discusión fiscal que atraviesa Colombia y el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Durante los Encuentros Regionales ADN Aval, señalaron que el Gobierno debería concentrarse en ajustar el gasto y avanzar en medidas de austeridad antes de plantear nuevos impuestos, debido a que el sector privado ya no tiene margen para asumir una mayor carga tributaria.

La posición del conglomerado fue recogida por El Tiempo, medio que informó sobre las declaraciones realizadas durante el encuentro. Las directivas consideraron positivo que, de entrada, el Gobierno no esté planteando un nuevo aumento de impuestos y que el debate esté orientado hacia la revisión del gasto público.

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Grupo Aval plantea revisar el gasto público

De acuerdo con lo expuesto por las directivas de Grupo Aval, la discusión sobre el financiamiento de las necesidades del país debe partir de una revisión de los recursos que actualmente administra el Estado.

El conglomerado planteó que se deben priorizar los recursos, buscar eficiencias y revisar el gasto público antes de trasladar una mayor presión al sector productivo mediante nuevos impuestos.

La posición expresada durante el encuentro apunta a que existen alternativas para avanzar en la financiación de las necesidades del país sin aumentar nuevamente la carga sobre el sector privado.

La discusión se desarrolla mientras avanza el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. Según la información suministrada por el diario, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron este lunes 14 de septiembre el monto de $634,9 billones.

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Las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron un presupuesto de $634,9 billones para 2027. - crédito Imagen ilustrativa IA
Las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron un presupuesto de $634,9 billones para 2027. - crédito Imagen ilustrativa IA

Juan Carlos Echeverry recordó experiencias de otros gobiernos

El presidente del Banco de Bogotá, Juan Carlos Echeverry, se refirió durante el encuentro a experiencias anteriores del país frente a situaciones fiscales complejas.

Echeverry recordó lo ocurrido durante el Gobierno de Andrés Pastrana y posteriormente mencionó la situación que enfrentó Colombia durante la administración de Juan Manuel Santos.

“Yo tuve una experiencia similar en el Gobierno de Pastrana. En unas circunstancias parecidas se logró financiar al Gobierno. Con Juan Manuel Santos, también en una situación difícil, en donde Colombia era mucho menos sólida que en este momento, logramos financiar el Gobierno”, afirmó, según lo recogido por el medio.

A partir de esos antecedentes, el presidente del Banco de Bogotá señaló que la credibilidad es uno de los elementos fundamentales para conseguir financiación.

“La gente apuesta a la credibilidad de esa historia y, sobre todo al compromiso. Todos los países tiene un exceso de deuda y en eso no somos diferentes”, agregó Echeverry.

Su planteamiento se dio en el marco de la discusión sobre las alternativas que tiene el país para financiar sus necesidades, mientras el Congreso avanza en el trámite presupuestal para el próximo año.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y exdirector ejecutivo de Ecopetrol - crédito John Vizcaino/Reuters
El presidente del Banco de Bogotá recordó experiencias de financiación durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. - crédito John Vizcaino/Reuters

Grupo Aval también habló de las inversiones de los fondos de pensiones

Durante los Encuentros Regionales ADN Aval también se abordó la discusión sobre las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior.

Las directivas de Grupo Aval se refirieron al decreto impulsado por el Ministerio de Hacienda, que busca revertir las restricciones establecidas previamente para las inversiones de estos fondos fuera de Colombia.

Frente a esta posibilidad, el conglomerado manifestó que considera positiva una eventual modificación de esas restricciones y aseguró que existe disposición del sector privado para invertir en el país.

Sin embargo, las directivas señalaron que esas inversiones deben responder a condiciones que hagan atractivo a Colombia para los inversionistas, en lugar de establecer mecanismos que obliguen a trasladar recursos.

La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, se refirió específicamente a la situación de los fondos y a las decisiones de inversión de Porvenir.

Los fondos, y especialmente Porvenir, siempre están dispuestos a invertir cuando hay proyectos. Lo que no se puede hacer es traer a la fuerza y forzar el mercado y los precios, y más en una coyuntura donde tenemos una revaluación. Traer esos recursos desde el exterior empujaría la tasa de cambio para abajo”, manifestó, de acuerdo con El Tiempo.

- crédito Infobae
Grupo Aval se refirió a las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior y a las condiciones para invertir en Colombia. - crédito Infobae

María Lorena Gutiérrez advirtió sobre el efecto en la tasa de cambio

La presidenta de Grupo Aval también hizo referencia al comportamiento de la tasa de cambio, en un escenario en el que el peso colombiano ha ganado terreno frente al dólar.

Según lo planteado por Gutiérrez, las decisiones relacionadas con las inversiones de los fondos deben considerar las condiciones económicas y financieras que enfrentan los inversionistas.

En particular, señaló que trasladar hacia Colombia inversiones que actualmente están denominadas o expuestas a moneda extranjera puede tener efectos sobre el mercado cambiario.

Por esa razón, las directivas de Grupo Aval insistieron en que los cambios regulatorios relacionados con las inversiones de los fondos privados de pensiones deben estar acompañados de condiciones que permitan que los recursos lleguen al país de acuerdo con las decisiones de los inversionistas y las condiciones del mercado.

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