Ejército rescató a esposa de exalcalde de Simití tras secuestro en Bolívar: fue abandonada cerca del río Magdalena

Marlene Cuartas, esposa del exalcalde de Simití, fue ubicada por tropas del Ejército en San Pablo, Bolívar. - crédito @Ejercito_Div1/X

Guardar

Tropas del Ejército Nacional rescataron durante la tarde del lunes 14 de septiembre a Marlene Cuartas, esposa del exalcalde de Simití Jesús Alberto Ramírez Carmona, quien habría sido secuestrada durante la madrugada en una finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, en el sur de Bolívar.

La mujer fue encontrada aproximadamente a las 6:00 de la tarde en el corregimiento de Canaletal, municipio de San Pablo, después de que sus captores la abandonaran a orillas de uno de los brazos del río Magdalena, según informó la Primera División del Ejército.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la institución, el operativo comenzó luego de que las autoridades conocieran el secuestro, alrededor de las 5:30 de la mañana. Desde ese momento, tropas del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, unidad orgánica de la Décima Novena Brigada, desplegaron acciones de búsqueda y rescate para ubicar a la víctima.

¿Cómo fue el secuestro de Marlene Cuartas en Bolívar?

Según la información suministrada por las autoridades, Marlene Cuartas fue sacada por la fuerza de una finca ubicada en el corregimiento de Monterrey, durante la madrugada del lunes 14 de septiembre.

Hasta el momento de la información entregada sobre el caso, ningún grupo armado ilegal se había atribuido el secuestro de la mujer.

Una vez conocido el hecho, las tropas establecieron un dispositivo operacional en distintos puntos de la zona con el propósito de impedir la salida de los responsables y avanzar en la ubicación de Cuartas.

PUBLICIDAD

El Ejército informó que dentro de las acciones desarrolladas se estableció un plan candado y se realizaron cierres viales en puntos considerados estratégicos. También fueron efectuados movimientos tácticos con una unidad blindada para ampliar el dispositivo de seguridad y evitar la huida de los responsables.

La institución señaló que la colaboración de habitantes de la zona también fue determinante para avanzar en el cerco desplegado durante la operación.

El Ejército informó sobre el operativo desplegado para localizar a Marlene Cuartas tras su secuestro. - crédito @Ejercito_Div1/X

Ejército ubicó a la mujer en San Pablo

La búsqueda se extendió durante varias horas hasta que las tropas lograron localizar a Marlene Cuartas en Canaletal, corregimiento de San Pablo.

La Primera División del Ejército informó que los captores abandonaron a la mujer a orillas de un brazo del río Magdalena, donde posteriormente fue ubicada por los uniformados.

PUBLICIDAD

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la institución calificó el procedimiento como una operación de control territorial, búsqueda y rescate. El Ejército atribuyó el resultado a la reacción de las tropas, el cierre de vías, el despliegue de una unidad blindada y la colaboración de la población civil.

“La oportuna colaboración de la población civil fue determinante para cercar a los captores, quienes la abandonaron a orillas de un brazo del río Magdalena”, señaló la institución.

El Ejército agregó que mantendrá el despliegue de capacidades en el sur de Bolívar para proteger a la población.

Por ahora, la información suministrada por las autoridades no señala capturas relacionadas con el secuestro de Cuartas ni identifica públicamente a los responsables. Tampoco se ha informado qué organización estaría detrás de la retención.

PUBLICIDAD

Las autoridades activaron un plan candado y cierres viales para ubicar a la mujer tras su secuestro en Monterrey. - crédito Colprensa

Jesús Alberto Ramírez Carmona fue alcalde de Simití

Marlene Cuartas es esposa de Jesús Alberto Ramírez Carmona, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Simití, Bolívar, durante el periodo constitucional 2016-2019.

El exmandatario municipal murió el 30 de noviembre de 2023, después de presentar quebrantos de salud.

Por esta razón, el caso ocurrido en Monterrey involucra a la esposa de quien fue alcalde de Simití durante ese periodo. Las autoridades no han informado que el secuestro esté relacionado con la actividad política que ejerció Ramírez Carmona.

Ejército también reportó rescate de siete personas en Caucasia

Un día antes, el pasado 13 de septiembre, el Ejército informó sobre otro operativo de recuperación de personas retenidas, esta vez en Caucasia, Antioquia. De acuerdo con la institución, tropas del Gaula Militar Bajo Cauca y de la Séptima División, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, sostuvieron combates en zona rural del municipio contra una comisión armada que, según el Ejército, pertenecía al Clan del Golfo.

PUBLICIDAD

Durante esa operación fueron recuperadas siete personas, seis de ellas menores de edad, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto, aseguró que las operaciones contra estructuras señaladas de ejercer acciones de extorsión, intimidación y control ilegal continuarán en el Bajo Cauca antioqueño.

“Quienes extorsionan, intimidan a las comunidades y pretenden imponer control ilegal sobre el territorio deben saber que nuestros soldados van tras ellos”, afirmó el oficial.

El presidente Abelardo De La Espriella también se refirió al operativo de Caucasia y aseguró que los seis menores fueron apartados de la estructura criminal. Según su declaración, la operación dejó además un integrante del Clan del Golfo muerto, tres capturados —uno de ellos herido— y la incautación de cuatro armas largas y un arma corta.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras la operación militar en Caucasia, Antioquia, que dejó la muerte de alias Niche y el rescate de siete personas - crédito @ABDELAESPRIELLA / X