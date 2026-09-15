Colombia

Abelardo de la Espriella publicó nuevo video con traslado de internos de cárceles en Colombia: “El Estado de Derecho se ejerce con autoridad”

El presidente afirmó que el operativo respondió a una instrucción de su Gobierno para reforzar el control en los establecimientos penitenciarios y limitar actividades delictivas desde prisión

El Gobierno trasladó a varios internos para frenar delitos desde las prisiones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que las autoridades trasladaron a varios privados de la libertad desde cárceles del Quindío hacia establecimientos de máxima seguridad en distintas regiones del país.

El mandatario presentó la medida como parte de una estrategia para impedir que estructuras criminales mantengan actividades desde los centros penitenciarios.

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A través de una publicación en X, De la Espriella afirmó que el operativo respondió a una instrucción impartida por su Gobierno. No precisó cuántas personas fueron reubicadas, cuáles eran los delitos por los que fueron condenadas ni los destinos específicos a los que llegaron.

“El orden carcelario se restablece con hechos”, escribió el jefe de Estado. En el mensaje, sostuvo que las decisiones en materia penitenciaria buscan reforzar la presencia de las autoridades dentro de las cárceles y asegurar el cumplimiento de las sanciones judiciales.

El presidente aseguró que los traslados tienen el objetivo de “neutralizar” conductas delictivas organizadas desde prisión. También señaló que la estrategia contempla acciones para desarticular redes que operen tras las rejas.

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“Las cárceles son para cumplir las penas”, el mensaje de De la Espriella tras los traslados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
“Las cárceles son para cumplir las penas”, el mensaje de De la Espriella tras los traslados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella indicó que las personas reubicadas quedaron bajo custodia en cárceles de máxima seguridad situadas en diferentes zonas del territorio nacional.

La medida se conoció luego de que el mandatario reiterara su postura sobre el papel de los establecimientos penitenciarios. “Las cárceles son para cumplir las penas”, manifestó en el mismo pronunciamiento.

El presidente sostuvo que su administración no otorgará “privilegios ni beneficios” a quienes hayan sido condenados por la justicia. Según afirmó, el propósito es garantizar que las sentencias se ejecuten “con estricto apego a la ley”.

En su mensaje, De la Espriella vinculó las reubicaciones con una política de control carcelario. Afirmó que el Estado debe ejercer su autoridad dentro de los centros de reclusión, incluidos aquellos ubicados en zonas alejadas de las principales ciudades.

“El Estado de Derecho se ejerce con autoridad”, expresó el mandatario. La declaración estuvo acompañada por su llamado a endurecer el manejo de los internos que, según señaló, pretendan continuar actividades ilícitas durante el cumplimiento de sus condenas.

El gobierno de Abelardo De la Espriella concentró su primer mes en seguridad, reconstrucción, presupuesto, salud y cambios administrativos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Abelardo de la Espriella ordenó reubicar privados de la libertad en distintos centros penitenciarios - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Abelardo de la Espriella afirmó que 24 cabecillas fueron afectados en 36 días de gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó este domingo 13 de septiembre de 2026 que las operaciones de seguridad de su administración dejaron 24 cabecillas de estructuras narcoterroristas afectados desde el 7 de agosto.

De acuerdo con su balance, 19 fueron capturados y cinco murieron durante acciones de la Policía y las Fuerzas Militares.

En una alocución dirigida al país, el mandatario sostuvo que los resultados forman parte de una estrategia contra las organizaciones armadas y redes dedicadas al narcotráfico. “Hemos pasado de las palabras a las grandes operaciones”, manifestó al presentar las cifras de los primeros 36 días de su gobierno.

De la Espriella señaló que entre los detenidos o muertos figura alias Tigre, también conocido como Pintado, a quien identificó como principal jefe del Frente Carolina Ramírez. Mencionó además a alias Víctor, integrante de esa misma estructura.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella reportó 24 cabecillas afectados y más de 17 mil capturas en 36 días - crédito Presidencia

El presidente incluyó en el listado a alias Ruso o Alemán, señalado como cabecilla del Frente 28; y a alias Bonito, a quien ubicó como segundo jefe de los Comandos de Frontera. También nombró a alias Águila, supuesto responsable de una subestructura de la Segunda Marquetalia.

La relación presentada por el jefe de Estado incluyó a alias Naím o Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El mandatario indicó que el balance oficial no se limita a los dirigentes de las organizaciones armadas. Según expuso, las autoridades realizaron 17.147 capturas en 36 días, un registro que atribuyó al despliegue de operativos policiales y militares en distintas zonas del país.

“Son más de 17 mil capturas”, dijo De la Espriella, quien presentó la cifra como uno de los principales resultados de su gestión en materia de seguridad. El presidente no precisó cuántas de esas detenciones corresponden a miembros de grupos armados, delitos vinculados con narcotráfico u otras conductas criminales.

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