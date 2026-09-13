Colombia

Durante los incendios forestales en Tolima, autoridades rescataron una yegua y su pequeño potro

Tras una alerta comunitaria y la difusión de un video en redes, los animales fueron sacados de la vereda Totarco Piedras y llevados a Ibagué para recibir asistencia médico-veterinaria especializada

El operativo de rescate de los equinos comenzó en Ibagué, desde donde los agentes salieron en un camión institucional tras la alerta - crédito Policía de Tolima
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La Policía del Tolima rescató a Golondrina, una yegua, y a Llamarada, su potro, después de que ambos sufrieran quemaduras durante los incendios forestales que afectaron la vereda Totarco Piedras, en el municipio de Coyaima.

La intervención comenzó tras una alerta de habitantes de la zona y la circulación de un video en redes sociales que mostró las heridas de los animales. El material llevó a las autoridades a verificar el caso y activar el procedimiento de auxilio.

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Los dos equinos pertenecen a un campesino de la región cuya actividad consiste en vender hojas de cachaco. Según la información oficial, la yegua y su cría son su principal medio de transporte y una ayuda cotidiana para realizar sus labores.

Uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental viajaron desde Ibagué hacia el sector en un camión institucional. Al llegar, localizaron a Golondrina y Llamarada con lesiones causadas por el fuego.

La Policía del Tolima rescató dos equinos afectados por los incendios forestales en la vereda Totarco Piedras, en Coyaima - crédito Policía Tolima
La Policía del Tolima rescató dos equinos afectados por los incendios forestales en la vereda Totarco Piedras, en Coyaima - crédito Policía Tolima

La atención inicial reunió a los carabineros con profesionales de la Gobernación del Tolima y de la Alcaldía de Coyaima. Ese trabajo permitió evaluar el estado de los animales y organizar su traslado a la capital departamental.

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“La Policía de Tolima atendió de manera inmediata el llamado de la comunidad frente a Golondrina y su potro Llamarada, dos equinos afectados por los incendios forestales en la vereda Totarco Piedras, en Coyaima. Nuestros carabineros se desplazaron hasta el lugar acompañados por profesionales de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Coyaima para brindarle atención veterinaria y realizar su traslado hasta Ibagué”, informó

La Policía del Tolima informó que la yegua y el potrillo permanecen bajo atención médico-veterinaria especializada en la clínica de la Universidad del Tolima, donde buscan favorecer su recuperación y bienestar tras la emergencia.

El comandante del Departamento de Policía del Tolima, coronel Ferney Martín Romero, destacó la coordinación que permitió atender el llamado de la comunidad. “Este es el resultado de un trabajo articulado entre la comunidad y sus instituciones para proteger a nuestros seres sintientes afectados por esta emergencia”, afirmó.

Los dos equinos pertenecen a un campesino de Coyaima que los usa como medio de transporte y apoyo en su trabajo diario - crédito Policía Tolima
Los dos equinos pertenecen a un campesino de Coyaima que los usa como medio de transporte y apoyo en su trabajo diario - crédito Policía Tolima

De igual manera, el vocero de la institución afirmó: " Hoy, estos dos animales reciben atención especializada en la clínica de la Universidad del Tolima. Este es el resultado de un trabajo articulado entre la comunidad y sus instituciones para proteger a nuestros seres sintientes afectados por esta emergencia".

El coronel Romero sostuvo que la institución mantendrá las acciones relacionadas con el cuidado de los animales y el entorno natural. “En la Policía Tolima seguiremos trabajando por la protección animal y del medio ambiente”, agregó el comandante.

La emergencia activó una alerta de la Alcaldía de Coyaima ante el Puesto de Mando Unificado. Al día siguiente, las comisiones de la Secretaría del Interior del Tolima acudieron con insumos médicos y lactoreemplazador para atender al potrillo.

Con el permiso del propietario de los equinos, las autoridades organizaron el traslado desde el sector afectado. La operación continuó durante la noche del domingo, cuando los animales fueron llevados hacia el corregimiento de Castilla.

Incendios en Tollima
Hace días que el departamento es azotado por los incendios forestales que dejaron millonarios daños y familias afectadas - crédito Colprensa

La secretaria del Interior del Tolima, Alison Amaya Reyes, destacó la respuesta desplegada después del rescate. “Golondrina nos enseña que en los momentos más difíciles no se abandona: se protege, se acompaña y se trabaja en equipo”, afirmó la funcionaria.

Amaya Reyes también agradeció a la Universidad del Tolima, a sus docentes, médicos y estudiantes de medicina veterinaria por la atención destinada a los animales. La funcionaria señaló que el personal trabaja para preservar sus vidas y mantenerlos bajo observación permanente.

Los dos equinos permanecen en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, con el respaldo de la reserva natural La Granjita. El potro no presenta lesiones, mientras el equipo médico aplica curaciones diarias a Golondrina para tratar las quemaduras.

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