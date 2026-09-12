Fredy Guarín también entró al ‘mercado de fichajes’ en Colombia y estampó su firma: “Dispuesto a compartir su experiencia con nuestros jóvenes”

El exfutbolista Fredy Guarín y el Director General del Sena, Fray Ricardo Torres, anunciaron una colaboración para promover el bienestar a través del deporte y la salud mental para todos los aprendices - crédito @SENAComunica/X

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Mientras figuras como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado movieron el mercado de fichajes del fútbol colombiano en su cierre, al firmar jugosos contratos con clubes como Atlético Nacional y Millonarios, una de las entidades más queridas por los colombianos también logró hacerse a los servicios de uno de los referentes de la selección Colombia, que se bañó de gloria en el exterior.

Se trata del exfutbolista Fredy Guarín, que fue anunciado como el flamante ‘refuerzo’ del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con el que participará en un programa de bienestar para aprendices enfocado en la importancia del deporte, la salud mental y las experiencias de vida. Al mejor estilo de los elencos más poderosos del FPC, la entidad también hizo su anuncio oficial.

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En efecto, en la noticia, que causó comentarios en las plataformas digitales, el Sena apeló al lenguaje habitual en este tipo de transferencias y con ello captó la atención de sus seguidores. “¡El mercado de fichajes también llegó al Sena!”, publicó la entidad, que presentó al exvolante de la selección colombiana y de clubes como Boca Juniors e Inter de Milán como su “nuevo refuerzo”.

Con este mensaje en su perfil de X, el Sena anunció el 'fichaje' del exfutbolista Fredy Guarín - crédito @SENAComunica/X

Guarín, de 40 años, dejó el fútbol profesional en 2021, tras su paso por Millonarios, por lo que lleva cerca de un lustro alejado de las canchas. En charla con Doers the Podcast, el exjugador relacionó el deterioro de su carrera con problemas de consumo de alcohol y salud mental, además de conflictos familiares y personales; en un proceso complejo, en el que reconoció perder el control de su carrera.

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El fichaje del Sena que apunta al bienestar de los más jóvenes

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, Fray Ricardo Torres Castro, recibió a Guarín y anticipó la creación de acciones para acompañar a los estudiantes de la institución. “Nos está acompañando, pero también con quien empezamos a soñar un nuevo esquema de bienestar desde el deporte, desde la salud mental”, expresó Torres en sus declaraciones, acompañado de la estrella.

El funcionario, nombrado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sostuvo que la propuesta busca conectar a los jóvenes con “los grandes ideales que hacen realmente de esta patria un milagro” y adelantó que habrá anuncios para los aprendices. “Se vienen cosas muy chéveres para el aprendiz del Sena”, destacó el director de la institución de formación para el trabajo.

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El último equipo en la carrera deportiva de Fredy Guarín fue Millonarios, en 2021, pero no superó los problemas de sobrepeso y alcohol - crédito Dimayor

La institución señaló que el exfutbolista llega con la intención de aportar su historia a los estudiantes. “Llega dispuesto a compartir su experiencia con nuestros jóvenes y a recordarles que, dentro y fuera de la cancha, siempre es posible levantarse, volver a creer y seguir adelante”, se indicó en su presentación, que, como era de esperarse, no pasó desapercibida.

Fredy Guarín habló de su experiencia en la salud mental

El exjugador, que vivió su momento de gloria en el fútbol europeo y fue clave en el esquema de la selección Colombia que llegó a cuartos de final en la Copa del Mundo en Brasil, agradeció la invitación y dijo que su aporte estará ligado a las experiencias que atravesó fuera de los estadios. “Es un honor para mí poder estar aquí y en esta institución tan importante para los colombianos”.

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Con esta introducción, el exfutbolista Guarín señaló que estará a disposición de la entidad para trabajar con los estudiantes, basado en la experiencia que lo obligó a recomponer su camino. “Desde mi experiencia en salud mental, para poderle aportar a todos nuestros muchachos del Sena para que se guíen desde esa linda experiencia que es en el deporte y en la vida”, dijo Fredy.

El momento cumbre de Fredy Guarín fue cuando defendió la camiseta del Inter de Milán de la Liga Italiana - crédito @fguarin13/Instagran

Y es que el exmediocampista ha librado una dura batalla contra las adicciones y, tras lograr estabilizarse, comenzó a compartir su proceso de recuperación. En diferentes charlas ha hecho énfasis en cómo el fútbol ocupaba todo su tiempo y que, tras el retiro, sus dificultades se agudizaron. “Cuando terminé de jugar al fútbol quedé sin nada”, agregó en el citado pódcast.

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También explicó que encontró en el ‘trago’ una forma de evadir conflictos emocionales. “Encontré refugio para salirme de lo que era el fútbol y la familia. Y fue el alcohol”, expresó el exjugador, que reconoció cómo esos episodios afectaron su rendimiento, su entorno cercano y su continuidad profesional antes de “volver a nacer”, al dejar definitivamente bebida el 18 de abril de 2024.