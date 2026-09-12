Colombia

Resultados de la Lotería de Risaralda 12 de septiembre: estos fueron los números ganadores del último sorteo

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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La última jornada de la Lotería de Risaralda dejó nuevos ganadores en uno de los sorteos más esperados del año. Creada en 1981 para apoyar proyectos de desarrollo en Risaralda, esta lotería no solo representa una oportunidad para quienes participan, sino que también es un motor de progreso social, cultural y educativo en el corazón del Eje Cafetero.

Los números ganadores del sorteo más reciente ya están disponibles para consulta. Desde sus inicios, la Lotería de Risaralda ha mantenido viva la tradición del azar en Colombia, a la vez que trabaja en favor de las comunidades locales, destinando los fondos recaudados a iniciativas clave para el bienestar del departamento.

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Los números ganadores del sorteo 2966

Fecha: 11 de Septiembre de 2025.

Números ganadores: 2192.

Serie: 079.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

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El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Todos sobre la Lotería de la Risaralda

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. El premio asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, una de las recompensas más atractivas en el ámbito de las loterías nacionales.

Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), ha sido un pilar fundamental en la región cafetera desde su creación en 1981. Su propósito principal ha sido financiar proyectos de impacto social, cultural y educativo en el departamento de Risaralda.

La Lotería de Risaralda, conocida bajo el lema “Sentimiento de Todos”, fue concebida hace más de 40 años como una herramienta para generar recursos destinados al desarrollo de la comunidad. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con el bienestar de los habitantes del departamento, canalizando los fondos recaudados hacia iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en la región. Este enfoque ha permitido que el juego trascienda su carácter de entretenimiento, convirtiéndose en un motor de progreso para Risaralda.

El sorteo, que se lleva a cabo semanalmente, se ha consolidado como una tradición colombiana. Sin embargo, en caso de coincidir con un día festivo, la realización del mismo se pospone para el siguiente día hábil.

El premio mayor, que actualmente asciende a 1.400 millones, es uno de los más atractivos por las loterías regionales en el país. Este monto no solo atrae a miles de jugadores cada semana, sino que también refuerza la relevancia de la lotería como una opción competitiva.

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