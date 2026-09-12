Comercio exterior marítimo creció 6,8 % en Colombia durante primer semestre de 2026. (DCA)

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El comercio exterior marítimo de Colombia mantuvo un comportamiento positivo durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento del 6,8 % frente al mismo periodo del año anterior. Según el más reciente informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los puertos marítimos concentraron el 94,5 % del movimiento nacional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el volumen acumulado entre enero y junio llegó a 66.049 toneladas, una cifra que para la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC, y la Asociación Nacional de Agentes Navieros, ASONAV, refleja la capacidad de respuesta de la cadena logística y portuaria del país.

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Las organizaciones señalaron que el transporte marítimo mantiene un papel estratégico para la competitividad y la continuidad del comercio exterior colombiano. El crecimiento se registró tanto en exportaciones como en importaciones, lo que muestra una mayor actividad en los principales corredores portuarios.

Comercio exterior marítimo creció 6,8 % en Colombia durante primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exportaciones e importaciones aumentaron

Según FITAC y ASONAV, las exportaciones crecieron 6,1 % durante el primer semestre, con 44.502 toneladas movilizadas. Por su parte, las importaciones aumentaron 8,4 %, hasta alcanzar 21.547 toneladas.

Aunque el resultado confirma una recuperación de la actividad portuaria frente a 2025, el volumen todavía se ubica por debajo de las 69.243 toneladas registradas en 2024. Ese dato, de acuerdo con el análisis de las organizaciones, deja sobre la mesa el reto de seguir fortaleciendo la capacidad logística del país.

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El movimiento marítimo continúa siendo determinante para el comercio exterior colombiano, especialmente por la concentración de carga en pocos puertos. Esa dinámica exige mantener inversiones, coordinación institucional y eficiencia operativa para responder al crecimiento del intercambio internacional.

Para FITAC y ASONAV, el desempeño del semestre evidencia que la cadena logística ha logrado sostener la operación pese a los desafíos del comercio global y las presiones internas sobre infraestructura, conectividad y costos.

Comercio exterior marítimo creció 6,8 % en Colombia durante primer semestre de 2026.

Cartagena, Santa Marta y Buenaventura lideran

El mapa logístico portuario muestra una alta concentración de la carga marítima en tres terminales principales. Cartagena, Santa Marta y Buenaventura movilizaron en conjunto 50.772 toneladas, equivalentes al 76,9 % del total de la carga nacional.

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En detalle, por Cartagena se movilizaron 22.434 toneladas; por Santa Marta, 19.298 toneladas; y por Buenaventura, 9.040 toneladas. Estas cifras consolidan a esos puertos como puntos clave para la entrada y salida de mercancías en el país.

En el caso de las exportaciones, Cartagena, Santa Marta y La Guajira concentraron el 90 % del total. Dentro de este segmento, el carbón fue el principal producto movilizado, con una participación del 52,7 % y 23.560 toneladas. Le siguió el petróleo crudo, que representó el 26,5 %, con 11.842 toneladas.

En las importaciones, la concentración estuvo en Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, que agruparon el 80,9 % de la carga que ingresó al país. Entre los principales productos importados aparecen el maíz, con el 20,2 %, y el petróleo refinado, con el 9,9 %.

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El informe también destacó el comportamiento de Turbo-Urabá, que se posicionó como el puerto de mayor dinamismo durante el primer semestre de 2026. Su crecimiento fue del 44,7 %, impulsado principalmente por las exportaciones de banano.

El balance muestra que Colombia sigue dependiendo en gran medida de sus puertos marítimos para sostener el comercio exterior. Aunque las cifras del semestre son positivas, el reto será mejorar la infraestructura logística, ampliar capacidades y reducir cuellos de botella para superar los niveles registrados en 2024.

Para los gremios logísticos y navieros, el resultado confirma la importancia de fortalecer el sistema portuario como eje de competitividad. La evolución de exportaciones, importaciones y carga por terminal será clave para medir si el país logra sostener el crecimiento y aprovechar mejor su conexión con los mercados internacionales.

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