Colombia

Otros 24 contratistas del gobierno Petro bajo la lupa de la Fiscalía por obtener diplomas falsos en la Fundación San José

Uno de los casos que más llama la atención es el de un contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que habría obtenido cuatro títulos de pregrado durante una única jornada

En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito Captura de Video
Guardar

El Ministerio de Educación de Colombia mantiene una investigación administrativa contra la Fundación Universitaria San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.

El caso, que comenzó con la anulación del diploma de Juliana Guerrero, ahora incluye denuncias sobre al menos 24 contratistas vinculados con 16 entidades públicas que habrían obtenido sus grados sin cumplir, al parecer, con el requisito de presentar la prueba Saber Pro.

PUBLICIDAD

Las indagaciones se iniciaron de manera formal en noviembre de 2025, después de que salieran a la luz inconsistencias en el título de Guerrero. La ampliación del expediente se produjo tras denuncias recibidas por la congresista Catherine Juvinao, quien conoció información sobre posibles irregularidades en la entrega de diplomas a personas que tuvieron contratos o vínculos laborales con instituciones estatales.

El punto común en varios de los casos es la fecha de expedición de los títulos frente al momento en que los graduados presentaron el examen de Estado.

La normativa mencionada en la investigación establece la presentación de las pruebas Saber como una exigencia para obtener un título de educación superior, señaló un informe de El Tiempo.

PUBLICIDAD

Las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionaron el alcance de las medidas adoptadas en el caso relacionado con Juliana Guerrero durante el proceso judicial - crédito Colprensa y prensa de Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao
Las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionaron el alcance de las medidas adoptadas en el caso relacionado con Juliana Guerrero durante el proceso judicial - crédito Colprensa y prensa de Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao

Dieciocho personas habrían presentado el Saber Pro después de graduarse

Según los datos expuestos en las denuncias, 18 de los 24 contratistas señalados realizaron la prueba Saber Pro después de la fecha consignada en sus diplomas.

Otros seis no registran antecedentes de haber presentado el examen en las bases de datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Una parte de los títulos bajo revisión tiene como fecha de expedición el 5 de julio de 2024. Sin embargo, la jornada de aplicación de la prueba Saber Pro habría ocurrido el 7 de julio de ese año. La diferencia de dos días sustenta una de las alertas sobre la validez de los grados otorgados por la institución.

La información conocida no implica, por sí sola, una declaración de responsabilidad penal o administrativa contra cada una de las personas mencionadas. La investigación busca establecer si la Fundación Universitaria San José incumplió normas educativas y reglamentos internos al expedir los diplomas.

Entre los casos incluidos figura el de Nelfy Melo Morales, exsecretaria en la Casa de Nariño. De acuerdo con el informe, Morales obtuvo de manera simultánea títulos en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Comunicado de Nelfy Melo Morales
Este es el comunicado de Nelfy Melo Morales sobre las acusaciones en su contra - crédito suministrado a Infobae Colombia

El reporte señala que para el título tecnológico no aparece un registro de presentación del examen Saber Pro. No obstante, la obtención de tres diplomas en una misma fecha hace parte de los hechos que fueron puestos bajo conocimiento de las autoridades educativas.

Un contratista de la Dian habría recibido cuatro títulos

Las denuncias también identifican a un contratista de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien habría obtenido cuatro títulos de pregrado durante una única jornada.

Otro de los casos corresponde a Laura Julieth Martínez Morales, creadora de contenido y entonces contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Laura Julieth Martínez Morales, influenciadora y contratista de la Ungrd, cuyo diploma de Ingeniera Industrial habría sido expedido antes de presentar el examen Saber Pro - crédito red social Facebook
Laura Julieth Martínez Morales, influenciadora y contratista de la Ungrd, cuyo diploma de Ingeniera Industrial habría sido expedido antes de presentar el examen Saber Pro - crédito red social Facebook

El documento indica que su título fue expedido el 5 de julio de 2024 y que presentó el Saber Pro dos días después.

También aparece mencionado Carlos Alberto Mendoza Siachoque, publicista vinculado a la Alcaldía de Arauca y con antecedentes contractuales en la Unidad para las Víctimas. Según la información entregada, recibió su diploma el 21 de diciembre de 2024, aunque no habría constancia de que hubiera presentado la prueba de Estado.

Los hechos se suman al proceso que rodea a Juliana Guerrero, cuyo diploma fue anulado por la universidad luego de las inconsistencias conocidas sobre su formación. La institución también apartó de su cargo al entonces secretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

Los pagos de Guerrero fueron posteriores a la fecha de sus diplomas

A las irregularidades relacionadas con el requisito del Saber Pro se agregaron cuestionamientos sobre pagos atribuidos a Juliana Guerrero.

La senadora Jennifer Pedraza divulgó facturas emitidas ante la Dian que, según expuso, corresponden a matrícula y derechos de grado para los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.

La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG

Los soportes presentados por la legisladora indican que esos pagos se hicieron el 28 y 29 de julio de 2025. No obstante, los títulos de Guerrero tendrían fecha de expedición del 1 de julio de ese mismo año.

La diferencia entre las fechas de pago y de expedición de los diplomas es otro de los elementos bajo cuestionamiento.

Las inspecciones adelantadas por el Ministerio de Educación identificaron posibles vulneraciones a la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014.

Estas disposiciones regulan, entre otros asuntos, la evaluación de la educación superior, los requisitos académicos y la inspección y vigilancia de las instituciones.

El expediente también revisa el cumplimiento de los reglamentos internos de la universidad, que exigirían la presentación de las pruebas Saber como condición para el grado.

La investigación administrativa deberá determinar si existieron fallas en los controles institucionales, si los documentos académicos fueron expedidos de forma irregular y qué responsabilidades podrían derivarse.

La congresista investigó las irregularidades alrededor de los títulos de Juliana Guerrero durante más de un año. Aseguró que se deben indagar otros casos - crédito Prensa Jennifer Pedraza

El Ministerio deberá definir si hubo incumplimientos en la expedición de títulos

Los registros expuestos plantean la posible existencia de un patrón en el otorgamiento de títulos, en especial por la coincidencia de fechas de graduación previas a la presentación del Saber Pro.

Hasta el momento, la información conocida se refiere a una investigación en curso y a denuncias que requieren contraste dentro de los procedimientos administrativos.

La Fundación Universitaria San José ya anuló el título de Guerrero y desvinculó a uno de sus directivos, pero el Ministerio de Educación deberá establecer el alcance de las presuntas anomalías y definir las decisiones que correspondan frente a los diplomas que continúan bajo revisión.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroPreacuerdo con la FiscalíaContratistasGobierno PetroFundación Universitaria San JoséTítulos falsosObtención de diplomasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy sábado 12 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy sábado 12 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Este es el precio del oro en Colombia este sábado 12 de septiembre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Este es el precio del oro en Colombia este sábado 12 de septiembre

Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

El defensor de la selección Colombia participó en el segundo gol de Morgan Gibbs-White en el Villa Park de Birmingham por la fecha 4 de la Premier League 2026-2027

Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

Juan Manuel Santos recordó el pacto que selló con ‘Timochenko’ al iniciar los diálogos de paz, que cumplen 10 años: “Nos hemos tratado de matar”

El expresidente reveló cómo fue la primera conversación que mantuvo en Cuba con Rodrigo Londoño, entonces máximo jefe de las extintas Farc, en la que ambos reconocieron los años de confrontación entre el Estado y la guerrilla

Juan Manuel Santos recordó el pacto que selló con ‘Timochenko’ al iniciar los diálogos de paz, que cumplen 10 años: “Nos hemos tratado de matar”

Flip denunció que grupo de periodistas en Arauca ha sido señalado como “altoparlantes del ELN”: “Incremento de amenazas”

En lo que podría ser considerado como una sentencia de muerte, un fragmento del mensaje detalla: “Prohibido seguir ese juego o no responden”

Flip denunció que grupo de periodistas en Arauca ha sido señalado como “altoparlantes del ELN”: “Incremento de amenazas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Deportes

Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza”

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

James Rodríguez jugará con Nacional: este había sido su último partido en el fútbol profesional colombiano antes de irse a brillar al exterior

Orsomarso denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”