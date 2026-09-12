Gobierno estudia bajar IVA a tiquetes para impulsar turismo en zonas golpeadas por terremoto

Abelardo de la Espriella dijo desde el Quindío que revisa el impacto fiscal de la medida y pidió atraer visitantes e inversión - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno estudia la posibilidad de reducir el IVA a los tiquetes desde y hacia las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, como una medida para incentivar la llegada de visitantes y apoyar la recuperación económica de los territorios golpeados por la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el mandatario hizo el anuncio este viernes desde Panaca, en el departamento del Quindío, donde revisó las medidas que ha implementado el Gobierno tras el sismo. La propuesta apunta especialmente a dinamizar el turismo en el Eje Cafetero, una de las regiones impactadas por el desastre.

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De la Espriella aseguró que la decisión aún está en revisión, principalmente por su impacto fiscal, pero expresó su intención de avanzar en la medida si los análisis técnicos lo permiten. El objetivo sería abaratar los desplazamientos hacia las zonas afectadas y estimular la llegada de turistas en una etapa clave para la reactivación.

“Estamos revisando el impacto fiscal pero tengo toda la intención de hacerlo, si bajamos el IVA para el Eje Cafetero se nos va a llenar esto aquí”, afirmó el presidente durante su visita al Quindío.

“Estamos revisando el impacto fiscal pero tengo toda la intención de hacerlo, si bajamos el IVA para el Eje Cafetero se nos va a llenar esto aquí”, afirmó el presidente durante su visita al Quindío. - crédito Presidencia

Incentivo para atraer visitantes

La posible reducción del IVA a los tiquetes sería presentada como un incentivo especial para facilitar el movimiento de personas hacia los territorios afectados por el terremoto. La medida buscaría apoyar sectores como turismo, comercio, hoteles, restaurantes, transporte y servicios asociados a la llegada de visitantes.

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El anuncio ocurre cuando el Gobierno intenta combinar la atención de la emergencia con acciones de recuperación económica. En regiones turísticas como el Quindío, el desafío no está solo en reparar daños materiales, sino también en evitar una caída prolongada de visitantes por temor, afectaciones en infraestructura o incertidumbre sobre la situación local.

De la Espriella planteó que la disminución del IVA podría convertirse en una señal para promover viajes hacia el Eje Cafetero. Según su explicación, el Gobierno quiere facilitar que más personas lleguen a la región y contribuyan a mover la economía local en medio del proceso de recuperación.

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El presidente también pidió a su gabinete desplazarse al Eje Cafetero durante el fin de año, con el propósito de promover el turismo después del terremoto. Esa instrucción busca enviar un mensaje político y económico sobre la necesidad de respaldar a los departamentos afectados no solo con ayudas directas, sino también con presencia institucional y promoción.

La estrategia, según lo anunciado, se concentraría en mostrar que la región puede seguir recibiendo visitantes y que el turismo puede convertirse en una herramienta de reactivación. Para los territorios afectados, la temporada de fin de año puede ser determinante por el movimiento de viajeros y el consumo asociado.

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Feria de inversión para el Quindío

Además de la posible reducción del IVA, De la Espriella le pidió al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, organizar una feria con inversionistas nacionales e internacionales para promover proyectos en el Quindío.

El mandatario explicó que la idea es convocar una ronda de inversión con empresarios interesados en desarrollar iniciativas en la región, acompañadas de beneficios especiales por parte del Gobierno. Esta medida buscaría atraer capital y acelerar proyectos que ayuden a la recuperación económica tras el sismo.

“Una ronda en donde invitemos a inversores nacionales a internacionales a que vengan a invertir en el Quindío, con unas gabelas especiales que les va a dar el Gobierno, vamos a armar un proyecto”, agregó el presidente.

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La propuesta forma parte de un paquete de señales dirigidas a fortalecer la confianza en los territorios afectados. Mientras avanzan las labores de reconstrucción, el Gobierno busca que el turismo y la inversión privada ayuden a sostener empleos, ingresos y actividad económica.

El anuncio también deja abierta una discusión fiscal. Reducir el IVA a tiquetes puede servir como estímulo para viajeros, pero implica revisar el costo para las finanzas públicas y definir con precisión qué rutas, zonas o periodos quedarían cobijados.

Por ahora, la medida no ha sido formalizada. El presidente indicó que el Gobierno está evaluando su impacto y que existe voluntad de aplicarla si resulta viable. Mientras tanto, la instrucción al gabinete y al Ministerio de Comercio apunta a convertir al Eje Cafetero en una prioridad dentro de la recuperación económica posterior al terremoto.

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