Colombia

Embajadora de Israel en Colombia reaccionó a protestas en Bogotá, que tuvieron como blanco sede diplomática de su país: “Nunca han ayudado”

Vivian Aisen rechazó las agresiones contra la delegación diplomática de su país, ocurridas durante las movilizaciones en la capital de la República, y señaló que los daños a la propiedad privada no benefician al pueblo palestino

Vivian Aisen - protestas en Bogotá
Vivian Aisen, mostró su preocupación por las protestas en Bogotá e hizo un llamado a no utilizar vías de hecho - crédito @VivianAisen/X - suministrada a Infobae Colombia
Guardar

La diplomática rechazó de manera enfática los actos de vandalismo cometidos contra la sede diplomática de su país en Bogotá, durante las manifestaciones del viernes 11 de septiembre. Y aseguró en sus múltiples mensajes en la red social X que la destrucción de bienes no beneficia la causa del pueblo palestino; en respuesta a usuarios de esta plataforma.

Aisen, que llegó al país en la segunda semana de agosto como parte del restablecimiento de relaciones entre ambos países, fijó su posición frente a los daños sufridos por el inmueble diplomático, en medio de una jornada de protesta que alteró la movilidad en la capital de la República, y que también tuvo como otro de los blancos la embajada de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Vivian Aisen, embajadora de Israel, sobre protestas en Bogotá
Con este mensaje en su perfil de X, Vivian Aisen, embajadora de Israel, se refirió a las protestas en Bogotá durante la jornada del 11 de septiembre - crédito @VivianAisen/X

“El vandalismo y la destrucción de bienes nunca han ayudado ni ayudarán a mejorar la vida de ningún palestino. La educación para la paz, sí”, afirmó la funcionaria en una de sus intervenciones públicas. Así mismo, remarcó la necesidad de un cambio de enfoque en el conflicto al señalar que “cuando lo primero termine y lo segundo comience, nacerá la esperanza en Medio Oriente”.

La representante del estado de Israel en Colombia también respondió de manera directa a cuestionamientos planteados por usuarios en redes sociales durante el debate generado tras las marchas y, luego de que una cibernauta la calificara de invasora, la diplomática no dudó en responder. “Ustedes hagan lo que quieran, pero no se engañen pensando que el vandalismo ayuda en algo al pueblo palestino”.

PUBLICIDAD

Ante otra observación sobre el impacto de la protesta en las inmediaciones del edificio diplomático, la embajadora enfatizó que “una manifestación violenta que tiene como objetivo mi Embajada es, por supuesto, mi problema”. De esta manera, reaccionó con dureza tras los acontecimientos, que conmemoraban también los hechos del miércoles 9 de septiembre de 2020, con la muerte de Javier Ordóñez.

Vivian Aisen se refirió a actos vandálicos en embajada de Israel
Con este otro mensaje en X, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, se refirió a actos vandálicos ocurridos en sus instalaciones diplomáticas - crédito @VivianAisen/X

Movilizaciones provocaron bloqueos viales y afectaciones en Transmilenio: así fue la jornada

Las manifestaciones desarrolladas en Bogotá contaron con la participación de jóvenes procedentes de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad Nacional. Las organizaciones estudiantiles convocaron las marchas bajo premisas antisionistas, antifascistas y antiimperialistas, acompañadas por reclamos sobre reivindicaciones sociales.

En el recorrido, los protestantes avanzaron hacia las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y de la legación israelí. En ese trayecto, grupos de personas con el rostro cubierto hicieron grafitis en los portones y en las fachadas; mientras el avance de estos grupos generó parálisis vehicular en hora pico, bloqueos en vías arterias y desvíos masivos del sistema Transmilenio.

Bogotá registró manifestaciones cerca de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, con cierres viales y desvíos de TransMilenio por marchas de apoyo al Estado de Palestina - crédito @GobiernoBTA/X

Debido a la cercanía de las alteraciones del orden público, se dispuso la evacuación preventiva del campus de la Universidad Nacional. Los hechos se registraron pese al llamado de congresistas, como la representante Carol Borda, del partido Salvación Nacional, que remitió una comunicación formal al alcalde Carlos Fernando Galán para solicitar el despliegue de efectivos policiales.

En su solicitud, la legisladora advirtió sobre la difusión de convocatorias públicas que establecían recorridos desde distintos puntos de la ciudad con punto de llegada en la representación diplomática israelí. Aunque la congresista ratificó el respeto al derecho a la protesta, argumentó que la inclusión de esta sede extranjera exigía una actuación preventiva de organismos de seguridad.

Cabe destacar que, durante el Gobierno de Gustavo Petro, las relaciones entre Colombia e Israel se rompieron el 1 de mayo de 2024, ante la decisión del entonces mandatario de no tener vínculo diplomático y comercial con un país que, según él, estaba cometiendo actos genocidas; sin embargo, una vez asumió el presidente Abelardo de la Espriella, el canal entre las naciones se restableció.

Temas Relacionados

Vivian AisenEmbajadora de Israel en ColombiaManifestaciones en BogotáIsrael y ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El narcotraficante Eugenio Montoya, hermano de alias Don Diego, llegó a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos

Las autoridades colombianas lo recibieron el 11 de septiembre en el aeropuerto y lo trasladaron de inmediato a la Policía Nacional y a la Dijín, debido a que tiene vigente una circular roja de Interpol

El narcotraficante Eugenio Montoya, hermano de alias Don Diego, llegó a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos

Gobierno nacional oficializó extradición a Estados Unidos de Jhon Kerlys González, primo de ‘Chiquito Malo’ máximo cabecilla del Clan del Golfo

Alias Media arepa asumió la coordinación de los envíos de cargamento de droga después de las capturas de alias Pelomono y alias Plástico

Gobierno nacional oficializó extradición a Estados Unidos de Jhon Kerlys González, primo de ‘Chiquito Malo’ máximo cabecilla del Clan del Golfo

Los dos destinos colombianos que Lonely Planet recomendó visitar en 2026 por sus playas y paisajes naturales

Una guía internacional incluyó dos lugares del norte del país entre sus recomendaciones, con opciones de buceo, caminatas, bahías y ecosistemas protegidos

Los dos destinos colombianos que Lonely Planet recomendó visitar en 2026 por sus playas y paisajes naturales

La última ruta de dos estudiantes de aviación que no regresaron a Bogotá: los habrían obligado a trasladar cargamento de coltán, oro y coca a Venezuela

Familiares de Óscar Mauricio Carvajal y Bernardo Antonio Grajales reconstruyeron los mensajes que enviaron antes de perder contacto, luego de un viaje de formación aérea a Vichada, y en el que al parecer estaría relacionado un grupo armado ilegal que los habría forzado a que hicieran lo que les pedían, y con destino a Apure

La última ruta de dos estudiantes de aviación que no regresaron a Bogotá: los habrían obligado a trasladar cargamento de coltán, oro y coca a Venezuela

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El chocoano se consolida como una de las principales figuras en el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Deportes

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla, portero de Santa Fe, fue incluido en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

James Rodríguez jugará con Nacional: este había sido su último partido en el fútbol profesional colombiano antes de irse a brillar al exterior

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras