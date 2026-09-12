Colombia

El narcotraficante Eugenio Montoya, hermano de alias Don Diego, llegó a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos

Las autoridades colombianas lo recibieron el 11 de septiembre en el aeropuerto y lo trasladaron de inmediato a la Policía Nacional y a la Dijín, debido a que tiene vigente una circular roja de Interpol

La notificación internacional lo requiere por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de falsedad en documento público, tras su arribo desde territorio estadounidense luego de cumplir una pena - crédito @MigracionCol/X
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El narcotraficante Eugenio Montoya llegó el viernes 11 de septiembre a Bogotá tras ser deportado de Estados Unidos, donde cumplió una condena de 19 años por conspirar para el tráfico de drogas y obstrucción a la justicia. Su regreso a Colombia derivó en la entrega inmediata a la Policía Nacional y a la Dijín, pues tiene vigente una circular roja de Interpol.

Migración Colombia recibió y dejó a disposición de la Policía Nacional y la DIJIN a Eugenio Montoya Sánchez, reconocido cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle, quien cuenta con Circular Roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público”, se observa en el comunicado emitido por Migración Colombia en su página oficial de Internet.

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La condena inicial había sido de 30 años de prisión, pero obtuvo una reducción de 11 años y una salida anticipada en 2026. Montoya había sido extraditado por el Gobierno colombiano el 16 de junio de 2008.

“Montoya Sánchez llegó en calidad de deportado desde Estados Unidos después de pagar una condena de 19 años. Había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena”, se añade en el documento.

Una orden internacional pendiente en Colombia

La llegada de Eugenio Montoya a Colombia derivó en su entrega inmediata a la Policía Nacional y a la Dijín por una circular roja de Interpol vigente - crédito Migración Colombia
La llegada de Eugenio Montoya a Colombia derivó en su entrega inmediata a la Policía Nacional y a la Dijín por una circular roja de Interpol vigente - crédito Migración Colombia

La circular roja contra Montoya corresponde a delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, además de falsedad en documento público. Migración Colombia lo recibió a su llegada y lo puso a disposición de las autoridades para que responda por los requerimientos judiciales vigentes.

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El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, vinculó el procedimiento con la coordinación entre ambos países y las autoridades colombianas: “Esta entrega es resultado de la cooperación efectiva entre Colombia y Estados Unidos y del trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y la Dijín”.

Conocido como alias Don Hugo, Eugenio Montoya Sánchez fue uno de los integrantes principales del extinto cartel del Norte del Valle y hermano de Diego León Montoya, alias Don Diego, que fue jefe de esa organización criminal.

El manejo de fondos del cartel del Norte del Valle

La condena de Eugenio Montoya en Estados Unidos había sido de 30 años, pero recibió una reducción de 11 años tras su extradición en 2008 - crédito Migración Colombia
La condena de Eugenio Montoya en Estados Unidos había sido de 30 años, pero recibió una reducción de 11 años tras su extradición en 2008 - crédito Migración Colombia

Dentro de la estructura, Montoya administraba los recursos obtenidos mediante el narcotráfico y vigilaba los lugares en los que se ocultaba el efectivo. Los documentos judiciales lo identificaron como responsable de utilizar esos fondos para instalar laboratorios de cocaína, costear el transporte de la droga y pagar al personal de seguridad.

La organización solía conservar entre USD 18 y 20 millones en efectivo en distintos puntos de Colombia. Esos recursos estaban bajo la administración de Montoya, cuya condena en Estados Unidos estuvo relacionada con las actividades de narcotráfico y la obstrucción a la justicia.

“El control migratorio efectivo y la cooperación internacional son elementos clave para la recuperación de la seguridad, prioridad de la Patria Milagro”, concluye el comunicado.

Estos son los cargos que Eugenio Montoya-Sánchez afrontaba en Estados Unidos

Eugenio Montoya-Sánchez fue acusado en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína y lavado de dinero - crédito Departamento de Estado de los Estados Unidos
Eugenio Montoya-Sánchez fue acusado en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína y lavado de dinero - crédito Departamento de Estado de los Estados Unidos

En enero de 2007, las autoridades colombianas capturaron a Eugenio Montoya-Sánchez en El Dovio, uno de los bastiones del Cártel del Valle Norte, ubicado a 200 km al oeste de Bogotá. El detenido había sido acusado en Estados Unidos de conspiración para importar cocaína y lavado de dinero.

El cártel, del que Montoya-Sánchez y su hermano Diego Montoya-Sánchez eran miembros prominentes, fue señalado como responsable de entre el 60% y el 80% de la cocaína que llegó a Estados Unidos desde 1998.

Eugenio administraba los bienes familiares y era considerado el principal encargado de blanquear el dinero de Diego, uno de los narcotraficantes colombianos más poderosos.

La acusación presentada en septiembre de 2003 ante el Distrito Sur de Florida fue modificada en enero de 2004 y nuevamente el 8 de abril de 2005, cuando se incorporaron nuevos co-conspiradores.

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