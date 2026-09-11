La novela “Las 4 víboras” convierte la manipulación psicológica en el corazón de una trama sobre fraudes y falsas inversiones

La promesa de una vivienda en Estados Unidos y de una inversión segura reúne a los personajes de “Las 4 víboras: Preludio de una estafa inmobiliaria”, la primera novela del escritor colombiano Ricardo Abuassi Espitia.

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La promesa de una vivienda en Estados Unidos y de una inversión segura reúne a los personajes de “Las 4 víboras: Preludio de una estafa inmobiliaria”, la primera novela del escritor colombiano Ricardo Abuassi Espitia, inspirada en hechos reales y centrada en un fraude que, según la historia, deja a 2.000 familias colombianas sin sus ahorros.

La obra aborda los mecanismos de persuasión que pueden llevar a una persona a entregar su capital a un proyecto que parece sólido. El relato se sitúa en el negocio inmobiliario estadounidense y plantea una pregunta que atraviesa la trama: qué ocurre cuando quien genera mayor confianza es, al mismo tiempo, quien prepara el engaño.

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Abuassi Espitia presenta una ficción de suspenso financiero con elementos de drama corporativo. El libro se concentra en las consecuencias económicas y personales de una estafa que aprovecha expectativas de progreso, la búsqueda de estabilidad y la aspiración de asegurar un futuro para las familias.

La novela reconstruye una red de engaños en torno a inversiones inmobiliarias

La historia sigue a un grupo de constructores, estrategas y responsables de diseñar la estructura financiera conforman un entramado que detecta oportunidades para captar inversionistas y sostener una apariencia de legalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia sigue a Gidis y a un grupo de personas que domina distintas áreas del negocio. Constructores, estrategas y responsables de diseñar la estructura financiera conforman un entramado que detecta oportunidades para captar inversionistas y sostener una apariencia de legalidad.

De acuerdo con el planteamiento de “Las 4 víboras”, cada integrante cumple una función específica dentro de la operación. Uno de ellos atrae a las víctimas mediante sus expectativas y proyectos de vida; otro exhibe desarrollos inmobiliarios que parecen viables; una tercera figura presenta cifras y esquemas financieros al alcance de quienes buscan invertir; el cuarto personaje reserva un papel que modifica el curso del relato.

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La novela describe una estafa que no empieza con amenazas ni imposiciones. La captación se apoya en vínculos personales, discursos de credibilidad y promesas de rentabilidad. Ese enfoque permite que la obra se detenga en el modo en que los fraudes utilizan emociones y necesidades que no siempre se expresan de forma directa.

La confianza aparece como el principal recurso de los estafadores, antes incluso que los contratos, las proyecciones financieras o los supuestos beneficios del proyecto. Las víctimas, según la lógica de la trama, no ingresan a un negocio que consideran riesgoso, sino a una oportunidad que perciben como una vía para mejorar sus condiciones económicas.

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El autor investigó durante tres años un caso cercano

El origen de la novela parte de una experiencia de Ricardo Abuassi Espitia, acompañó a un amigo durante parte del proceso posterior a una estafa relacionada con inversiones inmobiliarias y que esa cercanía lo llevó a investigar cómo funcionaban este tipo de estructuras.

El origen de la novela parte de una experiencia que Abuassi Espitia conoció a través de un amigo. El escritor relató que acompañó a esa persona durante parte del proceso posterior a una estafa relacionada con inversiones inmobiliarias y que esa cercanía lo llevó a investigar cómo funcionaban este tipo de estructuras.

“Tuve la oportunidad de acompañar de cerca a un amigo en todo este proceso y de evidenciar la estrategia con la que estas ‘cuatro víboras’ engañan a las personas”, afirmó el autor en declaraciones difundidas por el programa Amantes del Círculo Polar.

Según explicó, el trabajo de documentación se extendió durante tres años. Durante ese período reunió información sobre las formas de captación, las promesas que reciben los inversionistas y los efectos que el fraude deja sobre quienes pierden su patrimonio.

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“Esta historia busca no solo entretener, sino también informar y alertar. En los negocios no saber tiene un precio, este libro te enseña a no pagarlo”, sostuvo Ricardo Abuassi Espitia.

La obra utiliza personajes y situaciones ficcionales, aunque parte de un caso real. Esa decisión narrativa le permite recrear conversaciones, tensiones y conflictos sin presentar el libro como una investigación judicial ni como un manual de educación financiera.

La manipulación psicológica ocupa un lugar central en el relato

La novela plantea que detrás de una estafa de gran escala hay una organización que estudia las expectativas de sus potenciales víctimas y adapta su discurso a ellas.

Uno de los ejes del libro es el proceso mediante el cual una persona llega a confiar en una oferta que más tarde resulta fraudulenta. La novela plantea que detrás de una estafa de gran escala hay una organización que estudia las expectativas de sus potenciales víctimas y adapta su discurso a ellas.

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El autor sostiene que los fraudes de este tipo se apoyan tanto en argumentos financieros como en estrategias psicológicas. La promesa de un futuro mejor, la posibilidad de comprar una vivienda o el deseo de proteger los ahorros pueden convertirse en puntos de entrada para quienes diseñan el engaño.

“Detrás de cada gran estafa existe una estructura cuidadosamente diseñada, donde la manipulación psicológica suele ser tan importante como el componente financiero”, explicó Abuassi Espitia.

En ese sentido, la estafa inmobiliaria que describe el libro no se limita a una operación económica. También presenta el deterioro de las relaciones personales, la culpa que pueden sentir las víctimas y la incertidumbre que acompaña a quienes descubren que el proyecto en el que invirtieron no era lo que parecía.

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El relato se ocupa de las señales que, en retrospectiva, podrían advertir sobre un riesgo. Entre ellas aparecen las promesas de rendimientos fuera de lo habitual, la urgencia por decidir, la falta de información verificable y el peso excesivo de los vínculos de confianza por encima de los controles básicos.

El fraude afecta el dinero, la tranquilidad y los vínculos personales

La novela plantea que detrás de una estafa de gran escala hay una organización que estudia las expectativas de sus potenciales víctimas y adapta su discurso a ellas.

La pérdida de una inversión puede tener consecuencias que van más allá del capital entregado. En “Las 4 víboras”, las familias enfrentan el impacto de haber comprometido sus ahorros en viviendas que, según la premisa de la obra, nunca llegaron a existir.

El autor plantea que esa experiencia modifica la forma en que las víctimas se relacionan con el dinero y con las personas cercanas. La frustración por las promesas incumplidas puede derivar en conflictos familiares, aislamiento, miedo a volver a invertir y una sensación de responsabilidad individual por un fraude diseñado por terceros.

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“Perder el patrimonio no significa únicamente perder dinero; significa enfrentar la culpa, la frustración, el miedo y, en muchos casos, reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás”, señaló el escritor.

La novela incorpora esa dimensión humana para alejarse de una descripción exclusiva de balances, contratos y operaciones. Los personajes deben enfrentar las consecuencias de decisiones que tomaron a partir de información incompleta o de la influencia de personas que consideraban confiables.

El libro sitúa la resiliencia como una respuesta posible después de la pérdida. La trama propone que los afectados pueden revisar lo sucedido, identificar los mecanismos que facilitaron el engaño y recuperar la capacidad de tomar decisiones, aun cuando la reparación económica no esté garantizada.

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Los datos sobre estafas dan contexto a la historia planteada

La publicación de la novela coincide con un contexto en el que los fraudes afectan a personas de distintos países y sectores económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de la novela coincide con un contexto en el que los fraudes afectan a personas de distintos países y sectores económicos. Según una investigación de la London Stock Exchange Group (LSEG), elaborada con más de 21.000 personas de 14 países, el 54% de los adultos consultados aseguró que había sido víctima de una estafa o que conocía a alguien atacado directamente por delincuentes durante los dos años previos.

El mismo estudio citado en la información suministrada señala que el 11% de los encuestados perdió dinero como consecuencia de un fraude. El dato ofrece un marco para una historia que pone el foco en la distancia entre una oportunidad presentada como segura y las consecuencias de entregar recursos sin contar con todos los elementos para evaluar el riesgo.

Abuassi Espitia propone que el pensamiento crítico puede funcionar como una herramienta de protección frente a promesas de ganancias extraordinarias. La novela no busca reemplazar una evaluación profesional de inversiones, pero invita a cuestionar los discursos que presentan proyectos sin fisuras, retornos asegurados o plazos de decisión urgentes.

Según la información suministrada por el autor y la editorial, “Las 4 víboras: Preludio de una estafa inmobiliaria” fue publicada por Avión de Papel y está disponible en Panamericana, Librería Nacional, Lerner, Amazon y Buscalibre. La obra alcanzó la categoría de superventas en Amazon durante su lanzamiento, de acuerdo con la misma información promocional.