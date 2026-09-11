Embargaron inmuebles que pertenecerían a Óscar Iván Zuluaga: estarían vinculados a una posible financiación de Odebrecht

Según la Fiscalía, Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña de Óscar Iván Zuluaga - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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Tres inmuebles que harían parte del patrimonio del exministro de Hacienda y Crédito Público Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar fueron objeto de medidas cautelares de suspensión por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente investigador, se trata de una actuación con fines de extinción del derecho de dominio sobre propiedades avaluadas en más de $3.664 millones: un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas).

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Las propiedades tendrían relación con la presunta financiación internacional de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014. El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales encontró elementos materiales probatorios que darían cuenta del aporte económico que la multinacional brasileña Odebrecht habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

“Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011″, precisó la Fiscalía.

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