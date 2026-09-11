Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que se aplazan los concursos de mérito para vacantes de la Cnsc: esta es la razón

La medida del Gobierno de Abelardo De La Espriella busca proteger la igualdad de oportunidades de los aspirantes afectados por el sismo de magnitud 7,4. - crédito José Vargas/Reuters/Cnsc

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó, mediante el Decreto 1384 de 2026, el aplazamiento temporal de concursos de mérito y procesos de selección para el empleo público en Colombia, con el fin de proteger la igualdad de oportunidades de los aspirantes afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Las suspensiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026 y los procesos aplazados se retomarán en 2027.

La decisión alcanza convocatorias con miles de cargos en entidades estatales. Entre ellas están el concurso docente, con más de 28.000 vacantes, y los procesos de Corporaciones Autónomas Regionales y Entidades del Orden Nacional, que reúnen más de 1.000 y 1.600 puestos, respectivamente.

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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) deberá evaluar cada proceso bajo su competencia y decidir si lo suspende, aplaza o mantiene en marcha. La entidad ya determinó que dos convocatorias continuarán, según informó Red+ Noticias.

La emergencia fue decretada para concentrar recursos y capacidades institucionales en los departamentos afectados por el sismo. El Gobierno busca financiar a las regiones, mantener los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y garantizar la continuidad educativa de niños y jóvenes.

La Cnsc deberá evaluar cada proceso de selección para decidir si lo suspende, lo aplaza o lo mantiene en marcha según el impacto de la emergencia - crédito Gentileza FDI

De la Espriella explicó el alcance de las disposiciones: “Son medidas concretas para movilizar recursos, darles capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y asegurar que nuestros niños y jóvenes puedan continuar estudiando”.

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El artículo 7 del Decreto 1384 ordena aplazar, en todo el territorio nacional, los procesos de selección para proveer empleos públicos cuando la emergencia pueda afectar la participación de los aspirantes.

La norma establece: “Con el propósito de preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad, aplácense hasta el 31 de diciembre de 2026, en todo el territorio nacional los procesos de selección para proveer empleos y funcionarios públicos”.

La medida incluye las convocatorias destinadas a conformar ternas para elegir directores o gerentes regionales o seccionales de establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva nacional. Si se presenta una vacancia absoluta en un departamento cobijado por la emergencia, el director nacional de la entidad deberá remitir una terna al gobernador correspondiente.

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El Decreto 1384 de 2026 ordenó el aplazamiento temporal de concursos de mérito y procesos de selección para el empleo público en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Dapre

Cuando esa designación no pueda concretarse bajo las condiciones previstas, la vacante podrá cubrirse mediante encargo. El decreto también permite que las entidades que administran directamente sus procesos de selección los suspendan mediante un acto administrativo motivado.

La Cnsc podrá aplazar pruebas escritas y otras etapas si su realización pone en riesgo los derechos de participantes residentes en las zonas afectadas. La disposición contempla “la aplicación de pruebas y otras etapas cuya realización pueda poner en riesgo los derechos de los participantes residentes en lugares de tragedia o afectados por la misma”.

La suspensión no será automática para todas las convocatorias. El jefe o responsable de cada entidad podrá permitir que una etapa continúe si justifica que su desarrollo no perjudica los derechos ni la igualdad de acceso de las personas domiciliadas, residentes o afectadas directamente en los territorios de emergencia.

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El Decreto 1384 también permite aplazar pruebas escritas y otras etapas cuando su realización pueda afectar los derechos de aspirantes residentes en zonas de emergencia - crédito Dapre

Las entidades que proyecten abrir nuevos concursos también deberán explicar, en el acto administrativo de apertura, por qué la convocatoria no vulnera las garantías protegidas por la medida. La decisión deberá considerar las condiciones particulares de los aspirantes y las consecuencias de la emergencia en cada territorio.

Las actuaciones realizadas válidamente antes de la entrada en vigencia del decreto mantendrán todos sus efectos. Los procesos que resulten aplazados no deberán comenzar desde cero: “Reanudarán a partir del 1 de enero de 2027 en la etapa en que se encontraban y por el tiempo que reste”.

Dos convocatorias que mantienen su cronograma

La Cnsc confirmó que las convocatorias de Entidades del Orden Nacional y Corpomojana seguirán con pruebas el 13 de septiembre de 2026, mientras otros procesos como Dian 2676 y el concurso docente siguen en revisión - crédito Cnsc

La Comisión confirmó que el proceso de Entidades del Orden Nacional y Copomojana seguirá en la fase de pruebas escritas. La jornada para los aspirantes inscritos se mantiene para el 13 de septiembre de 2026, pese a la facultad de suspensión concedida por el Gobierno.

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La entidad señaló que había evaluado previamente las condiciones en las ciudades previstas para la aplicación de los exámenes. También verificó que los lugares dispuestos ofrecieran garantías para el desarrollo de la jornada y la participación en igualdad de condiciones.

En Santiago de Cali, la Comisión había reprogramado la prueba por un mes antes de la expedición del decreto. La decisión respondió a la evaluación de las condiciones necesarias para realizar la jornada en esa ciudad.

El concurso de Entidades del Orden Territorial y de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), con más de 1.400 vacantes, tampoco quedó detenido en su etapa actual. El proceso avanza en la verificación de requisitos mínimos y los resultados de quienes podrán continuar hacia las pruebas serán publicados en enero de 2027.

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La Cnsc se definió como una entidad autónoma y “garante de mérito en Colombia”. La Comisión indicó que revisará cada convocatoria para garantizar los principios de igualdad, mérito y publicidad antes de aplicar pruebas que involucren a personas afectadas por la tragedia.

La entidad aún debe resolver la situación de otros procesos en desarrollo. Entre ellos figura Dian 2676, cuyas pruebas escritas estaban previstas para finales de 2026, y el concurso docente, que tenía programadas sus inscripciones entre noviembre y diciembre de ese año.