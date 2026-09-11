Colombia

Este es el perfil de la nueva ministra de Educación, que reemplazará a Viviane Morales: su hoja de vida ya fue publicada oficialmente por presidencia

Con la publicación en la plataforma oficial, quedó formalizado el relevo en la cartera, tras la salida de la exfiscal y exsenadora, que alegó motivos personales para dejar el cargo

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito Colprensa
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella publicó en la noche del 10 de septiembre de 2026 la hoja de vida de Ilva Myriam Hoyos como la nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales: en una designación que causó revuelo en el espectro político, debido a su experiencia previa en la Procuraduría durante la administración de Alejandro Ordóñez Maldonano.

En efecto, Hoyos llega al ministerio con una trayectoria ligada al derecho y al sector público, pues se desempeñó como procuradora delegada con la orientación de Ordóñez, designado como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y después mantuvo participación en asuntos jurídicos vinculados a la Iglesia católica, según se conoció.

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Ilva Myriam Hoyos Castañeda es la nueva ministra de Educación
En la página web de aspirantes de la Presidencia se publicó la hoja de vida de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación - crédito Infobae Colombia

El cambio de funcionaria, tras la renuncia de Morales, que dio un paso al costado por motivos personales, se dará en medio de la discusión por los resultados de el país en las pruebas Pisa 2025, en el que Colombia se ‘rajó’ debido a la falta de competencias básicas en la mayoría de sus estudiantes, los efectos rezagados de la pandemia y una brecha en infraestructura educativa.

La nueva titular de la cartera de educación se desempeñó como presidenta del Comité Jurídico de la Conferencia Episcopal de Colombia, cargo que ocupaba desde octubre de 2018 y que tuvo hasta el 7 de septiembre. La designación como la reemplazante de Morales se conoció el 2 de septiembre, cuando De la Espriella, en una misiva, le encargó la responsabilidad de liderar este sector.

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