Colombia

Denuncian robo de láminas de los puentes peatonales de la calle 26 en Bogotá: el IDU respondió ante el riesgo de los transeúntes

El concejal Andrés Barrios Bernal reportó en redes sociales que piezas metálicas fueron retiradas en accesos al portal El Dorado, lo que incrementa el riesgo de caídas y dificulta el paso de personas con movilidad reducida

La falta de piezas metálicas cerca del Portal El Dorado puso en riesgo a una mujer en silla de ruedas; el Instituto de Desarrollo Urbano informó que reparó el tramo afectado - crédito @ABarriosBernal / X
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El estado de los puentes peatonales ubicados en inmediaciones del Portal El Dorado volvió a generar preocupación entre usuarios y autoridades de Bogotá. La ausencia de varias láminas metálicas en el piso de esas estructuras, que conectan a los peatones con la infraestructura de TransMilenio sobre la calle 26, fue denunciada en redes sociales por el concejal Andrés Barrios Bernal.

El funcionario publicó imágenes en las que se observan espacios vacíos entre las superficies de paso de los puentes. Según su denuncia, delincuentes habrían retirado las láminas, una situación que expone a los peatones a caídas y que puede limitar el tránsito de quienes utilizan sillas de ruedas, coches para bebés o elementos de apoyo para caminar.

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“¡Esto puede terminar en tragedia!”, escribió Barrios en su cuenta de X. El concejal pidió una respuesta inmediata del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de TransMilenio ante las condiciones de los accesos al portal, uno de los puntos de conexión del sistema masivo de transporte en el occidente de la capital.

El concejal Andrés Barrios Bernal denunció en redes sociales que delincuentes habrían retirado piezas de los puentes peatonales del Portal El Dorado - crédito @ABarriosBernal / X
El concejal Andrés Barrios Bernal denunció en redes sociales que delincuentes habrían retirado piezas de los puentes peatonales del Portal El Dorado - crédito @ABarriosBernal / X

Una mujer en silla de ruedas estuvo a punto de caer, según la denuncia

El concejal relató que una mujer que se movilizaba en silla de ruedas casi cayó cuando pasó por uno de los sectores donde faltaban las piezas metálicas. De acuerdo con su publicación, cuatro ciudadanos tuvieron que intervenir para auxiliarla y evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

La denuncia puso el foco sobre la accesibilidad de los corredores peatonales destinados al ingreso y salida de los usuarios de TransMilenio. La falta de una lámina en el piso de un puente puede representar un obstáculo para cualquier persona, aunque el riesgo aumenta para quienes tienen una discapacidad física, una movilidad reducida o necesitan asistencia para desplazarse.

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Barrios insistió en que las entidades responsables de la infraestructura y de la operación del sistema debían atender el problema. “La accesibilidad no es un favor, es un derecho”, expresó el cabildante, que acompañó el mensaje con videos y fotografías de los daños detectados en los puentes de la calle 26.

Los puentes peatonales del Portal El Dorado en Bogotá quedaron bajo revisión por la falta de láminas metálicas en el piso de acceso a TransMilenio sobre la calle 26 - crédito @ABarriosBernal / X
Los puentes peatonales del Portal El Dorado en Bogotá quedaron bajo revisión por la falta de láminas metálicas en el piso de acceso a TransMilenio sobre la calle 26 - crédito @ABarriosBernal / X

El IDU informó que repuso las piezas retiradas de la estructura

El IDU respondió a la publicación del concejal y aseguró que su equipo atendió la situación durante la noche. La entidad adjuntó una fotografía en la que el puente aparece con el tramo intervenido.

“Concejal, agradecemos su reporte. Le informamos que anoche nuestro equipo de Conservación atendió esta situación”, señaló el IDU en X. La institución agregó que la ciudadanía debe cuidar los espacios públicos y comunicar ante las autoridades cualquier acto que afecte la infraestructura de la ciudad.

La respuesta oficial indicó que las láminas retiradas fueron reemplazadas. El IDU recomendó informar los hechos de vandalismo a través de la línea 123, con el objetivo de facilitar la reacción de las autoridades ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de los peatones.

El IDU informó que repuso las láminas retiradas en el puente peatonal y señaló que su equipo de Conservación atendió la situación - crédito @idubogota / X
El IDU informó que repuso las láminas retiradas en el puente peatonal y señaló que su equipo de Conservación atendió la situación - crédito @idubogota / X

Usuarios mencionaron daños similares en otros puentes de la ciudad

La publicación también abrió una conversación entre ciudadanos que afirmaron haber visto problemas parecidos en otras estructuras peatonales de Bogotá. Varios usuarios aprovecharon los comentarios para señalar presuntas fallas en puentes de distintas zonas, aunque no hay información pública en los mensajes citados sobre intervenciones específicas de las autoridades en cada punto.

Uno de los comentarios mencionó el puente peatonal cercano al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), sobre la avenida NQS. Otro usuario afirmó que había una situación similar en el puente de la avenida de las Américas que atraviesa la avenida Boyacá, en sentido oriente-occidente.

También hubo referencias a presuntos daños en la estación 7 de Agosto y en el puente de la estación Modelia. En este último caso, un usuario aseguró que la estructura se mueve y que varias láminas presentan deterioro.

Usuarios reportaron daños similares en otros puentes peatonales de Bogotá, como los de la avenida NQS, la avenida de las Américas, la estación 7 de Agosto y la estación Modelia - crédito @ABarriosBernal / X
Usuarios reportaron daños similares en otros puentes peatonales de Bogotá, como los de la avenida NQS, la avenida de las Américas, la estación 7 de Agosto y la estación Modelia - crédito @ABarriosBernal / X

Esos comentarios no permiten establecer si los casos corresponden a robos, falta de mantenimiento u otros daños en la infraestructura; tampoco se conoce, a partir de las publicaciones, si el IDU o Transmilenio recibieron requerimientos formales sobre esos puntos.

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