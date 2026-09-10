Colombia

Apareció la mamá de la pequeña hija de alias Bendito Menor con emotivo mensaje de despedida: “Todavía espera que algún día su papá le escriba”

En una publicación en Facebook, Dayris Pinto recordó los seis años de relación con el señalado jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

Dayris Pinto afirmó que mantuvo una relación de seis años con Bendito Menor y que terminó dos años antes del asesinato - crédito Captura de Pantalla Instagram
Dayris Pinto afirmó que mantuvo una relación de seis años con Bendito Menor y que terminó dos años antes del asesinato - crédito Captura de Pantalla Instagram
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Hace seis días fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. En el mismo hecho murió su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, además de dos escoltas.

Tras su muerte, Dayris Pinto, exmujer del cabecilla y madre de su hija de 4 años, publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Facebook, en el que describió una relación de seis años que terminó dos años antes del asesinato.

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La mujer contó la dificultad más grande es encontrar una explicación para su hija. La pequeña aún espera una comunicación de su padre y no comprende por qué los audios dejaron de llegar.

“Nuestra niña todavía espera que algún día su papá le escriba”, expresó la mujer en la publicación del martes 8 de septiembre. La frase resumió el impacto de la muerte de Pérez Toncel en la menor.

Dayris Pinto, exmujer de Naín Andrés Pérez Toncel, publicó en Facebook un mensaje de despedida tras su muerte - crédito Dayris Pinto/Facebook
Dayris Pinto, exmujer de Naín Andrés Pérez Toncel, publicó en Facebook un mensaje de despedida tras su muerte - crédito Dayris Pinto/Facebook

La madre dijo que la niña insiste con preguntas que ella misma no logra responder. “Hoy me cuesta tanto responderle sus ‘¿por qué?’, explicarle por qué su papá ya no está”, escribió.

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También mencionó la ausencia de los mensajes de voz que la menor esperaba. Pinto señaló que esa situación también la enfrenta a un dolor que, según admitió, todavía no logra procesar.

“Hoy me cuesta tanto responderle sus ‘¿por qué?’, explicarle por qué su papá ya no está, por qué ya no llegan esos audios que tanto espera”, manifestó.

La madre de la niña dijo que en ocasiones quisiera encontrar una explicación para aliviar esa espera. “A veces quisiera tener las palabras para hacerle entender algo que ni yo misma logro aceptar”, añadió.

La hija de 4 años de Dayris Pinto y Bendito Menor nació durante la relación que ambos mantuvieron durante seis años - crédito Dayris Pinto/Facebook
La hija de 4 años de Dayris Pinto y Bendito Menor nació durante la relación que ambos mantuvieron durante seis años - crédito Dayris Pinto/Facebook

La mujer prometió contarle a su hija quién fue Pérez Toncel y recordarle el afecto que, según sostuvo, él sentía por ella. Esa decisión aparece como una de las formas con las que busca acompañar el duelo de la menor.

Así era la excéntrica relación de ‘La Bebecita’ con ‘Bendito Menor’, cabecilla abatido de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

La muerte de Naín Pérez Toncel y Rosa Angélica Tarazona puso fin a una relación que había quedado expuesta en redes sociales y que, para las autoridades, también formaba parte de una investigación sobre una estructura criminal en el Caribe colombiano.

Según información oficial, ambos murieron durante un operativo de la fuerza pública realizado en la madrugada del 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira. En la vivienda también fallecieron dos hombres que integraban, de acuerdo con las autoridades, el esquema de seguridad de alias Bendito Menor.

La intervención ocurrió en un inmueble de la capital de La Guajira, donde las autoridades ubicaron a alias Bendito Menor y a alias La Bebecita. La operación terminó con la muerte de la pareja y de los otros dos hombres presentes en el lugar.

El hecho cerró una secuencia de investigaciones, procedimientos judiciales y búsquedas que habían mantenido a ambos bajo presión. Pérez Toncel era señalado como un cabecilla perseguido por las autoridades en la región Caribe.

Alias Bendito Menor y La Bebesita
Alias Bendito Menor y La Bebesita aparecieron en muchos espacios públicos hasta que fueron abatidos por las autoridadades en La Guajira - crédito @maximrudin/X

La muerte de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, ocurrió después de que ella fuera capturada, recibiera prisión domiciliaria y abandonara el lugar donde debía cumplir esa medida. Las autoridades sostenían que la joven había vuelto al entorno inmediato del presunto cabecilla.

La relación entre ambos había ganado visibilidad por las publicaciones que compartían en internet. Las imágenes mostraban celebraciones, viajes y recorridos por distintos puntos del Caribe, junto con fotografías de armas, dinero y vehículos.

Para los investigadores, esa exposición pública no era ajena al seguimiento que realizaban sobre el grupo. La actividad digital permitía ubicar referencias sobre los desplazamientos y el entorno de la pareja.

Uno de los momentos de mayor difusión ocurrió en agosto de 2025, cuando Pérez Toncel le propuso matrimonio a Tarazona durante una celebración en una playa. Las fotografías de aquel episodio circularon ampliamente en redes sociales.

En esas imágenes, el hombre buscado por las autoridades aparecía junto a la mujer que había elegido como pareja. La escena contrastaba con las investigaciones que ya avanzaban sobre sus movimientos y sus presuntos vínculos con una organización criminal.

Tarazona aceptó la propuesta. Poco después, su captura modificó el escenario de la relación y pareció separar los caminos de ambos, aunque la prisión domiciliaria no impidió que volviera junto a él.

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Alias Bendito MenorExpareja cabecillaDayris PintoHija 4 añosColombia-Noticias

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