Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 10 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Super Astro realiza dos sorteos al día con una combinación ganadora y un signo premiado. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este jueves 10 de septiembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Resultados del Súper Astro Sol

Fecha:jueves 10 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 6395.

Signo ganador: Acuario.

A qué hora se juega Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes

El cuadro azul sorprendió a los hinchas en las últimas horas con la noticia de la negociación con el jugador proveniente del Pisa de Italia y referente de la selección Colombia

Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Claudia López advirtió que su alianza con Gustavo Petro “no es doblar la página simplemente”, tras su polémica relación política

Aunque el expresidente había acusado a la exalcaldesa de haberlo “traicionado siete veces”, se reconciliaron para unir fuerzas en oposición al Gobierno y buscar terreno en las próximas elecciones territoriales

Claudia López advirtió que su alianza con Gustavo Petro “no es doblar la página simplemente”, tras su polémica relación política

Andrea Petro celebró la condena de Juliana Guerrero por títulos falsos y la calificó de “descarada”: “Bien hecho”

En una dinámica de preguntas en Instagram, la hija del expresidente Gustavo Petro dijo que mantendrá sus críticas a la joven, que admitió haber usado diplomas falsos para buscar un viceministerio

Andrea Petro celebró la condena de Juliana Guerrero por títulos falsos y la calificó de “descarada”: “Bien hecho”

Carnaval de Barranquilla 2027: abren actualización de datos para grupos folclóricos y disfraces, esto debe saber para participar

El registro se realizará durante septiembre, Mes del Patrimonio, y recogerá información sobre condiciones, trayectorias y necesidades de quienes preservan las expresiones de la fiesta popular

Carnaval de Barranquilla 2027: abren actualización de datos para grupos folclóricos y disfraces, esto debe saber para participar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

Deportes

Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes

Esta sería la fecha para la presentación de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: golpe al mercado de fichajes

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich goleó 5-0 a Bodø/Glimt en Champions League: esta fue la participación de Luis Díaz en el marcador

Gran Premio de España de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 14° carrera de la temporada 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas