Colombia

Más de 20 estudiantes heridos y uno muerto dejó accidente de un bus escolar y una volqueta cerca de Sincelejo, Sucre

La emergencia ocurrió en la tarde del 9 de septiembre de 2026 en la vía rural entre los municipios de Morroa y Colosó

El bus escolar transportaba a estudiantes de la Institución Educativa Cristobal Colón - crédito Redes Sociales
El bus escolar transportaba a estudiantes de la Institución Educativa Cristobal Colón - crédito Redes Sociales
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Un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Morroa (Sucre) dejó el miércoles 9 de septiembre al menos una persona muerta y más de 20 estudiantes heridos. Habitantes del sector auxiliaron a las víctimas y registraron la emergencia en videos e imágenes que luego circularon en redes sociales.

El material muestra al bus escolar con daños severos, mientras menores de edad eran trasladados por miembros de la comunidad. Varias personas participaron en el rescate de estudiantes que permanecían atrapados entre las estructuras del vehículo.

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El automotor transportaba alumnos de la Institución Educativa Cristóbal Colón y circulaba por la vía rural entre Morroa y Colosó, en la subregión de los Montes de María. La emergencia ocurrió después de las 12:30 p. m. en la loma de La Peñata. Reportes preliminares señalaron que el vehículo habría presentado una falla en el sistema de frenos durante el descenso.

Testimonios citados por medios regionales indicaron que el conductor perdió el control del bus en la pendiente. El vehículo impactó contra una volqueta, según esas primeras versiones, con el fin de evitar un desenlace de mayor gravedad.

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