“Una mujer armada se defiende”: María Fernanda Cabal respaldó el porte legal de armas como mecanismo de protección femenina

María Fernanda Cabal afirmó que el porte legal de armas daría más opciones de defensa a las mujeres para defenderse - crédito mariafernandacabal/Instagram - Dapre

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La exsenadora María Fernanda Cabal respondió a la politóloga y profesora Ana Bejarano después de que cuestionara el levantamiento de la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego en Colombia.

La medida suscrita por el presidente Abelardo de la Espriella el 8 de septiembre de 2026 restableció la eficacia de los permisos individuales vigentes que cumplan los requisitos legales.

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Frente al tema, Bejarano escribió una réplica después de que el sitio web de la Industria Militar de Colombia (Indumil), la empresa estatal que fabrica, exporta y comercializa armas y otros objetos de guerra, presentara fallas tras la decisión. Pese a que la medida no habilita el porte libre de armas ni elimina los controles para obtener una autorización, la analista política reaccionó: “Que viva el país de los feminicidios y riñas vecinales más cruentas de América Latina”.

Cabal decidió contestarle a través de su perfil de X: “Al contrario, Ana. Una mujer armada se defiende, con una ley no. A la que van a matar la matan, sea cual sea la pena. Y fui la ponente. Qué fantasías las que tienen ustedes los progres llorones en la cabeza”.

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La congresista reaccionó al cuestionamiento por la reactivación de permisos vigentes para portar armas de fuego en Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

Lo que aprobó el jefe de Estado fue el Decreto 1368, firmado el 8 de septiembre, que levantó la suspensión general que regía sobre los permisos de porte. Es decir que los ciudadanos con autorizaciones vigentes podrán ejercerlas sin el trámite adicional que exigía la restricción, aunque deberán mantener las condiciones fijadas por la normativa y las autoridades competentes.

Tras la confirmación de la medida, la exsenadora María Fernanda Cabal reflejó en sus redes sociales su aprobación de la iniciativa, ya que, según dij, “el criminal no puede seguir teniendo ventaja sobre el ciudadano de bien”.

“Ahora los colombianos podrán volver a defender sus vidas y sus familias. Los países más seguros del mundo permiten el porte legal de armas. Colombia desarmó al ciudadano y dejó al criminal con ventaja. ¡El criminal no puede valer más que el ciudadano de bien!“, agregó.

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Cabal aseguró que esta medida da preeminencia a "los ciudadanos de bien" por sobre los criminales - crédito @MariaFdaCabal/X

Cómo fue que “colapsó” el sitio web de Indumil

La página de la Industria Militar de Colombia (Indumil) presentó fallas de acceso horas después de que el Gobierno levantara la suspensión general de los permisos de porte de armas. La alta demanda de usuarios que buscaban consultar información y adelantar trámites saturó el portal.

La medida generó consultas de ciudadanos interesados en conocer el estado de sus salvoconductos y los requisitos para tramitar autorizaciones. Ese incremento de visitas derivó en dificultades para ingresar al sitio institucional.

La decisión del presidente De la Espriella provocó que el sitio web de Indumil colapsara tras firmar el decreto que reactivó permisos de porte de armas en Colombia - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Ante la caída de la página, se pidió a los ciudadanos revisar que el portal oficial de Indumil esté disponible antes de ingresar datos o iniciar una diligencia.

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También se recomendó evitar enlaces difundidos por redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos ajenos a canales institucionales. La advertencia busca prevenir estafas y suplantaciones en medio del aumento de búsquedas sobre los permisos de porte de armas.

Obtener un permiso para portar armas en Colombia puede costar más de $2,2 millones

El trámite para obtener un permiso de porte de armas en Colombia puede costar entre $1.405.000 y $2.075.000, sin contar la compra del arma. El presupuesto inicial supera los $2.205.000 si se incorpora un arma legal, cuyos precios parten de $800.000.

El Decreto 1368 de 2026 en Colombia levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, pero mantuvo los requisitos legales y administrativos para la autorización individual - crédito Dapre

El cálculo contempla la evaluación de aptitud psicofísica, el certificado médico, el curso de manejo, los derechos de trámite, la solicitud ante la autoridad militar y la póliza anual obligatoria. Los valores cambian según el centro médico, la capacitación, la aseguradora y el tipo de arma.

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La legislación diferencia el permiso de tenencia del permiso de porte. La tenencia permite mantener el arma dentro del inmueble registrado y puede solicitarse desde los 18 años, con una vigencia de cinco años.

El porte autoriza a llevar o trasladar el arma fuera de la residencia, bajo las condiciones establecidas en el documento. Para acceder a este permiso, el ciudadano debe tener al menos 25 años, aprobar las evaluaciones exigidas y obtener la autorización de la autoridad militar.

La inscripción para iniciar el proceso se realiza por los canales digitales del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae). El solicitante debe acreditar que no tiene antecedentes ni impedimentos legales y registrar el arma que quedará vinculada al permiso.

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