Colombia

Ella es Jeanette Dousdebes, la esposa del secretario de Estado Marco Rubio, que lo acompañó en su visita a Barranquilla: es hija de colombianos

La esposa del alto funcionario norteamericano, que dirige la política exterior del gobierno de Donald Trump, acompañó el encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella el 8 de septiembre

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio - crédito Joel González/Presidencia
Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio - crédito Joel González/Presidencia
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el martes 8 de septiembre de 2026 a Barranquilla, acompañado por su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, en el inicio de una gira por Colombia, Ecuador y Perú.

En medio de todo el protocolo diplomático, la presencia de Jeanette Dousdebes atrajo la atención por sus vínculos familiares con Colombia: nació en Miami, Florida, pero sus padres emigraron desde Bogotá y Cali hacia Norteamérica.

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La historia de Jeanette Dousdebes

Jeanette Christina creció en el sur de Florida, en un hogar de tradición católica. Estudió en South Miami High School y posteriormente asistió al Miami Dade College. Antes de casarse, trabajó como cajera en un banco.

Datos publicados por el New York Times apuntan a que uno de los aspectos más conocidos de su juventud fue su paso por el equipo de animadoras de los Miami Dolphins, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). Integró el grupo durante 1997, mientras cursaba estudios y trabajaba a tiempo parcial.

Más adelante comenzó la carrera de Diseño de Modas en el International Fine Arts College. Dejó los estudios antes de graduarse y se concentró en la crianza de sus hijos.

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Jeanette Dousdebes Rubio tiene una visión cristiana sobre la familia y los valores de la sociedad - crédito Nathan Howard/Pool/Reuters
Jeanette Dousdebes Rubio tiene una visión cristiana sobre la familia y los valores de la sociedad - crédito Nathan Howard/Pool/Reuters

La esposa del secretario de Estado ha mantenido un perfil público limitado durante la carrera política de Rubio, que incluyó su etapa como senador por Florida y su actual cargo al frente de la diplomacia estadounidense.

Aún así, la esposa de Marco Rubio es conocida por su fe. Según la revista Hola, pese a que sus padres se divorciaron, ella nunca soltó sus principios religiosos. Información conocida por el medio indica que Dousdebes es miembro activo de una congregación local y que lidera grupos de estudio bíblico en su residencia.

Jeanette y Marco se conocieron en la adolescencia y se casaron en 1998, formando una familia con cuatro hijos. (Instagram: @jeanettedrubio)
Jeanette y Marco se conocieron en la adolescencia y se casaron en 1998, formando una familia con cuatro hijos - crédito @jeanettedrubio/Instagram

La mujer también ha hecho público que comparte los valores familiares y religiosos de Marco Rubio que, desde luego, han forjado sus posturas políticas y morales conservadoras.

En la viral entrevista con la periodista Katie Miller, la pareja Rubio Dousdebes afirmó que no hay secretos para un matrimonio feliz más que “tener una amistad”. “Yo empezaría por ahí. Yo diría que, para mí, todo empieza con tu fe, y eso es algo muy importante, y creo que para Marco también, ¿no?“, expresó la esposa del secretario.

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según el mismo medio, la pareja se conoció en una fiesta de su vecindario en West Miami. Ella tenía 17 años y Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, tenía 19. Tras varios años de relación, se casaron el 28 de octubre de 1998 en la iglesia católica Church of the Little Flower, en Coral Gables, Florida.

Marco Rubio y Jeanette Dousdebes Rubio tienen cuatro hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick y residen en el mismo estado.

Los padres de Jeanette Dousdebes Rubio, oriundos de Bogotá y Cali

Jeanette Christina Dousdebes Rubio es hija de Luis Ernesto Dousdebes, oriundo de Bogotá, y de María Elena Giraldo, nacida en Cali. Ambos migraron a Estados Unidos antes del nacimiento de su hija.

Sobre la historia de la familia, se conoce que el padre de la esposa del secretario de Estado norteamericano trabajó en el sector de la fumigación durante su vida en Estados Unidos y luego regresó a Colombia. Murió a los 51 años.

Por su parte, la madre de Dousdebes Rubio llegó a Florida cuando tenía cerca de 12 años y mantuvo un vínculo con las tradiciones colombianas dentro de su familia.

Esta es la familia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y Jeanette Dousdebes - crédito jeanettedrubio/Instagram
Esta es la familia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y Jeanette Dousdebes - crédito jeanettedrubio/Instagram

A su vez, la del 8 de septiembre de 2026 es la primera visita de Estado que se realiza durante la gestión presidencial de Abelardo de la Espriella como parte de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con EE. UU., que incluye un fortalecimiento en la cooperación y en la adquisición de compromisos conjuntos entre ambas naciones en cuanto a las políticas de la lucha contra las drogas y de seguridad.

Rubio se reunió con el jefe de Estado colombiano en la sede alterna de la Presidencia. La agenda también incluyó asuntos de comercio y la respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país el 10 de agosto de 2026.

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