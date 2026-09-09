Resultados PISA 2025: experta analizó por qué Colombia sigue 82 puntos por debajo del promedio y pidió cambiar el sistema educativo

Los resultados de Colombia en Pisa 2025 mostraron retrocesos en Matemáticas y Lectura, junto con una mejora leve en Ciencias - crédito Icfes

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El 71% de los estudiantes colombianos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo en Matemáticas en las pruebas PISA 2025, un resultado que reabrió el debate sobre la enseñanza, la formación docente y las brechas territoriales.

En entrevista con Infobae Colombia, la profesora Alexandra Isaza, de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, planteó que los resultados deben servir para fortalecer las capacidades del sistema educativo.

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Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas y ocupó el sexto lugar entre los países latinoamericanos evaluados, según el informe ‘¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?’, elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los resultados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

El puntaje colombiano quedó ocho unidades por encima del promedio de América Latina, situado en 373 puntos, pero 82 por debajo de la media de la Ocde, de 463. El país registró resultados desiguales en Matemáticas, Lectura y Ciencias, con retrocesos en las dos primeras áreas y una mejora leve en Ciencias.

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En Lectura, Colombia obtuvo 399 puntos, 10 menos que en 2022. El resultado reflejó que el 55% de los estudiantes no alcanzó el nivel básico de comprensión lectora.

En cuanto a Ciencia, el país alcanzó 414 puntos. Fue la única de las áreas que registró una leve mejoría, aunque permaneció 47 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de 461 puntos.

Puntaje en las pruebas PISA y posición relativa. Matemática. Países participantes de la región. Años 2006, 2009, 2012, 2015, 2015, 2018, 2022 y 2025 - crédito argentinosporlaeducacion.org

¿Qué muestran los resultados de Colombia en Matemáticas?

La principal alerta está en Matemáticas. El 40% de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo del nivel 1a y otro 31% alcanzó ese mismo nivel, lo que suma el 71% de alumnos que no llegó al desempeño mínimo esperado.

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El 29% restante alcanzó los niveles 2, 3 y 4. No se registró proporción de estudiantes de Colombia en el nivel 5 o superior, de acuerdo con los datos citados en el informe regional.

El resultado se materializó en un contexto en el que ningún país latinoamericano presentó una mejora estadísticamente significativa en Matemáticas frente a las pruebas de 2022. Para Isaza, el análisis no debería limitarse a las carencias que revelan los indicadores.

“Colombia cuenta con maestros, instituciones, universidades y comunidades con una enorme experiencia y capacidad de innovación”, afirmó la docente a Infobae Colombia. A su juicio, PISA ofrece información para revisar cómo se fortalecen esas capacidades y cómo se garantizan trayectorias educativas completas, significativas y de alta calidad.

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Colombia obtuvo 381 puntos en Matemáticas en Pisa 2025 y se ubicó sexto entre los países latinoamericanos evaluados - crédito Icfes

La formación docente, uno de los ejes señalados

La profesora sostuvo que la pandemia por covid-19 incidió en los procesos de aprendizaje, aunque también dejó lecciones sobre la capacidad de adaptación de docentes y comunidades educativas. En ese escenario, ubicó la formación permanente de maestros como uno de los factores para mejorar los resultados.

En Lectura, explicó, el objetivo no debe reducirse a que los estudiantes aprendan a decodificar textos. La enseñanza debe formar lectores que comprendan, interpreten, argumenten y establezcan relaciones críticas entre distintos contenidos y realidades.

La misma lógica debe trasladarse a Matemáticas. Isaza señaló que no basta con aprender operaciones o procedimientos, sino que se requiere desarrollar la capacidad de formular preguntas, establecer relaciones, resolver problemas, argumentar, explorar y tomar decisiones.

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“No queremos solamente estudiantes que sepan hacer una operación; queremos estudiantes que sepan pensar matemáticamente”, indicó. La académica propuso metodologías activas, experienciales y vinculadas con situaciones de la vida cotidiana.

Alexandra Isaza afirmó que la formación permanente de docentes es un eje para mejorar el aprendizaje en Matemáticas y Lectura - crédito Icfes

Según Isaza, las matemáticas pueden trabajarse a partir de la economía familiar, la agricultura, la arquitectura, la tecnología, el entorno natural y las dinámicas de los territorios. Para ello, consideró necesario que los docentes tengan condiciones para formarse, experimentar, revisar sus prácticas y aprender con otros maestros.

¿Cómo inciden las desigualdades socioeconómicas en el desempeño de los estudiantes?

La entrevista también abordó la influencia de las desigualdades socioeconómicas en los resultados, en particular ante la diferencia de 93 puntos en Ciencias. Isaza afirmó que las condiciones de origen inciden en las oportunidades de aprendizaje, pero advirtió que no deben definir las posibilidades de futuro de los estudiantes.

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La docente planteó que la respuesta debe estar centrada en la equidad. Esto implica ofrecer a cada estudiante las condiciones que necesita para aprender, participar, permanecer en el sistema educativo y avanzar en su trayectoria.

El enfoque, añadió, debe reconocer las diferencias entre los territorios. Una escuela rural multigrado enfrenta condiciones distintas a las de una institución urbana de gran tamaño, por lo que las políticas nacionales deben garantizar calidad sin imponer una única forma de enseñanza.

La profesora Alexandra Isaza pidió fortalecer la formación docente y atender brechas territoriales tras el 71% de alumnos sin el nivel mínimo - crédito Icfes

Isaza consideró que las aulas multigrado pueden aprovechar el aprendizaje entre pares, el trabajo colaborativo y los proyectos relacionados con el entorno. “Un currículo pertinente no debería simplemente llevar contenidos al territorio”, sostuvo, sino aprender desde ese territorio y orientarse a sus necesidades.

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¿Por qué Colombia registró una leve mejora en ciencias, aunque retrocedió en las otras dos áreas?

Frente a la leve mejora en Ciencias, Isaza pidió reconocer ese resultado y revisar las prácticas que pueden explicarlo. Señaló que esta área invita a observar, hacer preguntas, formular hipótesis, experimentar, buscar explicaciones y relacionar el conocimiento con lo que ocurre alrededor.

Esa dimensión experiencial, según la profesora, puede aportar elementos para fortalecer la enseñanza de Lectura y Matemáticas. La propuesta consiste en generar experiencias en las que los estudiantes construyan conocimiento, en lugar de limitar el aprendizaje a la transmisión de contenidos.

La docente mencionó la biodiversidad, los ecosistemas, las comunidades, las prácticas productivas y los saberes locales como posibles escenarios de aprendizaje. Para ella, el territorio no debe entenderse solo como el lugar donde funciona una escuela, sino como una fuente de conocimiento.

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“Colombia tiene una enorme riqueza territorial que puede convertirse en escenario de aprendizaje: nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, las comunidades, las prácticas productivas y los saberes locales. Eso también es construir país desde la educación: reconocer que el territorio no es solamente el lugar donde está la escuela; también puede ser una fuente de conocimiento”.

La leve mejora de Colombia en Ciencias reabrió el análisis sobre prácticas de enseñanza y sobre el desafío educativo pospandemia - crédito Icfes

¿Qué revela el descenso de resultados en países como España, Estados Unidos y Japón?

Isaza también señaló que los descensos registrados en países como España, Estados Unidos y Japón muestran que la pandemia obligó a sistemas educativos diversos a revisar sus formas de enseñar y aprender. El desafío no sería volver de forma automática a los indicadores previos, sino construir una educación con mayor capacidad de adaptación.

La académica resumió que la discusión debe concentrarse en tres aspectos: las trayectorias de los estudiantes, la formación de los maestros y el reconocimiento de la diversidad territorial. “No se trata solamente de mejorar un resultado en una prueba”, afirmó, sino de que los estudiantes aprendan a pensar, interpretar, resolver problemas y construir proyectos de vida.