Inflación de agosto de 2026 mostró qué ciudades son las más caras de Colombia: así le fue a Pereira, Manizales y Cali luego del terremoto

La inflación anual sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el 7 de septiembre que la inflación de agosto de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó una variación anual de 6,24% en Colombia. El dato será una referencia para la negociación del salario mínimo de 2027, ya que representa el piso desde el cual trabajadores y empresarios discutirán el ajuste.

La inflación anual aumentó 1,14 puntos porcentuales frente al 5,10% registrado en agosto de 2025. En lo corrido del año, el IPC acumuló una variación de 5,35%, 1,13 puntos porcentuales por encima del 4,22% del mismo período del año anterior.

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Durante agosto, los precios subieron 0,39%, frente al 0,19% que se había registrado en igual mes de 2025. El resultado se ubicó cerca de las previsiones del mercado: la encuesta del Banco de la República estimaba una variación promedio de 0,27%, con una mediana de 0,26%, un máximo de 0,47% y un mínimo de 0,10%.

La inflación de agosto de 2026 superó el 6% anual, según el Dane - crédito Dane

Con este resultado, la inflación permanece por encima del rango meta del Banco de la República, fijado entre 2% y 4%. Esa distancia podría llevar a la junta directiva del emisor a mantener una postura cautelosa respecto de la tasa de interés, actualmente en 12%, que determina el costo de la liquidez que el banco central entrega a las entidades financieras mediante operaciones de mercado abierto.

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Inflación por ciudades

En el informe, el Dane también reportó la cifras de inflación en las diferentes ciudades del país. Según el mismo, para agosto de 2026, las ciudades de mayor índice inflacionario fueron:

Riohacha: 0,71%.

Santa Marta: 0,70%.

Bucaramanga: 0,67%.

Armenia: 0,65%.

Cúcuta: 0,61%.

En cuanto a Riohacha, la ciudad más costosa, la sublcase electricidad fue la de mayor variación (3,31) y contribución (0,21) al total del registro. Por su parte, suscripción y servicio de televisión por redes y cable tuvo una variación y una contribución de 11,49% y 0,18%, respectivamente. La subclase de menos variación y contribución fue productos de rio y mar, con -0,22% y 0,00%, respectivamente.

Riohacha fue la ciudad más costosa de Colombia en agosto de 2026, según el Dane - crédito Dane

De igual forma, el Dane reportó qué pasó en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Manizales:

Bogotá (0,34): indicó que lo que más impulsó la inflación fue alcantarillado, con una variación de 28,68% y una contribución de 0,09%. A su vez, la subclase de menor registro fue vehículo particular nuevo o usado, cuya variación y contribución fue de -0,32% y -0,01%, respectivamente.

Barranquilla (0,56): el aumento se dio debido a subclases como electricidad, que registró una variación de 3,44% y una contribución de 0,21%. Por su parte, combustibles para vehículos tuvo una variación y una contribución de -0,12% y 0,00%, respectivamente.

Manizales (0,20): la subclase hortalizas y legumbres frescas tuvo una variación de 8,94% y una contribución de 0,05%, siendo la subclase de mayor impacto. A su vez, la de menor impacto fue vehículo particular nuevo o usado fue de -0,32% y -0,01%, respectivamente.

Mientras que las ciudades menor inflación fueron:

Manizales: 0,20%.

Pasto: 0,22%.

Popayán: 0,27%.

Florencia: 0,28%.

Medellín: 0,32%.

Medellín registra el índice inflacionario más alto de los últimos 12 meses, según el Dane - crédito Dane

Ciudades con mayor inflación en los últimos 12 meses

Por su parte, en lo que tiene que ver con la variación anual las ciudades con mayor índice inflacionario fueron:

Medellín: 7,07%.

Bucaramanga: 7,03%.

Pereira: 6,85%.

Armenia: 6,83%.

Cali: 6,41%.

Mientras que las de menor índice inflacionario fueron:

Riohacha: 4,37%.

Pasto: 4,72%.

Valledupar: 5,31%.

Montería: 5,37%.

Sincelejo: 5,42%.

Ojo con la inflación

Sobre lo que pasó con la inflación en agosto de 2026, el investigador de la Universidad Eafir Diego Montañez pidió estar “ojo con la inflación”. Analizó que en agosto volvió a subir y llegó a 6,24% anual, su nivel más alto desde julio 2024

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“Y hay un dato que preocupa aún más: en apenas ocho meses de 2026 los precios ya acumulan un aumento de 5,35%, superior a la inflación de todo 2025 (5,10%)”, indicó.