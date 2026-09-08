Por presunta corrupción, Ministerio de Salud pidió investigar a directores de infraestructura durante la administración Petro

Ministerio de Salud pidió a la Fiscalía investigar por presunta corrupción a directores de infraestructura durante la administración Petro - crédito @MinSaludCol/X

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, denunció el 8 de septiembre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación una supuesta grabación en la que la mencionan como parte de una red de corrupción ligada a la gestión de recursos del ministerio.

“Conocimos una grabación con hechos que considero gravísimos y que por mi deber como servidora pública puse de inmediato en conocimiento de las autoridades”, afirmó.

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Según Vesga, el audio en poder del ente investigativo alude a pagos y manejo de recursos de la cartera “a través de la ministra”. En esa conversación, uno de los interlocutores plantea reconocer un porcentaje “a la doctora Vesga” y otro para un equipo, para un total del 8%.

La titular de la cartera dijo que en la grabación “se menciona además una reunión directa con el director de infraestructura y sus equipos técnicos, coordinada por un canal privado”. Vesga negó haber solicitado o permitido que alguien pida comisiones por decisiones del ministerio y sostuvo que quien haya usado su nombre para recoger dinero deberá responder ante la justicia.

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Ana María Vesga, titular de la cartera, denunció un audio que alude a pagos y manejo de recursos del erario público - crédito @darcyquinnr/X

“Pedimos que se identifique a los participantes y que se establezca la trazabilidad de los hechos y entregamos el audio para que sean las autoridades competentes las que determinen su autenticidad y su valor probatorio”, agregó. La información de la denuncia, precisó, se cruzará con resoluciones, proyectos, beneficiarios, soportes y registros presupuestales para definir quiénes podrían estar detrás de las presuntas actuaciones.

Vesga presentó una denuncia penal tras detectar el uso de su nombre en un audio en el que se hablaría de coimas para gestionar pagos a terceros. La presentación formal del caso solicita que se investigue a Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en el Ministerio de Salud durante los dos periodos del gobierno anterior, según informó La FM.

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“Los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”.

La denuncia además pide investigar a los funcionarios que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos públicos - crédito @darcyquinnr/X

El documento sostiene que no solo se habría intentado afectar el buen nombre de Vesga. También plantea que el audio habría dejado al descubierto una estructura que cobraría por giros directos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de salud.

La interlocutora del audio, según el relato difundido por la cadena radial, también respondió a la insistencia del alcalde de viajar a Bogotá y aceptó un encuentro presencial. Le indicó que esa reunión sería exclusivamente “con el de infraestructura”.

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La denuncia además pide investigar a los funcionarios que estarían dispuestos a pagar coimas o porcentajes para recibir recursos públicos. Conforme a esa misma versión, el temor es que esos fondos no terminaran en salud, sino en manos de contratistas.

Ministerio de Salud reveló que hay $2,9 billones comprometidos que no llegaron a ejecutarse

Ana María Vesga reveló que la entidad tiene un desfase de 2.9 billones de pesos y la suspensión temporal de los procesos de contratación - crédito @infopresidencia/X

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, suspendió temporalmente nuevas contrataciones en el ministerio y activó un plan de choque administrativo tras encontrar $2,9 billones comprometidos que no se habían convertido en obligaciones de pago, un panorama que se suma a deficiencias fiscales, fallas de control interno y posibles irregularidades en recursos para infraestructura hospitalaria.

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El hallazgo más amplio se concentró en un rubro que, en agosto de 2026, tenía una apropiación de $4,4 billones. De ese total, $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones habían sido obligados y pagados, según explicó la funcionaria.

La jefe de cartera precisó que la Contraloría General de la República, en la auditoría de la vigencia 2025, emitió opinión contable negativa sobre el ministerio, encontró fallas en el control interno fiscal y decidió no fenecer la cuenta fiscal de la entidad. En esa misma declaración, añadió: “Pero había algo más urgente. Encontramos un enorme volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones”.

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