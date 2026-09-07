Colombia

Tres grupos internacionales se postularon para construir la Línea 2 del metro de Bogotá: estos son

Las empresas interesadas entran ahora a una revisión jurídica, financiera y técnica, un filtro que definirá cuáles podrán avanzar en la licitación y, más adelante, entregar propuestas económicas y de ingeniería

La Empresa Metro de Bogotá recibió tres solicitudes de precalificación para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
La Empresa Metro de Bogotá recibió tres solicitudes de precalificación para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Empresa Metro de Bogotá recibió tres solicitudes de precalificación de grupos internacionales para la construcción de la Línea 2 del metro, un proyecto de 15,5 kilómetros que conectará el centro de la ciudad con las localidades de Engativá y Suba.

La competencia por el segundo corredor de metro de la capital colombiana quedó reducida, por ahora, a tres alianzas empresariales: dos con participación europea y una encabezada por una compañía china que también integra el consorcio responsable de la primera línea.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la recepción de las postulaciones el lunes 7 de septiembre y destacó el alcance del proyecto para el noroccidente de la ciudad. “Noticia clave para Bogotá y particularmente para las localidades de Engativá y Suba; se presentaron tres grupos internacionales con la intención de participar en la licitación de la línea dos del Metro de Bogotá”, afirmó.

Las propuestas pasarán por una etapa de revisión jurídica, financiera y técnica a cargo de la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Los grupos que superen ese filtro podrán avanzar a la fase en la que deberán presentar sus ofertas económicas y técnicas.

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El consorcio de la primera línea busca extender su presencia en Bogotá

Entre los interesados figura APCA Metro Capital L2, integrado por Xi’an Metro Colombia S. A. S. y Xi’an Rail Transportation Group Company, Ltd. Esta última empresa hace parte del grupo concesionario que ejecuta la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá evaluará los requisitos jurídicos, financieros y técnicos antes de habilitar las ofertas de la licitación - crédito Alcaldía de Bogotá
La Empresa Metro de Bogotá evaluará los requisitos jurídicos, financieros y técnicos antes de habilitar las ofertas de la licitación - crédito Alcaldía de Bogotá

La participación de la firma china en el proceso de la Línea 2 supone que uno de los aspirantes ya conoce las condiciones operativas y contractuales del sistema que está en desarrollo en la capital. La primera línea, según la información entregada por la Alcaldía, supera el 80% de avance.

El proyecto de la Línea 1 se convirtió en la principal obra de infraestructura de transporte público que hoy se ejecuta en Bogotá. Su desarrollo incluye la construcción de un viaducto, estaciones, patios, talleres y la incorporación del material rodante para el sistema.

La eventual continuidad de Xi’an Rail Transportation Group en una segunda adjudicación dependerá de la evaluación de precalificación y, más adelante, de las propuestas que presenten los grupos habilitados. La EMB deberá determinar si cada alianza cumple con los requisitos de capacidad económica, experiencia y estructura jurídica fijados para la licitación.

Dos alianzas europeas también presentaron sus solicitudes

El segundo grupo interesado es APCA ML2 Bogotá, conformado por Mota-Engil Colombia S. A. S., Mota-Engil Engenharia e Construção África S. A., Mota-Engil México S. A. P. I. de C. V. y Spie Batignolles Génie Civil.

Mota-Engil ya participa en otro proyecto ferroviario en Colombia: el Metro de la 80, en Medellín. Esa iniciativa contempla cerca de 13 kilómetros de recorrido, 17 estaciones y una capacidad estimada de 179.400 pasajeros diarios. Las compañías vinculadas al proyecto acompañarán tareas de diseño, construcción y suministro de trenes.

APCA Metro Capital L2 incluye a Xi’an Rail Transportation Group, empresa vinculada a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
APCA Metro Capital L2 incluye a Xi’an Rail Transportation Group, empresa vinculada a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La tercera solicitud corresponde a APCA Bogotá Metro Capital, integrada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S. A. S. y CAF Investment Projects. Ambas firmas tienen origen español y experiencia en áreas relacionadas con sistemas ferroviarios, trenes, material rodante, señalización, mantenimiento y servicios asociados.

Los tres grupos surgieron de un proceso de divulgación internacional que incluyó la participación de entidades multilaterales. La EMB informó que, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y CAF, sostuvo 44 diálogos competitivos con empresas de distintas partes del mundo.

La Línea 2 tendrá 11 estaciones entre la calle 72 y Suba

La futura Línea 2 del Metro de Bogotá comenzará en la calle 72 con carrera 10, donde tendrá conexión con la Línea 1. Desde ese punto avanzará hacia el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba.

El trazado previsto tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una elevada. La obra busca ampliar la red de transporte público de alta capacidad de la capital y ofrecer una alternativa para los desplazamientos desde Engativá y Suba hacia otros sectores de la ciudad.

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros y conectará el centro de la ciudad con Engativá y Suba - crédito Metro de Bogotá
La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros y conectará el centro de la ciudad con Engativá y Suba - crédito Metro de Bogotá

Entre los objetivos anunciados por el Distrito está la integración de ambas líneas para conformar un sistema de metro con conexiones entre corredores. La Línea 2 se plantea como una pieza del circuito de movilidad masiva que Bogotá proyecta para reducir la dependencia de los viajes por vías congestionadas y reforzar la cobertura hacia las zonas periféricas.

“Este es un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que se necesita en la ciudad. Bogotá va a tener segunda línea de Metro”, señaló Carlos Fernando Galán.

Las ofertas técnicas y económicas se esperan para finales de 2026

El proceso continuará con la revisión de los documentos entregados por las tres alianzas. Las empresas que resulten precalificadas accederán a la siguiente etapa de la licitación, en la que deberán presentar propuestas técnicas y económicas hacia finales de 2026.

La administración distrital prevé que el contrato y el acta de inicio se suscriban durante el segundo semestre de 2027. A partir de esa definición, la ciudad podrá avanzar con el inicio de las obras de una línea que conectará el corredor de la calle 72 con el norte y noroccidente de Bogotá.

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