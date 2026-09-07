Obras en la carrera Séptima: 25 rutas del Sitp cambiarán sus recorridos y paraderos desde el 13 de septiembre

Desde el 13 de septiembre, 25 rutas de TransmiZonal cambiarán sus recorridos y la ruta dual K86 tendrá ajustes por el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100 - crédito Secretaría de Movilidad

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A partir del domingo 13 de septiembre, 25 rutas de TransmiZonal cambiarán sus recorridos y la ruta dual K86 tendrá ajustes operativos por el desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100. Los cierres también implicarán el traslado y la unificación de cinco paraderos en el sector.

La intervención hace parte de las obras del Corredor Carrera Séptima. La estructura actual será reemplazada por un puente de 461 metros, frente a los 205 metros del actual, con dos carriles por sentido y pasos deprimidos para el transporte mixto.

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Cierres y alternativas para circular por la calle 100

Los cambios preliminares en la movilidad comenzarán el 8 de septiembre. En la carrera Séptima, en sentido norte-sur, se habilitará un desvío por la calle 102 hacia la carrera 8A, desde donde será posible conectar con la calle 100 en dirección occidental.

El carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre las calles 94 y 100, cambiará temporalmente de sentido para operar de sur a norte. La ciclorruta de esa vía continuará sin modificaciones, según informó la Secretaría de Movilidad.

Los cierres en la calle 100 con carrera Séptima comenzarán con cambios preliminares desde el 8 de septiembre y desvíos de movilidad en el sector - crédito Secretaría Movilidad

La entidad indicó que desde el domingo 13 quedarán deshabilitados la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A, además de los giros del puente. Durante el día, la carrera Séptima conservará dos carriles de circulación por sentido; en la noche habrá un carril por cada dirección mientras avance el desmonte.

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La secretaria de Movilidad afirmó: “Desde este martes empezamos a implementar los cambios para preparar el desmonte y, desde el domingo, tendremos cierres y desvíos en el sector”. La funcionaria añadió que se definieron alternativas para conservar las conexiones hacia distintos puntos de la ciudad y reducir las afectaciones.

Para los recorridos sur-norte, los conductores podrán continuar por la carrera Séptima o girar hacia el occidente en la calle 94. Desde allí tendrán como alternativas la carrera Novena, la carrera 11 o la carrera 15, con posibilidades de volver a la Séptima por las calles 106, 116 o 127.

En sentido norte-occidente, el recorrido alterno será por la calle 102 hacia el occidente, la carrera 8A al sur y luego la calle 100. Para ir de occidente a norte, se habilitará el retorno de la calle 100 con carrera Novena A para conectar con la carrera 11 y, desde la calle 106, retornar hacia la carrera Séptima.

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En la carrera Séptima, el tránsito mantendrá dos carriles por sentido durante el día y un carril por dirección en la noche mientras avance el desmonte del puente - crédito Secretaría de Movilidad

Quienes circulen de occidente a sur deberán girar en la calle 100 con carrera 11 y continuar hasta la calle 94, donde podrán reconectar con la carrera Séptima. La calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre las carreras Séptima y 8A, operará en doble sentido solo para permitir el acceso a los predios ubicados en este sector.

Las rutas de TransmiZonal y la K86 con desvíos

En sentido norte-occidente, las rutas 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237 y AB020 circularán por la calle 102 y la carrera 8A antes de retomar la calle 100.

Las rutas 661, BL919, Z8, 402, 442, BK916, T163 y AB020, que se desplazan de occidente a norte, continuarán por la calle 100 hasta el retorno de la carrera 9A. Luego tomarán la carrera 11 hacia el norte, la calle 106 al oriente y la carrera Séptima para recuperar su trayecto habitual.

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La ruta T12 modificará su trayecto en los sentidos sur-occidente y occidente-sur. El servicio girará a la izquierda en la calle 94 hacia el occidente, continuará hasta la carrera 13, donde hará el retorno para volver por esa vía hacia la carrera Séptima en sentido sur.

Las rutas de TransmiZonal 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237 y AB020 circularán por la calle 102 y la carrera 8A para retomar la calle 100 - crédito Secretaría de Movilidad

Los domingos y festivos, por la Ciclovía en la carrera 15, las rutas BH907, HB608, T13, CA103, T21, FC404, T163, 18-3, T25 y Z4B también usarán la calle 102 y la carrera 8A. La ruta dual K86 irá por la calle 102, la carrera 8A y la calle 100 hacia el occidente; después continuará hasta la calle 67, tomará la carrera 13 al sur hasta la calle 36 y subirá por la carrera Séptima para ingresar a la estación Museo Nacional.

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En esas mismas jornadas, las rutas CA134, 466 y CA151 girarán en la calle 94 hacia el occidente, seguirán por la diagonal 92 al norte y continuarán desde la glorieta de la calle 100 según su destino. La BL919 mantendrá el desvío por la carrera 11 y la calle 106, mientras la T12 irá por la calle 94, la diagonal 92 y la calle 100 para retomar la carrera 11 hacia el sur.

Cinco paraderos cambiarán de ubicación

Los paraderos 162A01 y 162B01, localizados en la calle 100 antes de la carrera 8A en sentido oriente-occidente, serán unificados y trasladados unos 130 metros hacia el occidente. La nueva ubicación estará entre la carrera 8A y el retorno de esa misma vía.

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El paradero 161A01, ubicado en la calle 100 con carrera 9A en sentido oriente-occidente, será reubicado cerca de 100 metros hacia el oriente y se unificará con el 161B01, situado entre las carreras 9A y 8A.

Cinco paraderos de TransmiZonal cambiarán de ubicación en la calle 100 y la carrera Séptima por los cierres asociados al reemplazo del puente - crédito Secretaria de Seguridad

El paradero 216A00, que se encuentra en la calle 100 con carrera 10 para los recorridos de occidente a oriente, se trasladará aproximadamente 150 metros al norte de la calle 100, sobre la carrera 11 en sentido sur-norte.

Los domingos y festivos, el paradero BD049A de la carrera Séptima con calle 101 se trasladará y unificará con el 164A01, en la carrera Séptima con calle 102 en sentido norte-sur. La K86 también tendrá una parada en la calle 100 con carrera 8A, en sentido oriente-occidente, tras completar el desvío por la carrera 8A.

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El nuevo puente, cuya entrega está proyectada aproximadamente para finales de 2027, tendrá 16,20 metros de ancho, frente a los 10,50 metros de la estructura actual, e incorporará aisladores sísmicos. La finalización de la obra permitirá la conexión de los buses de TransMilenio entre la nueva troncal de la avenida 68 y el Corredor Carrera Séptima mediante cruces semaforizados en los sentidos occidente-norte y norte-occidente.