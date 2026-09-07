Colombia

Abelardo de la Espriella llegó a Quibdó para coordinar la recuperación tras el terremoto: cumbre con empresarios

El equipo del Gobierno se desplazó al departamento del Chocó para revisar en terreno el impacto del sismo y definir las medidas para la reconstrucción y ayudas a comunidades afectadas

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República de Colombia
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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella arribó a Quibdó, en el departamento de Chocó, en la mañana del lunes 7 de septiembre de 2026, donde adelantará una cumbre empresarial para evaluar las condiciones de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto.

El mandatario colombiano llegó a la capital del Pacífico colombiano junto con los ministros de Comercio Mauricio Gómez y de Transporte Elsa Noguera, al igual que varios empresarios que habían anunciado donaciones para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas y la atención de las comunidades damnificadas.

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En el listado de dirigentes gremiales se destacan Alejandro Santo Domingo (Valorem), Luis Carlos Sarmiento(Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), David Vélez (Nubank), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Fuad Char (Olímpica), César Caicedo (Colombina), Christian Daes (Tecnoglass) y Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar), así como un representante de la Organización Ardila Lülle.

De acuerdo con información oficial, el objetivo es articular al Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector privado para acelerar la atención a las comunidades afectadas por el sismo. La reunión también busca definir prioridades, coordinar recursos y establecer compromisos concretos frente a la emergencia.

La jornada en Quibdó fue planteada por el Gobierno como un punto de partida para la recuperación del Chocó. La apuesta no se limita a reparar los daños causados por el terremoto: incluye una hoja de ruta para una reconstrucción integral y sostenible.

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Esa estrategia incorpora proyectos de largo plazo orientados a generar nuevas oportunidades económicas y sociales en el departamento. La participación empresarial, según indicó la Presidencia, es una vía para sumar recursos, conocimiento técnico y capacidad de ejecución a las acciones institucionales en el territorio.

La cumbre también pretende consolidar una mesa empresarial de carácter permanente entre el sector privado y el Gobierno.

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