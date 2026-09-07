Colombia

Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en un bar de Cali

Sujetos irrumpieron en un local y escaparon en motocicletas tras atentado que dejó dos víctimas masculinas y una mujer

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de referencia. El hecho ocurrió el 6 de septiembre en Alto Nápoles de la capital vallecaucana - crédito Colprensa
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Una incursión armada dejó tres personas asesinadas en un establecimiento comercial del barrio Alto Nápoles, en el sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El hecho ocurrió el 6 de septiembre y fue clasificado como la masacre número 89 registrada en Colombia durante 2026, según el reporte divulgado por Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz).

Las víctimas fueron identificadas como Yoni Esteban Quinayas Armero, de 32 años; Cristhian Andrés Gallego Morcillo, de 29, y Ana Julieth Grijalba Hernández, de 31 años. Dos de ellas eran hombres y la tercera, una mujer.

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De acuerdo con la información conocida, varios hombres entraron al local donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego. Tras el ataque, los responsables escaparon en motocicletas. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre los móviles del crimen ni sobre posibles capturas.

El hecho se produjo en una ciudad sobre la que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2025.

Ataque armado en Cali dejó tres muertos y fue reportado como la masacre 89 de 2026 - crédito @Indepaz/X
Ataque armado en Cali dejó tres muertos y fue reportado como la masacre 89 de 2026 - crédito @Indepaz/X

En ese documento, la entidad advirtió que Cali se había consolidado como un punto de interés para estructuras delictivas y grupos armados, con dinámicas como el reclutamiento de jóvenes y el uso de la capital vallecaucana como plataforma de actividades criminales y refugio.

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La alerta de la Defensoría señaló presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, con los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Urbano Manuel Cepeda Vargas; de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, y de bandas locales.

El ataque en Alto Nápoles quedó bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional. Las autoridades deberán establecer si el hecho guarda relación con disputas entre organizaciones criminales, retaliaciones u otras formas de violencia que afectan a distintos sectores de la ciudad.

La Defensoría había advertido que la posición geográfica de Cali y sus conexiones con corredores hacia el Pacífico, el norte del Cauca y otras regiones del suroccidente colombiano favorecen el interés de los grupos ilegales.

La entidad también alertó por los riesgos para niños, adolescentes y jóvenes expuestos a reclutamiento, utilización y vinculación en actividades delictivas.

Imagen de referencia. - Colprensa.
Imagen de referencia. Tres muertos en Alto Nápoles, Cali suma un nuevo ataque bajo alerta por violencia armada - Colprensa.

Tres personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en Obando, Valle del Cauca

Un ataque armado ocurrido en el barrio Villa Europa, en el municipio de Obando, dejó tres personas asesinadas dentro de una vivienda el 4 de septiembre de 2026, según la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Hombres armados llegaron al inmueble y dispararon contra quienes estaban en su interior. Después del hecho, los agresores se retiraron del sector. Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, que corresponden a una mujer y dos hombres.

El caso fue incluido por Indepaz como la masacre número 88 registrada en Colombia durante 2026. El municipio está ubicado en el norte del Valle del Cauca, una zona sobre la que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas por riesgos asociados a la actividad de estructuras criminales.

Ataque armado en Obando dejó tres personas asesinadas dentro de una vivienda - crédito @Indepaz/X
Ataque armado en Obando dejó tres personas asesinadas dentro de una vivienda - crédito @Indepaz/X

La entidad emitió la Alerta Temprana 009 de 2022 y el informe de seguimiento 026 de 2024 para Obando. En esos documentos señaló que el riesgo para la población persistía debido a la presencia de grupos ilegales y al desplazamiento de confrontaciones desde municipios cercanos.

De acuerdo con la advertencia, la respuesta de las instituciones presentó limitaciones. Varias entidades no entregaron información completa sobre las acciones aplicadas para atender las alertas y proteger a las comunidades.

En el territorio tendrían presencia Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local, de acuerdo con el reporte. La jurisdicción militar corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional.

El ataque en Villa Europa se suma a los episodios de violencia que han afectado distintos municipios del departamento. La investigación deberá establecer quiénes participaron en el homicidio múltiple, cuál fue el móvil y si existe relación con disputas entre organizaciones criminales que operan en la región.

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