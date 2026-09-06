Concejal de Bogotá pidió intervención urgente por acumulación de basuras y ratones en dos sectores de Usme

David Saavedra anunció seguimiento a denuncias por problemas de salubridad en La Alborada y El Progreso - crédito @SaavedraMDavid/X

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El concejal de Bogotá David Saavedra pidió a varias entidades distritales que intervinieran en los barrios La Alborada y El Progreso, en la UPZ Alfonso López de Usme, por la acumulación de residuos y la presencia de roedores.

El cabildante compartió un video en X en el que se observan montones de basura en el sector y varios ratones que salen entre los desechos.

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La denuncia se concentra en la calle 90B Sur con carrera 2B Este, punto en el que, según Saavedra, la situación ya afecta a los habitantes de la zona.

El concejal dirigió su solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), a la Alcaldía Local de Usme y a las secretarías distritales de Salud y de Ambiente. En su publicación, reclamó una respuesta de las entidades responsables frente a las condiciones de salubridad denunciadas por la comunidad.

Saavedra afirmó que los residuos y la presencia de roedores representan un riesgo para quienes viven cerca del lugar. “La acumulación de basuras y la presencia de roedores ya están afectando la salud de la comunidad”, aseguró.

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David Saavedra reclamó respuesta distrital ante foco de basuras en la UPZ Alfonso López - crédito @SaavedraMDavid/X

En las imágenes difundidas por el concejal se aprecia una cantidad considerable de desperdicios y otros residuos dispuestos en el espacio público.

El cabildante solicitó que las entidades actúen de forma inmediata. “Se requiere atención inmediata y una respuesta concreta”, señaló en el mensaje difundido a través de su cuenta en X.

El concejal aseguró que acompañará a los habitantes de La Alborada y El Progreso mientras se espera una intervención en el sector. También indicó que hará seguimiento a las respuestas y medidas que adopten las autoridades distritales. “Estaré acompañando a los vecinos”, manifestó Saavedra.

La denuncia sobre acumulación de residuos y presencia de ratas generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes atribuyeron la situación tanto a la falta de atención institucional como al comportamiento de la comunidad.

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Uno de los comentarios afirmó que los roedores “se están viendo por todos lados”, en referencia a la proliferación de roedores que se observan en el sector.

Concejal David Saavedra alertó por residuos acumulados y presencia de ratones en dos barrios de Usme - crédito @SaavedraMDavid/X

Otro usuario sostuvo que la recolección diaria de basuras no resolvería el problema si continúan los malos hábitos de disposición de residuos. “El tema es más cultural que de gestión política”, escribió, aunque aclaró que esa postura no implica justificar el abandono de la localidad.

Un tercer comentario pidió participación de vecinos y de la junta de acción comunal. “También es responsabilidad de la comunidad”, señaló el usuario, quien propuso acciones colectivas para contener la proliferación de roedores.

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Bogotá mantiene 471 puntos críticos de basura pese al aumento en la recolección

Bogotá registra 471 puntos críticos de acumulación de residuos, de acuerdo con el censo mensual de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). El dato mantiene vigente la discusión sobre el manejo de basuras en la capital, donde las denuncias por sitios clandestinos de disposición de desechos crecieron durante el último año.

Tras cambios en la dirección de la Uaesp y jornadas de limpieza, la entidad reconoce que persiste el reto de reducir esos focos. Su director, Armando Ojeda Acosta, indicó a Semana que, entre 2025 y 2026, las toneladas recolectadas tuvieron un incremento cercano al 3,87%.

Acumulación de basuras en Bogotá - crédito @JulianM78495314/X

Ojeda atribuyó buena parte del problema al tiempo que los residuos permanecen en el espacio público. “La principal causa de la afectación es el tiempo que los residuos duran en la calle”, afirmó. Según explicó, esa situación depende del cumplimiento de rutas y horarios por parte de operadores y usuarios.

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En lo que va del 2026, la Uaesp informó la recolección de más de 4.951 toneladas de residuos especiales domiciliarios, a partir de más de 8 mil solicitudes.

En el mismo periodo de 2025, con corte a julio, se retiraron 4.538 toneladas en 6.209 requerimientos. La entidad señaló que la variación equivale a un aumento del 9,1% en toneladas y del 28,8% en solicitudes atendidas.

La capital genera cerca de 6.500 toneladas de desechos al día. De ese total, 5.500 corresponden a residuos ordinarios de hogares y empresas, mientras entre 900 y 1.000 toneladas son elementos voluminosos, como muebles y escombros.

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Cinco operadores prestan el servicio en las 20 localidades. Promoambiental Distrito y Lime atienden siete localidades cada uno; Ciudad Limpia y Bogotá Limpia cubren dos, mientras Área Limpia opera en una.