Capturan en Medellín a ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol: lideraba una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Europa

La retención en Medellín se realizó con apoyo de la agencia SSI de Francia y del Servicio de Marshals de Estados Unidos - crédito Policía Nacional de Colombia

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La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de un ciudadano neerlandés requerido por las autoridades de los Países Bajos por tráfico de drogas.

Según el reporte oficial, la captura se produjo en la ciudad de Medellín, en coordinación con la agencia SSI de Francia y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, tras labores de seguimiento entre agencias.

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El ciudadano extranjero fue identificado como Eldrich Boedhoe, que contaba con notificación roja de Interpol y una condena en firme de 12 años de prisión en el país europeo.

El ciudadano extranjero fue identificado como Eldrich Boedhoe, que contaba con notificación roja de Interpol - crédito Policía Nacional de Colombia

Las labores investigativas e inteligencia indican que Boedhoe se radicó en Colombia desde 2015 para consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar la logística de salida de los cargamentos.

Según la información oficial, dicha organización ilegal usaba correos humanos en vuelos comerciales que transportaban el alcaloide camuflado en equipajes con doble fondo para evadir los controles aeroportuarios.

“El retenido fungía como articulador principal de una red criminal encargada del acopio y envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia destinos como Francia, España y Países Bajos”, manifestó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

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El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de los trámites administrativos y judiciales para materializar su entrega formal a la justicia europea.

El ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular en Colombia - crédito Migración Colombia

Otras detenciones de neerlandeses en Medellín

La captura de Eldrich Boedhoe se suma a otras operaciones contra ciudadanos de Países Bajos que se radican en la capital colombiana para evadir a las autoridades internacionales por delitos ligados al narcotráfico.

Entre ellos se destaca la captura de un hombre de 50 años cuando viajaba en un bus que cubría la ruta Barranquilla–Medellín.

La detención ocurrió el 21 de julio de 2026 en la Terminal del Norte de la capital del departamento de Antioquia, tras una alerta de los sistemas de información de Migración Colombia. Allí, agentes de la entidad migratoria detectaron que el extranjero tenía vigente una circular roja de Interpol por narcotráfico, por lo que procedieron a activar los protocolos institucionales. La autoridad estableció además que el extranjero estaba en situación migratoria irregular en Colombia.

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Anteriormente, en junio de 2026, se presentó la detención de un ciudadano proveniente del país europeo en un hotel del exclusivo barrio El Poblado.

Migración Colombia detuvo en Medellín a un extranjero requerido por narcotráfico y blanqueo de capitales - crédito Migración Colombia

La alerta internacional fue emitida el viernes 5 de junio, dos días después de que ingresara a Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La reconstrucción de sus movimientos, según la información de Migración Colombia, permitió establecer que viajó desde Bogotá hasta la capital antioqueña.

La detención fue el resultado de una operación coordinada entre Interpol y las autoridades migratorias colombianas. Una vez verificada la identidad del hombre y confirmada la vigencia del requerimiento judicial, las autoridades ejecutaron la captura en el hotel donde se hospedaba.

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De acuerdo con las autoridades europeas, el detenido ocupaba una posición estratégica dentro de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Europa y a maniobras complejas de blanqueo de capitales. Las investigaciones también apuntan a que actuaba como presunto financiador y articulador de operaciones ilícitas con ramificaciones en varios países del continente.

Ese perfil lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias internacionales dedicadas a combatir el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero. La publicación indicó que la articulación entre Interpol y Migración Colombia fue decisiva para rastrearlo tras la activación de la notificación internacional.

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La Regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia ha remitido a más de 230 personas a las autoridades desde agosto de 2022 por requerimientos de justicia internacional - crédito Migración Colombia

Desde agosto de 2022, esa regional ha remitido a las autoridades a más de 230 personas en circunstancias similares, según informó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero. La funcionaria atribuyó ese resultado a un trabajo de identificación de extranjeros requeridos por la justicia de países como México, Países Bajos y Curazao.

“Este equipo ha logrado detectar y poner a disposición de las autoridades a ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia de diferentes países”, informó Arriero.