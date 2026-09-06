Envían a prisión a cuatro procesados por producción y distribución de abuso sexual infantil

Leonardo Muñoz Claros fue capturado en Pitalito, Huila, acusado de distribuir 1.223 videos de abuso sexual infantil por una aplicación de mensajería - crédito Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación ordenó el encarcelamiento preventivo de cuatro personas acusadas de estar involucradas en una red de difusión de material de abuso sexual infantil en Colombia y España, tras hallar evidencia de videos y fotografías producidos y distribuidos digitalmente.

La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) judicializó los casos mediante pesquisas que incluyeron cooperación con autoridades de España, INTERPOL y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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Las indagaciones abarcan presunta distribución de archivos, producción de registros audiovisuales y abuso sexual.

Detalles de las cuatro capturas

La primera investigación fue desarrollada por la Fiscalía junto con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, en España. En ese expediente fueron capturados Leonardo Muñoz Claros, en Pitalito, Huila, y José Raúl Sabalza Cortés, en Cartagena, Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva de cuatro acusados por difusión de material de abuso sexual infantil en Colombia y España - crédito Fiscalía

Según la investigación, ambos habrían usado una aplicación de mensajería para intercambiar archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de haber distribuido 1.223 videos. A Sabalza Cortés le atribuyen haber recibido y difundido ese material.

Otra de las actuaciones surgió de información incorporada en la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños de INTERPOL, conocida por la sigla ICSE. La Fiscalía ubicó en Armenia, Quindío, a una mujer que fue presentada ante un juez de control de garantías.

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La procesada presuntamente realizó registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija cuando la niña tenía cerca de un año, de acuerdo con el material entregado por el organismo internacional.

Por otra parte, una alerta de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificada como HSI, permitió detectar una dirección IP en Soacha, Cundinamarca.

La dirección estaba asociada a un teléfono móvil que, según la investigación, era utilizado para distribuir material de abuso sexual infantil.

José Raúl Sabalza Cortés fue detenido en Cartagena, señalado de recibir y difundir material de abuso sexual infantil a contactos internacionales - crédito Fiscalía

El aparato pertenecía a un hombre que también habría abusado sexualmente de su hijastra, de siete años. Los investigadores le atribuyen la producción de fotografías y videos de las agresiones.

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Todos los imputados enfrentan cargos por delitos severos: pornografía con personas menores de 18 años, uso de medios de comunicación para promover actividades sexuales con menores, abuso sexual agravado, acceso carnal violento y actos sexuales violentos agravados.

La Fiscalía recalcó que ninguno aceptó los cargos en la audiencia inicial ante los jueces de control de garantías. Como medida inmediata, todos deberán cumplir la detención preventiva en un centro penitenciario hasta la siguiente fase del proceso judicial.

Una alerta internacional activó en Colombia una investigación por material de explotación sexual infantil almacenado y detectado por canales de inteligencia - crédito Fiscalía

Detalles de la audiencia

Durante la audiencia, la fiscal detalló: “Respecto del señor Leonardo Muñoz Claros, se tiene que, eh, desde su lugar de residencia, es decir, desde Pitalito, Huila, a través de un dispositivo móvil bajo el alias asociado al número, este ciudadano poseyó y operó como productor y fuente de origen primaria, eh, de material audiovisual que documentaba actos sexuales explícitos. En desarrollo de su actuar delictivo, proveyó al menos diez de estos videos de abuso sexual infantil para que fueran distribuidos en redes de mensajería instantánea”.

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De igual manera, se informó sobre otro de los detenidos: “Respecto del señor José Raúl Zabalza Cortés, desde su lugar de residencia en la ciudad de Cartagena, Bolívar, a través de un dispositivo móvil y bajo el alias digital, este ciudadano poseyó, recibió y distribuyó sistemáticamente el material de explotación sexual infantil. Su actuar delictivo se materializó en al menos dos eventos principales a través de la aplicación. El primero, el 21 de mayo de 2025, distribuyó y reenvió a un tercero los diez videos de contenido sexual explícito con menores de edad, cuya fuente original fue el señor Leonardo Muñoz Clares. Posteriormente, en un lapso continuo entre el 30 de mayo y el 29 de junio de 2025, desplegó una conducta de distribución masiva y sistemática, remitiendo un total de mil doscientos veintitrés videos, ocho fotografías y cincuenta y nueve archivos de abuso sexual infantil a terceros”.