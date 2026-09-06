Riohacha reforzó la seguridad por amenazas a comerciantes durante el sepelio de alias Bendito Menor

Refuerzan la vigilancia en Riohacha por tensión previa a las exequias de alias El Bendito Menor - crédito Colprensa - Facebook

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La Alcaldía de Riohacha ordenó el despliegue de la fuerza pública en distintos puntos de la ciudad durante este fin de semana, después de un consejo extraordinario de seguridad que se realizó la noche del sábado 5 de septiembre de 2026.

La medida responde a las denuncias de comerciantes que afirmaron haber recibido amenazas de hombres que se movilizaban en motocicletas. Según los reportes conocidos por las autoridades locales, los sujetos habrían presionado a varios establecimientos para que cerraran sus puertas.

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El refuerzo de seguridad se da tras la llegada a la capital de La Guajira del cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, quien fue abatido junto a su novia alias La Bebecita en la madrugada de este viernes 4 de septiembre de 2026.

La administración municipal activó el operativo luego de evaluar el escenario de tensión que generaron las intimidaciones contra el sector comercial y la concentración de personas esperada por las exequias.

Las autoridades anunciaron la presencia de uniformados en toda la ciudad, con especial atención a las zonas que puedan registrar afectaciones al orden público. El objetivo es evitar nuevos episodios de amenaza y mantener la movilidad durante la jornada.

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Familiares y allegados despiden al líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada que fue abatido por la fuerza pública - crédito Captura de Video X/Colombia Oscura

La Alcaldía no informó detalles sobre el número de integrantes de la fuerza pública que participarán en el despliegue ni precisó si existen investigaciones identificadas contra los responsables de las presiones a los comerciantes.

El dispositivo se mantendrá durante el fin de semana, mientras se desarrollan las actividades relacionadas con la sepultura de alias El Bendito Menor en Riohacha.

Estos son los perfiles criminales de alias Bendito Menor y alias La Bebecita

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, murió durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira. El hombre, de 26 años, era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), estructura también identificada como Los Pachenca.

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Según la información conocida, Pérez Toncel llegó a comandar el frente Javier Cáceres, una de las estructuras de las Acsn con presencia en La Guajira. Antes de asumir ese cargo, habría iniciado su trayectoria delictiva como sicario y luego escaló hacia tareas de mayor responsabilidad dentro del grupo armado.

Alias Bendito Menor y La Bebesita aparecieron en muchos espacios públicos hasta que fueron abatidos por las autoridadades en La Guajira - crédito @maximrudin/X

Las autoridades lo relacionaban con homicidios, extorsiones, narcotráfico y control territorial en corredores estratégicos del Caribe. En los últimos meses se había convertido en una de las figuras con mayor exposición pública de Los Pachenca debido a sus videos y mensajes en redes sociales.

En 2025, alias Bendito Menor fue designado como máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, con influencia en La Guajira y zonas limítrofes con Cesar y Magdalena.

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Los organismos de inteligencia también lo asociaban con el asesinato de cuatro personas, ocurrido el 31 de agosto de ese año en el corregimiento La Punta de los Remedios, en Dibulla. Además, era señalado por una acción armada contra la estación de Policía de Buritacá, Magdalena, el 16 de noviembre.

Pérez Toncel tenía una orden de captura vigente y era objeto de seguimientos por parte de las autoridades. Su radio de operación incluía tramos de la Troncal del Caribe, Riohacha, Dibulla y sectores de la Alta Guajira, así como Buritacá, Marquetalia y áreas de la Sierra Nevada.

Rosa Angélica Tarazona había pagado prisión domiciliaria antes de volver a tener una relación con alias Bendito Menor - crédito @ell.bendito.menor4/TikTok

En el mismo operativo murió Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias La Bebecita, quien mantenía una relación con Pérez Toncel. Ambos aparecían con frecuencia en videos publicados en redes sociales, donde exhibían lujos y actividades vinculadas con la estructura armada.

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De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de la Nación y de organismos de inteligencia, Tarazona tenía responsabilidades operativas, logísticas y financieras dentro de las Acsn. Las investigaciones le atribuyeron el manejo de recursos obtenidos mediante extorsiones a comerciantes, transportadores y otros sectores productivos en la Troncal del Caribe, además de dineros asociados al narcotráfico.

Alias La Bebecita también habría estado a cargo del pago a integrantes de los frentes armados y redes urbanas en Santa Marta, Dibulla y Riohacha. Las autoridades le atribuyeron la compra y distribución de armamento, que presuntamente ingresaba a zonas de influencia del grupo en vehículos de alta gama.

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