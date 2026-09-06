Gustavo Petro defendió al gobernador de Nariño tras polémica con Abelardo de la Espriella, propuso un paro cívico: “Quiere la paz”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue a través de su cuenta oficial de X, cuestionando a De la Espriella - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

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En la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, el presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por presuntos “contactos clandestinos” con grupos armados.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, expresó el mandatario.

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Ante las declaraciones del jefe de Estado, el gobernador de Nariño respondió al presidente Abelardo de la Espriella y negó haber adelantado “negociaciones clandestinas” o alcanzado “acuerdos por debajo de la mesa”.

Abelardo de la Espriella envió un mensaje al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por presuntos “contactos clandestinos” con grupos armados - crédito Presidencia de Colombia

Por estos motivos, el expresidente Gustavo Petro intervino en el intercambio de mensajes entre el jefe de Estado y el gobernador. El exmandatario defendió a Luis Alfonso Escobar y propuso un paro cívico como muestra de apoyo.

En su cuenta oficial de X, el expresidente Petro aseguró que el objetivo del paro cívico es poner “de presente” que el presidente Abelardo de la Espriella supuestamente amenaza la paz.

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“En mi opinión y propongo al pueblo de Nariño en apoyo a su lucha por la Paz, que el gobernador debe ser respaldado a través de un paro cívico nariñense, que ponga de presente que Abelardo no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la Paz (sic)”, aseguró Gustavo Petro.

Gustavo Petro defendió a Luis Alfonso Escobar y propuso un “paro cívico” como muestra de apoyo - crédito @petrogustavo/X

Detalles de lo ocurrido

El cruce entre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, surgió durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, Bolívar. Allí, el jefe de Estado dirigió una advertencia al mandatario regional.

De la Espriella afirmó que ningún gobernador o alcalde puede entablar contactos, conversaciones o acuerdos clandestinos con estructuras terroristas. Añadió que los funcionarios que incurran en esas prácticas deberán responder ante la justicia. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a Escobar.

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La intervención presidencial se produjo después de que el gobernador cuestionara la estrategia de seguridad del Gobierno nacional. Escobar expresó preocupación por los operativos militares contra grupos armados ilegales y alertó sobre el riesgo de pasar de la Paz Total a una “guerra total”.

También pidió que el debate sobre seguridad no aumentara la polarización política del país. Ante los asistentes a la cumbre, De la Espriella afirmó: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”.

Luis Alfonso Escobar indicó que los diálogos y las negociaciones de paz corresponden a la administración anterior. Aun así, indicó que era necesario precisar que la administración departamental no participó en negociaciones clandestinas ni alcanzó acuerdos ocultos con organizaciones armadas.

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Luis Alfonso Escobar indicó que los diálogos y las negociaciones de paz corresponden a la administración anterior - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

El gobernador sostuvo que los Diálogos Regionales de Paz fueron dirigidos por delegados del Gobierno Nacional, no por las autoridades territoriales. Explicó que Nariño requiere un tratamiento diferenciado porque el conflicto presenta dinámicas propias en cada zona del departamento.

Escobar planteó que los resultados obtenidos en Nariño deben conocerse y evaluarse, pese a que respeta la orientación del presidente sobre la política de paz. Citó además una frase de De la Espriella durante la cumbre sobre las diferencias entre los territorios.

“Usted mismo lo señaló en la Cumbre de Gobernadores: ‘los territorios de la patria no tienen las mismas capacidades, ni enfrentan los mismos problemas por eso no voy a imponer un modelo idéntico para todos’, por eso consideramos que esa misma premisa debe aplicarse al criterio de la seguridad (sic)”, indicó.

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Escobar puntualizó que comparten el objetivo: proteger la vida, recuperar la seguridad y garantizar presencia estatal, e invitó al presidente a conocer avances y retos de Nariño.

“Como nos enseña el Papa León XIV @Pontifex_es, les deseo que alberguen en sus corazones una paz desarmada, desarmante en el lenguaje y perseverante, todos los días”, indicó.