Colombia

En video quedó captado el momento en que una Aerovan se subió al andén y atropelló a tres personas en Manizales: una adulta mayor murió

Las imágenes difundidas en redes muestran el recorrido previo del automotor y el impacto en la avenida Santander, donde una adulta mayor falleció y dos personas más resultaron lesionadas

Las autoridades buscan identificar y ubicar al responsable del accidente en Manizales y establecer las circunstancias del hecho - crédito @voxmedianoticia/X
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Un vehículo de transporte público arrolló a una adulta mayor y terminó sobre un andén en Manizales. La víctima murió como consecuencia del siniestro, que también dejó a otras dos personas lesionadas.

Una aerovan circulaba por la avenida Santander, cuando según la información conocida hasta ahora, su conductor perdió el control. El automotor derribó un árbol y se salió de la calzada e invadió el espacio destinado a los peatones.

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El accidente ocurrió en la tarde del viernes 4 de septiembre, en el sector conocido como Cristo Rey. La persona fallecida fue identificada como María Isabel Mahecha, una adulta mayor que caminaba por la zona y llevaba un bolso en la espalda, según el diario regional La Patria.

Un video difundido en redes sociales registró parte de la secuencia. Las imágenes muestran el desplazamiento del vehículo por la avenida Santander antes de que terminara sobre el andén. El registro permite observar que el conductor portaba logos de la empresa de encomiendas Interrapidísimo se salió de la vía con fuerza.

Otras dos personas resultaron heridas y recibieron atención tras el choque en Manizales - crédito Captura de video
Otras dos personas resultaron heridas y recibieron atención tras el choque en Manizales - crédito Captura de video

La situación provocó alarma entre quienes estaban cerca del lugar, sobre todo porque el vehículo irrumpió en un sector de circulación peatonal.

La muerte de la mujer y los lesionados fueron identificados como William Castrillón y María Taila Holguín López, ocurrieron luego de que una Aerovan abandonara la avenida Santander y subiera al andén en Manizales.

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Las autoridades deberán establecer por qué el conductor perdió el control, identificarlo y definir las responsabilidades por el hecho. Uno de los elementos que deberá ser investigado es la salida del conductor del sitio tras el accidente. De acuerdo con la información disponible, el responsable habría huido después del siniestro.

La búsqueda y ubicación del conductor forman parte de las diligencias que deberán adelantar las autoridades. La investigación también buscará determinar qué ocurrió en los instantes previos a que el vehículo invadiera el andén.

Una adulta mayor murió tras ser arrollada por una Aerovan que se subió al andén de la avenida Santander en Manizales - crédito Captura de video
Una adulta mayor murió tras ser arrollada por una Aerovan que se subió al andén de la avenida Santander en Manizales - crédito Captura de video

Otro aspecto que generó comentarios en plataformas digitales fue la presencia de logos de Interrapidísimo en la Aerovan involucrada. Esa identificación, por sí sola, no permite establecer una responsabilidad de la empresa en el caso.

Las autoridades deberán precisar si el vehículo tenía alguna relación operativa con la compañía y bajo qué condiciones circulaba por el sector. El esclarecimiento del hecho dependerá de los elementos que puedan reunir los investigadores.

Identifican a las tres víctimas mortales del siniestro entre bus y tractocamión en la vía Medellín-Manizales

Tres personas murieron tras el choque entre un bus de Expreso Bolivariano y un tractocamión en la carretera que conecta Medellín con Manizales, ocurrido el sábado 29 de agosto de 2026,en Caldas.

El bus cubría la ruta Medellín-Ipiales con 33 pasajeros. El impacto dejó además 18 personas lesionadas, entre pasajeros y ocupantes de los vehículos, según el reporte oficial.

Emergencia vial en conexión Manizales-Medellín: tres fallecidos y 15 lesionados - crédito @ChismeMedellin/X
Emergencia vial en conexión Manizales-Medellín: tres fallecidos y 15 lesionados - crédito @ChismeMedellin/X

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Camilo Palacios, conductor del vehículo de servicio público, y los esposos Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila, de acuerdo con información confirmada por el diario El Tiempo.

Palacios conducía el bus que debía continuar por Valle del Cauca, Cauca y Nariño antes de llegar a Ipiales, ciudad colombiana ubicada en la frontera con Ecuador.

Soto y Deavila viajaban hacia Buga, en el Valle del Cauca. La pareja planeaba visitar la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los lugares de referencia religiosa de ese municipio, informó el diario.

Las publicaciones difirieron sobre el punto preciso del siniestro. El Tiempo lo ubicó a unos 500 metros del peaje de Supía, mientras que El Colombiano señaló el sector de Las Felicias, también en Caldas, a cerca de 27 kilómetros de La Pintada.

El tractocamión transportaba bultos de café y circulaba en sentido Supía-Cartagena, de acuerdo con El Colombiano. Tras la colisión, el bus de Expreso Bolivariano terminó volcado sobre la vía.

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