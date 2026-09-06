Disidencias de las Farc atacaron una base militar y una subestación de Policía en Inzá y Cajibío, Cauca: esto se sabe

Dos ataques atribuidos a disidencias de las Farc mantienen en alerta a Inzá y Cajibío, Cauca - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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En la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026, se conoció que las disidencias de las Farc atacaron de forma simultánea a la fuerza pública en Inzá y Cajibío, en el departamento de Cauca, donde se registraron hostigamientos contra una base militar y una subestación de Policía.

Según información preliminar, en Inzá, ubicado al oriente del departamento, integrantes del grupo armado ilegal atacaron una instalación del Ejército con ráfagas de fusil y explosivos. Los uniformados respondieron al fuego para contener la ofensiva.

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El segundo hecho ocurrió en El Carmelo, zona rural de Cajibío, donde la subestación de Policía recibió ataques mediante drones con explosivos. La acción se produjo al mismo tiempo que el hostigamiento contra la instalación militar en el oriente del departamento.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre lesionados en ninguno de los dos episodios. Los ataques volvieron a afectar a comunidades civiles que habitan en áreas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

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