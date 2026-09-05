Colombia

Cerrejón proyecta subir producción a 20 millones de toneladas de carbón en 2027

La minera busca recuperar niveles de operación tras años difíciles por bloqueos, atentados y la pérdida del mercado de Israel

FOTO DE ARCHIVO: Un camión minero transporta carbón en una mina cercana a Barrancas, en el departamento de La Guajira, el 24 de mayo de 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)
FOTO DE ARCHIVO: Un camión minero transporta carbón en una mina cercana a Barrancas, en el departamento de La Guajira, el 24 de mayo de 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)
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Cerrejón proyecta aumentar su producción de carbón de 17 millones de toneladas en 2026 a 20 millones de toneladas en 2027, una meta con la que la compañía espera comenzar a revertir los resultados negativos de los últimos años. El presidente de la minera, Edgar Alfonso, aseguró que la operación viene de un periodo complejo, pero dijo ver señales positivas con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la empresa venía produciendo alrededor de 20 o 21 millones de toneladas, pero tuvo que reducir su operación el año pasado a 16 millones de toneladas. Para este año, la expectativa es llegar a 17 millones, una cifra que Alfonso considera baja frente a la capacidad para la que está diseñada la operación.

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Cerrejón viene de unos años difíciles, especialmente el año pasado, que tuvimos que bajar producción. Nosotros veníamos produciendo alrededor de 20 o 21 millones de toneladas y tuvimos que bajar el año pasado a 16 millones de toneladas”, dijo el presidente de la compañía.

El directivo explicó que operar por debajo de los niveles esperados genera dificultades en materia de costos. Por eso, la posibilidad de volver a una producción cercana a los 20 millones de toneladas se plantea como un objetivo clave para mejorar la eficiencia de la mina y recuperar impactos económicos en regalías y empleo.

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FOTO DE ARCHIVO: Un camión minero carga de carbón en una mina de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de La Guajira, el 24 de mayo de 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)
FOTO DE ARCHIVO: Un camión minero carga de carbón en una mina de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de La Guajira, el 24 de mayo de 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)

Bloqueos y atentados golpearon la operación

Entre las razones que llevaron a Cerrejón a reducir su producción aparecen el aumento de los bloqueos a su línea férrea y, en los últimos meses, una serie de atentados contra su infraestructura. Estos hechos afectaron la continuidad de la operación y obligaron a la empresa a ajustar sus proyecciones.

Alfonso señaló que el actual nivel de producción es muy bajo para la capacidad de la mina. Esa situación presiona los costos y limita los efectos positivos que la operación puede generar en la economía regional y nacional, especialmente en una actividad que tiene impacto sobre empleo, regalías y encadenamientos productivos.

Este año esperamos producir 17, pero ese nivel de producción es un nivel muy bajo para lo que está diseñada la operación, y eso hace que, desde el punto de vista de costo, sea muy complicado”, aseguró.

El presidente de Cerrejón sostuvo que, pese a los años difíciles, percibe un ambiente de mayor optimismo. Según dijo, los mensajes conocidos desde el nuevo Gobierno generan expectativa sobre la posibilidad de que se den las condiciones necesarias para recuperar los niveles de producción esperados.

Lo que estamos viendo ahora en este congreso y con los mensajes que estamos viendo desde el Gobierno es positivismo, que ojalá permitan que se den las condiciones para que Cerrejón pueda volver a los niveles de producción que se esperan”, afirmó Alfonso.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los vagones dañados por una explosión cerca de Uribía, en el departamento de La Guajira, el 27 de mayo 2008. REUTERS/Stringer (COLOMBIA)
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los vagones dañados por una explosión cerca de Uribía, en el departamento de La Guajira, el 27 de mayo 2008. REUTERS/Stringer (COLOMBIA)

La minera busca volver al mercado de Israel

Otro de los retos para Cerrejón es recuperar clientes en el mercado de Israel, aunque la compañía reconoce que no será un proceso sencillo. Colombia dejó de vender abruptamente carbón a las plantas de generación de energía de ese país por cuenta del bloqueo económico que el gobierno de Gustavo Petro quiso imponer a Israel por la guerra en la Franja de Gaza y el asesinato de civiles.

Tras esa decisión, Israel consiguió nuevos proveedores de carbón, especialmente en Sudáfrica. Sin embargo, las mineras colombianas aún no han logrado reemplazar completamente ese mercado con otros compradores, lo que mantiene la presión comercial sobre el sector.

El regreso a ese destino internacional implicaría reconstruir relaciones comerciales afectadas y competir con proveedores que ocuparon el espacio dejado por Colombia. Para Cerrejón, recuperar mercados externos es clave en la búsqueda de una operación más estable y cercana a su capacidad histórica.

La compañía espera que una producción de 20 millones de toneladas en 2027 permita mejorar su desempeño después de un año en el que debió operar por debajo de sus niveles habituales. El objetivo, según lo planteado por su presidente, es que la recuperación también se traduzca en mayores regalías, empleo y beneficios para las zonas donde la operación minera tiene presencia.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador observa cómo se aleja un camión minero en la mina de carbón de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de La Guajira, 24 de mayo 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador observa cómo se aleja un camión minero en la mina de carbón de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de La Guajira, 24 de mayo 2007. REUTERS/José Miguel Gómez (COLOMBIA)

El panorama de Cerrejón dependerá de las condiciones de seguridad para su infraestructura, la estabilidad de la línea férrea, la capacidad de atender mercados internacionales y las señales regulatorias del Gobierno. Por ahora, la minera plantea una meta de crecimiento moderado, pero decisiva para dejar atrás los años de baja producción y recuperar parte del terreno perdido.

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