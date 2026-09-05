Partido Verde rechaza insulto de David Racero contra Catherine Juvinao en debate del Presupuesto

Bandera de Alianza Verde - La colectividad calificó las declaraciones como violencia política, verbal y simbólica, y pidió acciones de las autoridades competentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El partido Alianza Verde rechazó las declaraciones del senador del Pacto Histórico David Racero contra la representante Catherine Juvinao, a quien llamó “lavaperros” durante un cruce verbal en las comisiones económicas del Congreso, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la controversia se produjo durante una sesión en la que varios congresistas cuestionaron la ausencia de ministros citados para continuar el debate del proyecto presupuestal. Según informó la Secretaría, algunos de los funcionarios convocados enviaron delegados, situación que generó reclamos dentro del Congreso.

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En medio de esos cuestionamientos, Juvinao criticó a sectores del gobierno anterior que exigían la presencia de los ministros y calificó esa postura como una “hipocresía”, al señalar que durante la administración pasada también se registraron inasistencias de funcionarios a citaciones legislativas.

Racero respondió defendiendo las críticas por la ausencia de los funcionarios y lanzó la frase que desató el rechazo del Partido Verde. “Si usted quiere ser la lavaperros, que quiere lavarle la cara al Gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta”, afirmó el senador durante el cruce con la representante.

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El senador David Racero utilizó fuertes calificativos para referirse a la representante Cathy Juvinao - crédito Colprensa - Germán Forero

Partido Verde habla de violencia política

Tras el episodio, la Alianza Verde publicó un comunicado en el que aseguró que Juvinao fue víctima de “violencia política, verbal y simbólica” por parte del senador Racero. La colectividad cuestionó el uso de expresiones ofensivas en medio del debate político y pidió garantías para el ejercicio de la labor pública de las mujeres.

“Nos solidarizamos con la representante Catherine Juvinao y con todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios misóginos y expresiones de violencia que buscan menospreciar su labor, desacreditar su trabajo y limitar su participación en la vida pública”, señaló el partido en el documento.

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El pronunciamiento del Verde buscó respaldar a su congresista y elevar el tono del reclamo más allá de una discusión política ordinaria. Para la colectividad, las palabras de Racero no solo constituyen un ataque personal, sino una forma de descalificación que afecta la participación de las mujeres en escenarios de poder.

El partido también recordó que Juvinao es autora de la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres. Con esa referencia, la colectividad vinculó el episodio con una discusión más amplia sobre los límites del debate público y el trato que reciben las mujeres en la actividad política.

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Piden acciones de las autoridades

La Alianza Verde hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las acciones necesarias frente a este tipo de hechos. Además, pidió que se garantice el ejercicio de la labor política de las mujeres en condiciones de respeto y seguridad.

David Racero, senador por el Pacto Histórico - crédito Colprensa

El caso se produce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027, uno de los debates más sensibles del Congreso por su impacto sobre las finanzas públicas, la inversión regional y las prioridades del Gobierno. La ausencia de ministros citados generó tensión entre congresistas de distintos sectores y terminó derivando en el enfrentamiento entre Racero y Juvinao.

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La polémica también expuso las fracturas entre sectores políticos que antes compartieron agendas o apoyos legislativos, pero que ahora sostienen posiciones distintas frente al Gobierno entrante y al trámite presupuestal. En ese escenario, las palabras de Racero fueron rechazadas por el partido de Juvinao, que insistió en que la confrontación política no puede hacerse mediante insultos o expresiones que busquen desacreditar a una congresista.

Hasta el momento, el pronunciamiento conocido corresponde al rechazo público de la Alianza Verde y a su solicitud para que las autoridades actúen frente a lo ocurrido. El episodio deja nuevamente sobre la mesa el debate sobre el lenguaje usado en el Congreso, los límites de la confrontación política y la necesidad de proteger la participación de las mujeres en la vida pública.

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