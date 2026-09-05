Colombia

De la Espriella acaba mesas de paz de Petro y retira a Isabel Zuleta como negociadora

El presidente firmó resoluciones para cerrar diálogos y espacios sociojurídicos, y anunció una política de sometimiento a la justicia

Abelardo De La Espriella anunció además un decreto que reactiva las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
De la Espriella acaba mesas de paz de Petro y retira a Isabel Zuleta como negociadora - crédito Presidencia de la República
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la firma de varias resoluciones con las que su Gobierno pone fin a mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica creados durante la administración de Gustavo Petro en el marco de la llamada Paz Total. Entre las decisiones comunicadas está el retiro del reconocimiento de Isabel Zuleta López como negociadora.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el mandatario calificó esas mesas como una “farsa” y aseguró que las resoluciones le llenan “el corazón de alegría”. El jefe de Estado afirmó que, con estas decisiones, se termina de manera automática y definitiva la interlocución con estructuras que describió como narcoterroristas.

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Queridos compatriotas, firmé como presidente de la República varias resoluciones que me llenan el corazón de alegría. Porque con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica en el marco de la mal llamada Paz Total del gobierno Petro”, dijo De la Espriella.

El presidente sostuvo que, en adelante, lo que se implementará será una política de sometimiento a la justicia para los integrantes de esas estructuras. También anunció que las decisiones serán comunicadas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven las órdenes de captura y los trámites jurídicos correspondientes.

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Isabel Zuleta, senadora de la república - crédito Prensa Senado
Isabel Zuleta, senadora de la república - crédito Prensa Senado

Fin a diálogos y reconocimientos

Uno de los puntos anunciados por De la Espriella es el cierre de la mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur. Según el mandatario, las resoluciones también retiran el reconocimiento de los negociadores designados por el gobierno anterior, entre ellos Gabriel Yepes Mejía, conocido con el alias de HH.

Con estas resoluciones se da fin automático y definitivo a esas mesas de diálogo, y a esas conversaciones con estructuras narcoterroristas. Y lo que se está implementando es lo que en derecho corresponde, una política de sometimiento a la justicia de todos estos criminales”, afirmó el presidente.

El mandatario también señaló que las resoluciones terminan el espacio de conversación sociojurídica con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el “tarimazo”. Ese escenario fue duramente cuestionado por distintos sectores políticos durante el gobierno Petro, especialmente por la presencia de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.

También se está dando fin con estas resoluciones al espacio de conversación sociojurídica con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el ‘tarimazo’. Qué vergüenza, lo estamos corrigiendo”, indicó De la Espriella.

Dentro de ese mismo paquete de decisiones, el jefe de Estado confirmó que se retira el reconocimiento como negociadora a la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta López, una de las figuras políticas asociadas a los diálogos impulsados por el gobierno anterior.

Órdenes de captura y sometimiento

De la Espriella aseguró que las decisiones serán remitidas a las autoridades competentes para que se activen las consecuencias judiciales. Según dijo, el Gobierno buscará que se reactiven órdenes de captura, procesos de extradición y demás medidas jurídicas contra quienes hacían parte de esas estructuras.

Además, se está retirando el reconocimiento como negociadora a la señora Isabel Zuleta López. Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura, por supuesto, las extradiciones, que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”, manifestó.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El anuncio marca un giro frente a la política de diálogos instalada por el gobierno Petro. Mientras la administración anterior defendía espacios de conversación con distintas estructuras armadas y criminales, el nuevo Gobierno plantea un enfoque centrado en el sometimiento y la acción judicial.

El presidente también lanzó un mensaje de dureza frente a quienes no se sometan. “Esto sin duda es un triunfo de la democracia, del Estado de derecho. Nunca más en el Gobierno del Tigre los delincuentes tendrán la palabra. Tendrán que someterse; de lo contrario, los vamos a dar de baja”, sentenció.

Con estas resoluciones, el Gobierno de De la Espriella busca cerrar formalmente los mecanismos heredados de la Paz Total y reemplazarlos por una política de sometimiento. La decisión abre un nuevo pulso político y jurídico sobre el tratamiento que el Estado dará a estructuras armadas, negociadores reconocidos y espacios de conversación que fueron creados durante el mandato anterior.

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