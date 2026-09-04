Precios agropecuarios suben 1,2 % en agosto por alzas en papa, pollo y plátano. Foto: Agroperú Informa

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Los precios agropecuarios en Colombia volvieron a subir en agosto. La Bolsa Mercantil de Colombia, BMC, reportó que el Índice de Precios Agropecuarios, IPAP, aumentó 1,2 % durante el mes y llegó a 254,29 puntos, impulsado principalmente por productos como la papa, el pollo, el plátano, los cítricos y algunas hortalizas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, en los últimos doce meses los precios agropecuarios acumularon un incremento de 6,6 %, mientras que entre enero y agosto el aumento fue de 4,5 %. Ese resultado supera el 3,6 % registrado en el mismo periodo de 2025 y mantiene la atención sobre el posible traslado de estos aumentos a los precios que pagan los consumidores.

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El vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, Juan Camilo Suárez, explicó que el comportamiento de agosto genera presión sobre la inflación de alimentos por el rezago que existe entre los precios de la primera etapa de comercialización y los que finalmente llegan a los hogares. Sin embargo, la entidad no anticipa una aceleración persistente.

“El aumento del IPAP en agosto genera presión sobre la inflación de alimentos, debido al rezago que existe entre los precios de la primera etapa de comercialización y los que pagan los consumidores”, señaló Suárez. Agregó que la concentración de los incrementos en algunos productos, la recuperación parcial del abastecimiento y la caída del dólar permiten ajustar la proyección de cierre de 2026 de 6,1 % a 5,9 %.

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Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia, julio 11, 2022. REUTERS/Luisa González

Papa lideró las alzas del mes

Según la BMC, el comportamiento mensual del IPAP estuvo relacionado principalmente con factores internos de oferta, cosechas y logística. En agosto también se presentaron cierres y restricciones de movilidad en corredores del Eje Cafetero, Tolima, Valle del Cauca y Chocó, lo que pudo incidir en el abastecimiento de algunos productos.

De las 33 subclases que componen el índice, el 39,4 % registró aumentos durante agosto. Entre los alimentos que más presionaron el resultado aparece la papa, con un incremento mensual de 4,8 % y una variación anual acumulada de 46,2 %.

La Bolsa Mercantil explicó que el alza de la papa estuvo asociada con restricciones en la oferta en distintos departamentos y con la finalización de algunas cosechas. También influyeron el menor ingreso de producto de primera calidad y las condiciones climáticas en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Norte de Santander.

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Aunque se espera que la llegada de nuevas cosechas ayude a moderar los precios durante los próximos meses, la BMC advirtió que un déficit prolongado de lluvias podría mantener las presiones sobre este alimento básico en la canasta de los hogares colombianos.

El Niño y logística, principales riesgos

El panorama para los próximos meses dependerá de varios factores. Suárez advirtió que el Fenómeno de El Niño podría intensificar el déficit hídrico, limitar el riego y afectar próximas cosechas, especialmente en productos sensibles a cambios en lluvias y disponibilidad de agua.

“El Niño podría intensificar el déficit hídrico y limitar el riego y las próximas cosechas. Este fenómeno, las nuevas interrupciones logísticas y la volatilidad de los precios de la papa y el plátano representan los principales riesgos para los próximos meses”, explicó el directivo de la BMC.

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Un agricultor observa su campo agrietado por la sequía, con cultivos de maíz afectados y un lecho de río seco, evidenciando el severo impacto del fenómeno de El Niño en la agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la papa, otros productos como el pollo, el plátano, los cítricos y las hortalizas estuvieron entre los que impulsaron el aumento del índice. En contraste, menores precios del ganado bovino, las legumbres verdes y el banano ayudaron a moderar el resultado general de agosto.

La caída del dólar también aparece como un factor que puede aliviar parte de las presiones, pues reduce el costo de insumos importados utilizados en la producción agropecuaria. A esto se suma la recuperación parcial del abastecimiento, que podría contener incrementos más fuertes si no se presentan nuevas afectaciones logísticas o climáticas.

La BMC señaló que estos elementos permiten prever un escenario de presión, pero no necesariamente de aceleración sostenida en los precios agropecuarios. Aun así, el comportamiento de alimentos como la papa y el plátano será clave para medir el impacto sobre la inflación de los hogares durante los próximos meses.

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