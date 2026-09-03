Colombia

Gustavo Petro cuestionó el nombramiento Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación: “Cambiaron a Viviane por el exprocurador Ordoñez”

Alejandro Ordoñez fue el procurador que suspendió a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá en 2013, hecho que fue cuestionando y que la justicia terminó fallando a favor del exmandatario

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano(Presidencia/Colprensa
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano(Presidencia/Colprensa
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El 2 de septiembre de 2026 se confirmó la designación de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella, en reemplazo de Viviane Morales, quien dejó el cargo por razones familiares.

Ante esta situación, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó que Abelardo de la Espriella reemplazó a Viviane Morales por el exprocurador Alejandro Ordóñez.

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Alejandro Ordóñez fue el procurador que suspendió a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá en 2013. Tiempo después, el Consejo de Estado falló a favor del exmandatario colombiano, un hecho que Petro recordó en su publicación.

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, se encuentra en un centro hospitalario en Washington D.C. Foto: Colprensa.
Alejandro Ordóñez fue el procurador que suspendió a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá en 2013 - crédito Colprensa.

“Literalmente cambiaron a Viviane Morales por el exprocurador Ordoñez, fascista al que derroté judicialmente nacional e internacionalmente, cuando me expulsó de la alcaldía y se burló del voto ciudadano de Bogotá (sic)”, señaló Gustavo Petro.

El expresidente Gustavo Petro, quien está en México, afirmó que Alejandro Ordóñez era “el que hacía pilas para quemar libros” en Bucaramanga. Por esa razón, cuestionó el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación, a quien calificó como pupila del exprocurador Ordóñez.

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“Ordoñez era el que hacia pilas para quemar libros en Bucaramanga; ahora ponen a su pupila a dirigir la educación, ¡háganme el favor! (sic)“, aseveró Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro cuestionó el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación, a quien calificó como pupila del exprocurador Ordóñez - crédito @petrogustavo/X

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación después de la renuncia de Viviane Morales. Su posesión está prevista para el 7 de septiembre de 2026.

Morales comunicó su decisión el 2 de septiembre. En su carta sostuvo que una situación familiar inesperada demandaba atención inmediata y le impedía mantener la dedicación necesaria para continuar en el Ministerio.

El mandatario dijo que Hoyos posee “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores”. Añadió que confía en una gestión con “entrega, carácter y convicción”.

Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Su carrera incluye experiencia docente, investigación jurídica y servicio público.

Fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación.

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
El presidente Abelardo de la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación después de la renuncia de Viviane Morales - crédito X

Desde esa dependencia intervino en asuntos sobre protección de niños, adolescentes y familias, además de debates ligados a derechos reproductivos. Sus posturas ocasionaron desacuerdos públicos con organizaciones defensoras de esos derechos y con sectores que respaldaban a la comunidad Lgbtiq+.

Suspensión de Gustavo Petro

El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación de Colombia impuso al entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, una sanción de destitución y una inhabilidad general de 15 años para ejercer funciones públicas. La decisión surgió de un proceso disciplinario relacionado con cambios en el esquema de recolección de residuos de la capital.

La entidad sostuvo que Petro incurrió en tres faltas disciplinarias gravísimas durante la implementación del nuevo modelo de aseo, adoptado en diciembre de 2012. Según el fallo disciplinario, las decisiones de la Alcaldía afectaron la libertad de empresa y generaron riesgos para la salud pública y el ambiente.

El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación de Colombia impuso al entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro - crédito José Méndez/EFE
El 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría General de la Nación de Colombia impuso al entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro - crédito José Méndez/EFE

La Corte Constitucional, en una sentencia de 2015, analizó tutelas relacionadas con el caso y señaló que existían mecanismos ante la jurisdicción administrativa para controvertir el acto disciplinario. La sanción de 2013 quedó asociada a un debate sobre los límites del control disciplinario frente a los derechos políticos de autoridades elegidas.

El Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares favorables a Gustavo Petro. La corporación rechazó un recurso de la Procuraduría que buscaba revocarlas y sostuvo que, en esa etapa, no estaba demostrada de forma clara la atribución de dolo en la conducta disciplinaria. También precisó que el análisis de fondo correspondía al proceso de nulidad contra el fallo sancionatorio. (consejodeestado.gov.co)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia el 8 de julio de 2020, siete años después de la destitución. El tribunal declaró responsable a Colombia por la afectación de los derechos políticos de Petro, al considerar que una autoridad administrativa no podía imponer una sanción de destitución e inhabilidad contra un funcionario elegido por voto popular.

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