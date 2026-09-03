Colombia

Canciller Ómar Bula aclaró qué pasará con los pasaportes tras decisión del Tribunal de Cundinamarca: “La prioridad es garantizar la continuidad del servicio”

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la expedición del documento seguirá en funcionamiento mientras la Cancillería responde al auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

La Cancillería pidió tranquilidad ante las dudas sobre la continuidad del servicio de pasaportes, luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito Cancillería
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso la suspensión provisional de dos actos que sustentan el nuevo sistema de elaboración, personalización, custodia y entrega de pasaportes en Colombia.

Por este motivo, el canciller Omar Bula pidió tranquilidad ante las dudas sobre la continuidad del servicio de pasaportes, luego de la decisión del tribunal.

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En sus declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia precisó que se encuentra trabajando con el personal de la Cancillería para para dar repuesta al auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Nos encontramos trabajando en la Cancillería desde las primeras horas de la mañana con el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro equipo técnico y nuestro equipo jurídico, en respuesta al auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el modelo de pasaportes”, indicó el canciller.

Por esa razón, el canciller pidió calma y aseguró que la expedición de pasaportes no se interrumpirá. Señaló que la ciudadanía puede estar tranquila. Asimismo, Omar Bula afirmó que la prioridad de la Cancillería es garantizar la continuidad del servicio para que los colombiano no se vean afectados.

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“Queremos transmitir, ante todo, un mensaje de calma: no se interrumpirá la emisión de pasaportes. La ciudadanía debe estar tranquila. La prioridad es garantizar la continuidad del servicio para que los ciudadanos colombianos no se vean afectados durante este proceso”, afirmó Bula.

Omar Bula afirmó que no es necesario acudir con urgencia a los consulados por temor a quedarse sin pasaporte e insistió en que garantizarán la transparencia del proceso.

Omar Bula afirmó que no es necesario acudir con urgencia a los consulados por temor a quedarse sin pasaporte e insistió en que garantizarán la transparencia del proceso - crédito Cancillería de Colombia
Omar Bula afirmó que no es necesario acudir con urgencia a los consulados por temor a quedarse sin pasaporte e insistió en que garantizarán la transparencia del proceso - crédito Cancillería de Colombia

“No es necesario acudir apresuradamente a los consulados por temor a que algún ciudadano se quede sin pasaporte. Ese no es el caso y lo garantizaremos con total transparencia”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Qué viene tras la suspensión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso la suspensión provisional de los documentos que sustentan el nuevo modelo de producción, personalización, custodia y entrega de pasaportes en Colombia. La medida detiene temporalmente su aplicación hasta que haya una decisión de fondo en el proceso judicial.

La medida cautelar fue dictada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular promovida por Nicolás Dupont Bernal. La demanda está dirigida contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

La decisión alcanza al Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, al CI-005 de 2026 y a los contratos o convenios derivados de ellos. El fallo no resolvió si esos instrumentos son válidos, pues esa discusión quedará para las etapas posteriores del proceso judicial.

La Casa de la Moneda de Portugal realiza una inspección técnica en la Imprenta Nacional de Bogotá para optimizar la producción de pasaportes colombianos - crédito @LeonViviana/X
La decisión alcanza al Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, al CI-005 de 2026 y a los contratos o convenios derivados de ellos - crédito @LeonViviana/X

El Tribunal aclaró que su orden no comprende el acuerdo firmado con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal. Además, no emitió una conclusión sobre su legalidad, pues ese pacto no integra las medidas suspendidas.

Tampoco ordenó frenar el Convenio Marco 006 de 2024 porque, según la providencia, había sido liquidado y ya no estaba vigente ni en ejecución. El Convenio Marco 007 de 2025 quedó fuera de la suspensión porque regula la coordinación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.

Para adoptar la cautelar, la corporación identificó indicios que hacían necesaria una actuación preventiva mientras se estudia el fondo de la demanda. Mencionó modificaciones y retrasos frente a los plazos previstos para poner en marcha el sistema.

La providencia aludió a reportes institucionales con versiones distintas y a la ausencia de documentos para verificar infraestructura, personal y progreso de las tareas operativas. Según el Tribunal, esos elementos no permiten determinar con precisión la fase de ejecución del proyecto.

Según el Tribunal, esos elementos no permiten determinar con precisión la fase de ejecución del proyecto - crédito Presidencia de la República de Colombia
Según el Tribunal, esos elementos no permiten determinar con precisión la fase de ejecución del proyecto - crédito Presidencia de la República de Colombia

Rl organismo judicial se refirió a una “planeación improvisada” ante los problemas advertidos durante el desarrollo de la iniciativa. También registró interrogantes sobre exigencias presupuestales y la administración de recursos públicos. A criterio de la sala, la incertidumbre podría exponer el patrimonio estatal y afectar el suministro de libretas, con consecuencias para la continuidad del servicio de pasaportes.

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