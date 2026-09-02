Colombia

Mujer murió en impresionante choque contra un camión en la vía Bogotá-Girardot: familia de la víctima asegura que el conductor del vehículo en que ella se movilizaba estaba en estado de embriaguez

La investigación sobre la muerte se centra en dos ejes: el comportamiento del conductor antes y después del impacto y la gestión policial en el lugar del accidente

Gabriela Peña falleció en un accidente de tránsito el 30 de agosto de 2026 en la vía Bogotá-Girardot luego de que el vehíuclo en el que se desplazaba colicionará con un camión de carga y queda incrustado - crédito @pasaenbogotá/X / @elolfato/X
Gabriela Peña falleció en un accidente de tránsito el 30 de agosto de 2026 en la vía Bogotá-Girardot luego de que el vehíuclo en el que se desplazaba colicionará con un camión de carga y queda incrustado - crédito @pasaenbogotá/X / @elolfato/X
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La familia de Gabriela Peña Gómez reclama respuestas tras el fallecimiento de la joven de 30 años en un accidente en la vía Bogotá-Girardot. La inquietud central es la liberación de Andrés Cubillos, conductor de la camioneta que transportaba a Gabriela sobre el mediodía del 30 de agosto de 2026.

El procedimiento de las autoridades tras el choque es objeto de fuertes cuestionamientos. Según relataron los allegados, hay dudas sobre la actuación de los policías que atendieron el siniestro, así como sobre la demora en la realización de la prueba de alcoholemia al conductor.

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La investigación sobre la muerte se centra en dos ejes: el comportamiento del conductor antes y después del impacto y la gestión policial en el lugar del accidente. La familia sostiene que determinar cómo actuó cada parte es esencial para establecer responsabilidades y esclarecer el hecho.

Accidente fatal en la vía Bogotá-Girardot: camioneta contra tractomula - crédito @PasaenBogota/X

Paula Peña, hermana de la joven, expresó su desconcierto por la falta de un examen inmediato para determinar el estado de embriaguez de Cubillos. “A mí no me cabe en la cabeza cómo, si hasta lo cogieron ahí en el momento, en el acto, no le hicieron la prueba de alcoholemia”, declaró a Citytv.

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La familia explicó que solo en el hospital se practicó la prueba, arrojando grado uno de alcoholemia. Sin embargo, los testimonios que recogieron aseguran que la embriaguez del conductor era notoria en el lugar del accidente. “Creo que alguien nos comentó, o hay un video donde se ve que no se puede sostener, o sea, donde se ve que realmente sí estaba bastante alcoholizado”, añadió Paula Peña.

En cuanto a la relación entre las partes, la hermana aclaró: Cubillos era amigo de Gabriela, pero no tenía vínculos con el resto de la familia.

La situación empeoró cuando supieron que el conductor había quedado libre. Paula explicó el motivo: “Nos enteramos de que el conductor, Andrés Cubillos, había quedado en libertad por un mal procedimiento que hicieron los policías de carretera al momento del accidente”.

Se registró siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá - Girardot, en el sector Alto de Rosas. Involucró camión y camioneta, dejando como resultado lamentable una persona fallecida - crédito @PasaenBogota/X
Se registró siniestro vial con fatalidad en la vía Bogotá - Girardot, en el sector Alto de Rosas. Involucró camión y camioneta, dejando como resultado lamentable una persona fallecida - crédito @PasaenBogota/X

De acuerdo con la versión de los Peña, Cubillos habría intentado ocultar pruebas tras el choque. Paula relató: “Lo primero que hizo fue bajarse de la camioneta, botar las latas de cerveza al barranco”.

Entre los testimonios que recibieron, algunos indicaron que el hombre no brindó auxilio a Gabriela. “Él nunca auxilió a mi hermana”, lamentó Paula Peña.

El análisis de videos registrados por otros conductores alimentó nuevas dudas sobre el contexto previo al accidente. En las imágenes se observa a la camioneta desplazándose a alta velocidad antes de impactar con el camión.

Según la familia, el vehículo de Cubillos habría participado en una carrera con otra camioneta, al parecer una Audi. La hipótesis es que la competencia y el exceso de velocidad provocaron la pérdida de control y el posterior choque. “Como iba haciendo carreras y en el exceso de velocidad, pues ahí es cuando pierde el control y se choca contra el camión”, aseguró Paula.

La familia de Gabriela Peña Gómez reclama respuestas tras el fallecimiento de la joven de 30 años en un accidente en la vía Bogotá-Girardot. La inquietud central es la liberación de Andrés Cubillos, conductor de la camioneta que transportaba a Gabriela sobre el mediodía del 30 de agosto de 2026 - crédito @ViaSumapaz / X
La familia de Gabriela Peña Gómez reclama respuestas tras el fallecimiento de la joven de 30 años en un accidente en la vía Bogotá-Girardot. La inquietud central es la liberación de Andrés Cubillos, conductor de la camioneta que transportaba a Gabriela sobre el mediodía del 30 de agosto de 2026 - crédito @ViaSumapaz / X

Exigencia de esclarecimiento y revisión de procedimientos

El accidente, que dejó destruida la camioneta Mercedes y costó la vida de Gabriela en el acto, expuso falencias en la actuación policial y procedimientos forenses. Paula Peña insistió en la necesidad de investigar qué ocurrió antes, durante y después de la tragedia, así como de revisar el accionar de los uniformados y el retraso en la toma de la prueba de alcoholemia, que sería un factor determinante para concretar resultados en la investigación.

El caso ha motivado que los allegados de Gabriela pidan respuestas a las autoridades y que la opinión pública siga de cerca el desarrollo de la investigación. La exigencia de justicia y de transparencia en el proceso se mantiene como prioridad para los familiares.

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