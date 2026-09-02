Colombia

Miller Soto debuta como vocero de De la Espriella con mensajes sobre salud, tránsito y Estado

El vocero habló del caso del niño Lucas Murillo, defendió la reforma al Código Nacional de Tránsito y anunció una revisión de entidades públicas

Miller Soto
Miller Soto - El vocero habló del caso del niño Lucas Murillo, defendió la reforma al Código Nacional de Tránsito y anunció una revisión de entidades públicas
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella estrenó la figura de vocero presidencial con un mensaje de Miller Soto, divulgado este martes 1.° de septiembre en las redes sociales de la Presidencia. En su primera intervención oficial, Soto habló del caso del niño Lucas Murillo, de la reforma al Código Nacional de Tránsito y de la necesidad de reestructurar el Estado para reducir gastos y trámites.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el mensaje tuvo una duración de siete minutos y 19 segundos y marcó el debut de una figura nueva dentro de la Presidencia de la República. Soto abrió su intervención con un tono directo y presentó el espacio como parte de la comunicación del Ejecutivo con los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Miller Soto y Abelardo de la Espriella
Miller Soto fue pieza clave en la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y es considerado un ejemplo en el espectro político nacional, al ser un abanderado de las personas con movilidad reducida - crédito @millersoto/Instagram

Colombianos, muy buenas noches. Este es un gobierno que habla claro, decide con firmeza y actúa por Colombia. Comenzamos”, afirmó el vocero al inicio del video difundido por los canales oficiales.

El primer tema abordado fue el caso de Lucas Murillo, un niño de siete años que pidió ayuda al presidente De la Espriella para recibir atención médica. Según Soto, el mandatario respondió el sábado 29 de agosto y dio instrucciones inmediatas a la ministra de Salud para actuar con rapidez frente a la situación.

Caso Lucas y respuesta del Gobierno

Soto aseguró que la orden presidencial se convirtió en acciones concretas. Según explicó, la ministra de Salud tomó contacto con el caso, informó que el padre del niño también tenía problemas de salud y confirmó que Nueva EPS ya estaba atendiendo la situación.

PUBLICIDAD

El vocero agregó que el domingo 30 de agosto se conoció una nueva decisión: Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, anunció que Lucas sería trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga en un avión ambulancia. Allí, según la información entregada, será hospitalizado y recibirá los exámenes y tratamientos necesarios.

Soto destacó, además, que el jefe de Estado llamó directamente al niño. El caso fue presentado por el vocero como una muestra de reacción institucional frente a una solicitud ciudadana que se hizo visible en redes sociales y que involucró al Gobierno Nacional, al sector salud y a una institución médica.

- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X
- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X

Durante su intervención, Soto también contrastó esta respuesta con lo ocurrido en la administración de Gustavo Petro frente al caso del niño Kevin, cuya muerte generó cuestionamientos por la atención de la Nueva EPS, intervenida durante ese gobierno. Según el relato citado, Petro culpó a la madre del niño por haberlo dejado montar en bicicleta pese a que tenía hemofilia, argumento que científicos habrían cuestionado.

Reforma al tránsito y reducción del Estado

El segundo eje del mensaje fue la reforma al Código Nacional de Tránsito. Soto afirmó que la norma vigente nació en 2002 y que, aunque ha tenido múltiples reformas, sigue desconectada de la realidad económica de millones de colombianos.

La seguridad vial seguirá siendo una prioridad, pero el ciudadano dejará de ser visto como una fuente permanente de recaudo”, afirmó el vocero, al explicar el enfoque que quiere darle el Gobierno a la discusión.

Soto reiteró la propuesta del presidente De la Espriella de reducir hasta en un 50 % el valor de las sanciones de tránsito y revisar integralmente el esquema actual. También dijo que se buscará disminuir al menos en un 25 % el costo de los cursos exigidos para acceder a descuentos en multas.

Según el vocero, otra intención del Gobierno es abrir la competencia y permitir que las autoridades de tránsito puedan ofrecer directamente esos cursos. El argumento central es que las multas, trámites y obligaciones no deben convertirse en un negocio, sin dejar de lado la protección de la vida y el cumplimiento de la ley.

El tercer tema fue la reforma del Estado. Soto afirmó que existen entidades que cruzan funciones, desarrollan tareas similares, manejan programas sin suficiente coordinación y generan más trámites, gastos y confusión para los ciudadanos.

Abelardo de la Espriella - crédito CNE
Abelardo de la Espriella - crédito CNE

Según explicó, la Presidencia identifica duplicidades, agendas paralelas, fallas administrativas, pérdida de capacidades técnicas y una oferta institucional difícil de entender. Por eso, el Gobierno impulsará una reforma integral para que algunas entidades sean fusionadas, rediseñadas o suprimidas.

El objetivo final: menos burocracia, menos gasto innecesario, más transparencia, mejor coordinación y resultados más rápidos para la gente”, concluyó Soto en su primer mensaje como vocero del Gobierno.

Temas Relacionados

Miller SotoAbelardo de la EspriellaCódigo Nacional de Tránsitoreforma del EstadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carro bomba en Los Patios desata rechazo político en Colombia; estas fueron las reacciones

La Policía reportó que el explosivo fue activado frente a la estación de Los Patios. Autoridades buscan identificar a los responsables

Carro bomba en Los Patios desata rechazo político en Colombia; estas fueron las reacciones

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

En redes sociales se difundió un video donde un residente de Ataco intenta apagar las llamas con ramas de árboles, mientras la comunidad pedía con urgencia la presencia de los socorristas

Incendios forestales en Colombia, hoy 1 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este miércoles 2 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y Placa en Villavicencio para este miércoles 2 de septiembre

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 2 de septiembre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este 2 de septiembre de 2026

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este miércoles 2 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Robbie Williams, Tini, Carlos Vives, Caifanes y Festival Cordillera, los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado quedó afuera de Europa, pero mantiene opciones en el mercado de fichajes: hay dos ligas interesadas

Juan Guillermo Cuadrado quedó afuera de Europa, pero mantiene opciones en el mercado de fichajes: hay dos ligas interesadas

La Alcaldía de Cali dio a conocer las medidas para el retorno del América al estadio Pascual Guerrero

Jhon Solís, mediocampista colombiano del Birmingham City, explicó por qué el talento no basta para triunfar en Europa

Fabián Bustos se pronunció tras su salida de Millonarios y lanzó duras declaraciones: “No les gustaba cómo jugaba el equipo”

Acolfutpro exigió seguridad en los estadios tras hechos violentos y advirtió acciones legales por incumplimientos del Gobierno