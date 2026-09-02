Miller Soto debuta como vocero de De la Espriella con mensajes sobre salud, tránsito y Estado

Miller Soto - El vocero habló del caso del niño Lucas Murillo, defendió la reforma al Código Nacional de Tránsito y anunció una revisión de entidades públicas

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella estrenó la figura de vocero presidencial con un mensaje de Miller Soto, divulgado este martes 1.° de septiembre en las redes sociales de la Presidencia. En su primera intervención oficial, Soto habló del caso del niño Lucas Murillo, de la reforma al Código Nacional de Tránsito y de la necesidad de reestructurar el Estado para reducir gastos y trámites.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el mensaje tuvo una duración de siete minutos y 19 segundos y marcó el debut de una figura nueva dentro de la Presidencia de la República. Soto abrió su intervención con un tono directo y presentó el espacio como parte de la comunicación del Ejecutivo con los ciudadanos.

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Miller Soto fue pieza clave en la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y es considerado un ejemplo en el espectro político nacional, al ser un abanderado de las personas con movilidad reducida - crédito @millersoto/Instagram

“Colombianos, muy buenas noches. Este es un gobierno que habla claro, decide con firmeza y actúa por Colombia. Comenzamos”, afirmó el vocero al inicio del video difundido por los canales oficiales.

El primer tema abordado fue el caso de Lucas Murillo, un niño de siete años que pidió ayuda al presidente De la Espriella para recibir atención médica. Según Soto, el mandatario respondió el sábado 29 de agosto y dio instrucciones inmediatas a la ministra de Salud para actuar con rapidez frente a la situación.

Caso Lucas y respuesta del Gobierno

Soto aseguró que la orden presidencial se convirtió en acciones concretas. Según explicó, la ministra de Salud tomó contacto con el caso, informó que el padre del niño también tenía problemas de salud y confirmó que Nueva EPS ya estaba atendiendo la situación.

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El vocero agregó que el domingo 30 de agosto se conoció una nueva decisión: Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, anunció que Lucas sería trasladado desde Cúcuta hasta Bucaramanga en un avión ambulancia. Allí, según la información entregada, será hospitalizado y recibirá los exámenes y tratamientos necesarios.

Soto destacó, además, que el jefe de Estado llamó directamente al niño. El caso fue presentado por el vocero como una muestra de reacción institucional frente a una solicitud ciudadana que se hizo visible en redes sociales y que involucró al Gobierno Nacional, al sector salud y a una institución médica.

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- crédito Fundación Cardiovascular de Colombia/Captura de Video X

Durante su intervención, Soto también contrastó esta respuesta con lo ocurrido en la administración de Gustavo Petro frente al caso del niño Kevin, cuya muerte generó cuestionamientos por la atención de la Nueva EPS, intervenida durante ese gobierno. Según el relato citado, Petro culpó a la madre del niño por haberlo dejado montar en bicicleta pese a que tenía hemofilia, argumento que científicos habrían cuestionado.

Reforma al tránsito y reducción del Estado

El segundo eje del mensaje fue la reforma al Código Nacional de Tránsito. Soto afirmó que la norma vigente nació en 2002 y que, aunque ha tenido múltiples reformas, sigue desconectada de la realidad económica de millones de colombianos.

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“La seguridad vial seguirá siendo una prioridad, pero el ciudadano dejará de ser visto como una fuente permanente de recaudo”, afirmó el vocero, al explicar el enfoque que quiere darle el Gobierno a la discusión.

Soto reiteró la propuesta del presidente De la Espriella de reducir hasta en un 50 % el valor de las sanciones de tránsito y revisar integralmente el esquema actual. También dijo que se buscará disminuir al menos en un 25 % el costo de los cursos exigidos para acceder a descuentos en multas.

Según el vocero, otra intención del Gobierno es abrir la competencia y permitir que las autoridades de tránsito puedan ofrecer directamente esos cursos. El argumento central es que las multas, trámites y obligaciones no deben convertirse en un negocio, sin dejar de lado la protección de la vida y el cumplimiento de la ley.

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El tercer tema fue la reforma del Estado. Soto afirmó que existen entidades que cruzan funciones, desarrollan tareas similares, manejan programas sin suficiente coordinación y generan más trámites, gastos y confusión para los ciudadanos.

Abelardo de la Espriella - crédito CNE

Según explicó, la Presidencia identifica duplicidades, agendas paralelas, fallas administrativas, pérdida de capacidades técnicas y una oferta institucional difícil de entender. Por eso, el Gobierno impulsará una reforma integral para que algunas entidades sean fusionadas, rediseñadas o suprimidas.

“El objetivo final: menos burocracia, menos gasto innecesario, más transparencia, mejor coordinación y resultados más rápidos para la gente”, concluyó Soto en su primer mensaje como vocero del Gobierno.

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